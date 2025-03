"Los presupuestos de la Generalitat se abrazan al fascismo"

PREGUNTA: ¿Cree que su iniciativa parlamentaria para que las ciudades tengan más fondos para adquirir vivienda pública tendrá el apoyo del Ayuntamiento de Alicante?

RESPUESTA: Sí. A ningún ayuntamiento le gusta tener dinero inmovilizado en el banco. Hacer uso de los remanentes para adquirir vivienda daría respuesta al principal problema de los valencianos y las valencianas.

P: La iniciativa tendría que prosperar en el Congreso, donde la mayoría del Gobierno es débil.

R: Todos los socios del acuerdo de investidura [de Pedro Sánchez] estarán de acuerdo con esta medida. Y me atrevería a decir que el PP, también. Sin un parque potente de vivienda pública es imposible controlar los precios y garantizar este derecho constitucional.

P: Cambiemos de tema. ¿Cómo valora los presupuestos autonómicos acordados por PP y Vox?

R: Son los presupuestos de una mala persona. Se abrazan al fascismo, a vulnerar los derechos humanos y a perseguir chavales que huyen de la guerra y del hambre para aferrarse al cargo. Además, recortan más de 70 millones de euros en inversiones para Alicante.

P: ¿Cree posible que se renueven los presupuestos estatales y que Alicante deje de ser la última provincia en inversiones?

R: Estoy convencido de que, sean en 2025 o en 2026, los próximos Presupuestos Generales del Estado incorporarán una de las demandas básicas en la negociación de la investidura: que las dos millones de personas de las comarcas de Alicante no vuelvan a ser las más maltratadas del Estado. Trabajamos en esa vía.

P: Compromís ha puesto más en duda que nunca su apoyo al Gobierno central por no mejorar el sistema de financiación con su propuesta para condonar parte de la deuda autonómica. ¿Cómo es la relación actual con el ejecutivo?

R: En un sistema democrático debemos normalizar que cada uno exprese sus prioridades. El PSOE tiene que asumir que no gobierna con mayoría absoluta y tiene que dialogar mucho más. Tenemos líneas rojas muy importantes, como el respeto a los derechos humanos y la importancia de dotar a los valencianos y valencianas de un financiamiento que permita el desarrollo del autogobierno.

P: Si la propuesta de la quita se acaba planteando tal como se presenta en este momento, ¿Compromís la apoyará?

R: La propuesta aún debe pasar los filtros. Si llega al Congreso sin negociación previa es evidente que, como ya dijo nuestra portavoz, Àgueda Micó, esta no es la propuesta de Compromís.

P: ¿Habrá revisión del modelo de financiación en este mandato?

R: No podemos esperar más. La agenda política no es solo estatal, pero no puede ser que una vez más sea el debate de la financiación el que queda al margen. Sobre todo si no hay medidas transitorias para paliar la falta de un nuevo modelo.

P: Por otra parte, Compromís está dentro del grupo parlamentario de Sumar, una coalición debilitada por las encuestas. ¿La continuidad del Gobierno corre peligro?

R: El Gobierno no estará en peligro si somos capaces de regular el derecho a la vivienda de una manera eficaz.Cuando me reúno con entidades nadie me pregunta si estoy en elGrupo Mixto o en Sumar: me preguntan qué estamos haciendo para regular este derecho.

P: ¿Cómo ve el futuro de Sumar?

R: A ellos les corresponde decidir sus procesos orgánicos. Lo que sí que sé es que Compromís sumará en las elecciones generales no sólo con Sumar, sino también con más actores, y esperamos sumar también a los compañeros de Podemos y de otras organizaciones.

P: En la Comunidad su coalición y el PSPV no se ponen de acuerdo en la solución a la crisis del Consell derivada de la gestión de la dana.

R: Sí que hay un acuerdo: tenemos que echar al PP. No es el momento de hacer tacticismo interno, sino de dar una respuesta a la calle, que nos pide la máxima contundencia.

P: ¿Entiende la desafección de la sociedad ante la falta de acuerdo?

R: Sí. Debemos hablar de manera madura y profunda. Las diferencias no son un problema si somos capaces de articular una respuesta.

P: ¿Cómo cree que se resolverá esta crisis?

R: Yo era de los que creía que Mazón dimitiría después de las Fallas. Pero es evidente que se ha convertido en el hombre fuerte de SantiagoAbascal y que intentará aguantar hasta el último minuto. La alianza de fuerzas democráticas es fundamental para echar a Mazón y al PP, que es el responsable de mantenerlo en el cargo y de la estrategia ‘trumpista’ que ya desplegaron con el atentado del 11-M.

P: ¿Cree que Mazón repetirá como candidato en 2027?

R: ¿Con el PP o con Vox?

P: Con el PP.

R: No.

P: ¿Y con Vox?

R: Tampoco.

P: Por otra parte, usted forma parte de Iniciativa, el partido de Mónica Oltra. ¿Cree que su retorno a la política es una posibilidad real?

R: Deseable, real y espero que próximo. Muy próximo.

P: ¿Cómo ve el futuro de la coalición de Compromís?

R: Se están redactando los estatutos para constituirnos en una federación de partidos que nos permitirá ir más allá de la coalición electoral que tenemos ahora. Eso nos permitirá tener estructuras más ágiles y democráticas. Pero yo nunca me escondo. Creo que enCompromís falta gente. Y creo que la realidad valenciana nos obliga a sumar a los compañeros y compañeras de Esquerra Unida y a otros actores ante un Consell que se ha abrazado a tesis fascistas.Compromís debe aspirar a hacer el sorpasso, a ser la primera opción del bloque de izquierdas e incluso del bloque democrático. Y eso nos obliga a cambiar las bases cuidando, siempre, la unidad de acción de Compromís. n

