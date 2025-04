Compromís propone enmiendas en clave alicantina a los presupuestos de la Generalitat

Compromís ha anunciado este miércoles en Alicante una serie de propuestas para modificar el presupuesto para la Generalitat acordado por PP y Vox y que se prevé que se apruebe a finales de mayo. En primer término, los valencianistas presentarán una enmienda a la totalidad en las Cortes y, una vez rechazada después del debate parlamentario previsto para el 16 de abril, se presentarán enmiendas parciales en clave municipal.

Es en este contexto que Alicante entrará a formar parte del debate. Según ha considerado el síndic de la formación, Joan Baldoví, “estos son unos presupuestos malos para Alicante, porque no responden a las demandas de la ciudadanía”. El portavoz parlamentario de la coalición cree que las cuentas acordadas no se han planteado “pensando en la ciudadanía, sino en la resistencia y el aforamiento de Carlos Mazón para no tener que ir a declarar al juzgado de Catarroja”.

La crevillentina Aitana Mas, síndica adjunta, ha afirmado que unos presupuestos que se aprobarán cinco meses después de haber empezado el año “son una mentira”, ya que debido a los trámites pertinentes “tendrán solo cuatro meses para poder ejecutarlos” y eso “supondrá un colapso de documentos, contratos y concesiones”. Además, ha comparado la ejecución actual de las inversiones en la provincia de Alicante con la que aplicó el Botànic, y ha apuntado que “Mazón está trasladando la baja ejecución” de las inversiones en la Diputación de Alicante, “tal como afirmó la interventora”, al Consell.

En clave alicantina

En cuanto a las futuras enmiendas en clave alicantina, el portavoz valencianista en el Ayuntamiento, Rafa Mas, ha alertado que “la ciudad está colmada de residuos, contaminada, es una de las más sucias de Europa y tiene la playa llena de vertidos”. También ha criticado las “políticas ultranegacionistas, xenófobas y racistas” que según él lleva a cabo el alcalde Luis Barcala y ha asegurado que la ciudad de Alicante es "experta en chiringuitos”, en referencia a las subvenciones para eventos taurinos, religiosos y a las oficinas abiertas por exigencia de Vox para combatir el aborto y la ocupación ilegal. “Lo que ya está haciendo Mazón es lo que están haciendo en Alicante”, ha concluido.

Por último, la concejala Sara Llobell ha sido quien más se ha centrado en la cuestión concreta de las enmiendas, y ha anunciado que propondrán fondos para reformar el Teatro Principal, “que se encuentra en un estado deplorable” y “después de haber presupuestado 3 millones desde el Botànic, no se entiende por qué Mazón no ha presupuestado al alza”. La edil también ha demandado inversiones en infraestructuras educativas, especialmente en barrios “que están creciendo” como el Pla o el Garbinet, y ha criticado el “olvido” del Consell respecto al Distrito Digital por el cual apostó el Botànic.

A su vez, Llobell ha pedido “impulsar un área metropolitana con capital en Alicante” y que la futura estación intermodal “no solo sirva para conectar con Elche y con el aeropuerto, sino que esté acorde con la condición de ser la décima ciudad del Estado”.