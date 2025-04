El jefe de la emergencia: el 29-O se dejó de vigilar el Poyo porque el caudal bajó y era la hora “de comer”

El exinspector jefe del Cuerpo Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, justifica que el día de la dana dejó de vigilarse el barranco del Poyo al mediodía por el descenso de caudal que se produjo en ese momento. Así lo señaló en la comparecencia de este martes en la comisión de investigación de la Diputación de Valencia, donde respondió a las preguntas de los portavoces de los partidos.

Fue en concreto Carlos Fernández Bielsa, representante del PSPV, el que le preguntó por la obligación de la Generalitat de enviar operarios a realizar lecturas de escalas de medición de ríos y barrancos, en concreto, en la jornada del 29 de octubre. Y por qué a partir de las 3 de la tarde los bomberos forestales son retirados del Poyo, preguntó Bielsa.

“No se ajusta a la realidad, no ocurrió así. Yo pediría que esta información la solicitaseis al 1·1·2, puesto que todas las conversaciones con los bomberos forestales se hacen a través de ‘coordcom’. Está grabado y debe de estar matizado el desarrollo secuencial temporal que ocurrió”, comienza Basset, que explica que el Consorcio tiene la encomienda de los bomberos forestales de la Generalitat, es decir, que les coordina en este tipo de tareas. “Sobre las 12, no porque fuera encomendado por la Generalitat, sino nosotros mismos enviamos dos unidades a hacer revisión: una a la zona del Magro y otra a la del barranco del Poyo. La del Magro, cuando llega ya nos dice que el Magro ha desbordado, se están realizando rescates de hecho y se queda trabajando en esa zona”.

Respecto a la unidad que fue enviada al Poyo, después de la alerta hidrológica de las 12.20 horas, añade: “Según me dijeron mis técnicos, llegaron a la escala de medición del Poyo. Observaron un caudal. No era preocupante ni mucho menos. Se trasladan a otro punto de la población de Chiva a hacer una medición. Y al rato vuelven a ese punto de la escala del barranco del Poyo e informan: ‘El nivel ha descendido, son las dos y media, instrucciones’. No es lo mismo, ni parecido”, matiza Basset, que concluye: “Si tú me informas, que eres la unidad a pie, que el nivel ha descendido, no sé qué hago aquí, son las dos y media, tengo ganas de comer -voy a decirlo así de claro, aunque se quede grabado me da igual-, qué hago”, desliza Basset. Cabe recordar que representantes de los bomberos forestales de la Generalitat, en concreto fuentes de CC OO, han lamentado que aquel día se les dio orden de retirada a la base a las tres de la tarde. Ahora Basset parece descargar la decisión en los efectivos.

De la comparecencia de Basset se desprende que, cinco meses después, hasta quienes estuvieron en primera línea no saben explicar qué ocurrió con la pérdida de atención sobre el Poyo, más allá de que fue un evento de tal magnitud (“nunca vista anteriormente”) que desbordó cualquier expectativa, protocolo o capacidad de evaluación de los responsables de la emergencia.

Primer rescate, 6.44 horas

En su comparecencia este martes, de casi cuatro horas, y que se desarrolla en un ambiente de respeto a un técnico con 40 años de servicio, Basset realiza un repaso por aquel episodio, y ofrece datos como que a las 6.44 horas de ese día se produce el primer rescate de los bomberos.

A Basset se le inquiere, por parte de la oposición especialmente (PSPV y Compromís), por diferentes cuestiones, entre ellas la falta información del Cecopi que han señalado miembros destacados (en particular sobre las llamadas) y la difícil situación que se vivía en las poblaciones que llegaba a través de los medios de comunicación esa tarde y que aparentemente no llegaba a un Cecopi sin pantallas ni televisión.

“El aviso viene forzado por el aviso de la CHJ de que hay un riesgo de que Forata se rompa, eso desata la alarma. Todo lo demás que se ha comentado de la gente, lo sabíamos todos, la guardia civil, yo, los bomberos forestales, sabíamos que estaba siendo una situación difícil porque estábamos haciendo rescates desde las siete menos cuarto de la mañana. ¿Cómo de difícil? Eso es lo que planteo. Es difícil de cuantificar cuando no tienes un patrón. Esto no era escalable. Lo digo con toda la sinceridad, no se llegó a evaluar el alcance de lo que nos venía por la magnitud nunca vista anteriormente. Creo que esto es importante”.

La llamada del alcalde de Utiel

Sobre el tardío mensaje de alerta masiva Es Alert y el papel del president esa tarde, Basset redundó en las versiones ya conocidas y reconocidas por todas las partes: lo que desencadena el EsAlert es el aviso de riesgo de colapso de Forata de la CHJ. Es entonces cuando los técnicos señalan que según el plan de presa hay que avisar a la población de pueblos abajo y, para acortar plazos se apuesta por un SMS a un área más amplia.

Sobre su percepción personal, explica que a él se le encienden las alarmas con la llamada del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, reclamándole la activación de la UME. “La luz roja se me enciende con la llamada del alcalde de Utiel. Me pide auxilio, porque según me manifiesta nadie le atiende al teléfono, tiene una situación dramática, y me pide la UME”.

En el apartado de responsabilidades competenciales, uno de los asuntos que más debate genera entre los partidos (este martes, sin ir más lejos, el PP insinuaba la responsabilidad del Gobierno en la autorización del Es Alert), Basset, como otras autoridades, incluyendo el vicepresidente Gan Pampols, es meridiano: las competencias son autonómicas. En concreto, de la titular de competencias de emergencias: “La consellera es la responsable del plan desde el minuto cero, ya desde que la propia preemergencia se establece”.

El retraso de Mazón

Respecto al president Mazón y su influencia en ese envío de la alerta masiva, Basset apunta: “Que estuviera Mazón o no, no es vinculante porque no era su responsabilidad. La responsabilidad es de la dirección del plan. Es el director del plan el que autoriza o no autoriza. El responsable es el que toma la decisión, la consellera [Salomé Pradas]”. E insiste: “El director del plan es la consellera en este caso, está establecido. No hay más. Que estuviera Mazón o no, no es vinculante en la decisión de lanzar el aviso. Desconozco si hubo o no retraso ‘esperando a’. Lo que está claro es quién era el responsable de decir 'esto si tira para adelante'”.