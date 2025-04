El PSOE alicantino se renueva con la vista puesta en un adelanto electoral

El PSOE sigue queriendo explotar la criticada gestión que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hizo de la dana. Y también el relato posterior que ha llevado a cabo de los hechos, con diversos cambios de versión sobre qué hizo el pasado 29 de octubre.

Así lo evidenciaron los socialistas alicantinos este fin de semana en Alcoy en su congreso, en el que resultó proclamado Rubén Alfaro como secretario provincial. El también alcalde de Elda liderará una ejecutiva con 56 miembros, casi el doble de los que hasta ahora acogía este órgano, para intentar encajar diferentes sensibilidades.

Si se tiene en cuenta el resultado de la propuesta, que contó con la aprobación del 96 % de los votos delegados, se puede dar por hecho que el planteamiento ha sido exitoso. Otra cosa será el desenlace electoral de esta renovación, que los socialistas quieren conocer cuanto antes.

Porque el congreso del PSOE alicantino ha ido de renovación y de encajes puertas para adentro, pero sobre todo ha intentado servir como impulso y para coger aire de cara a futuras citas electorales que los socialistas pretenden que sean inminentes.

Tanto el secretario provincial como la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, también ministra de Ciencia, cerraron el cónclave con discursos en los que repetían constantemente el eslogan improvisado del congreso: «volem votar». Y Morant, quien por su trascendencia orgánica y mediática generaba más expectación, se mostró enérgica y dispuesta a acceder al Palau de la Generalitat por la vía electoral ante un público entregado.

Rechazaba, de esta manera e implícitamente, la propuesta de moción de censura solicitada por Compromís, ahora impugnada por los socialistas, que no siempre han mantenido la misma posición en este aspecto. Morant afirmaba que la ciudadanía «no quiere perder más tiempo» (la moción sería estética, ya que no hay mayoría parlamentaria) ante el presidente Mazón, que «ya no tiene la honorabilidad ni la dignidad para seguir en el cargo».

Erigida como líder de la oposición en la Comunidad, la también ministra de Ciencia quiere compensar su ausencia en las Cortes, que le impide enfrentarse cara a cara con el jefe del Consell, con intervenciones estimulantes para los suyos. Morant, por este motivo, no se dejó ningún tema en el tintero y habló de pasado y de presente para exponer su propuesta de futuro.

En cuanto al pasado, por ejemplo, la secretaria general se refirió al trabajo desarrollado por el Consell que presidía Ximo Puig durante la dana en la Vega Baja de hace seis años. «Qué tiempos aquellos en los que el presidente de la Generalitat se ponía al mando de una emergencia», declaró con una mezcla de nostalgia y sarcasmo.

También en clave pretérita, Morant comparó «al condenado Zaplana, al gobierno corrupto de Camps y a José Luis Olivas» con los dos presidentes socialistas que ha tenido la Generalitat, Joan Lerma y Ximo Puig, de quienes «estamos bien orgullosos».

Sobre el presente eran bastante previsibles sus palabras sobre los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que inquietan y mucho a la opinión pública internacional. Sobre este tema Morant señaló al PP por sus pactos con Vox, partido identificado con Trump, y responsabilizó también a Alberto Núñez Feijóo. A él y a Mazón les advirtió que «o se está con los productores y con la Unión Europea o se está pactando los presupuestos con los socios de Trump. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo: o se está con Vox o se está con el pueblo».

Compañeros generacionales

Poco antes de que Morant dijera querer ser presidenta «para estar ahí y para proteger a la gente, no para echar la culpa a otros», Alfaro había asegurado «querer devolver la dignidad a esta tierra».

No era la única coincidencia en sus discursos, ya que ambos son compañeros generacionales. Alfaro nació en 1979, Morant en 1980, ambos accedieron respectivamente a las alcaldías de Elda y Gandia en 2015 y los dos se encargaron de recordarlo. El eldense, que dedicó buena parte su intervención a elogiar a su secretaria general, contó que los dos empezaron a trabajar a la vez por su «sueño» municipalista cuando «a los valencianos se nos acusaba de estar inmersos en la corrupción».

Alfaro también se refirió a Mazón para posicionar a Morant como su futura substituta y, a su vez, para comprometerse a que los alicantinos «no olviden» lo que ocurrió el 29 de octubre en Valencia, «que es lo que pretende el PP».

Una ejecutiva con hueco para todos

A grandes problemas, grandes remedios. Los conflictos dentro del PSOE alicantino deberían estar más controlados después de que el nuevo secretario provincial, Rubén Alfaro, haya constituido una ejecutiva de 56 integrantes frente a los 29 que tuvo su antecesor, Alejandro Soler. Esta ha sido la fórmula para dar cabida a corrientes de liderazgo y territoriales dentro del aparato orgánico. En primer término la decisión ha sido aplaudida de manera casi unánime, ya que obtuvo el beneplácito del 96 % de los votos delegados. El funcionamiento futuro de la ejecutiva, sin embargo, es del todo imprevisible en un partido en el que las guerras internas no son nada excepcionales.

A pesar de esta inercia, por primera vez en años las principales familias del partido se mostraron satisfechas con el planteamiento. Desde la Vega Baja celebran la elección de Bárbara Soler como «número 2», que ha irrumpido con fuerza tras el empuje inicial de Ximo Puig, que la situó como candidata a la alcaldía de Torrevieja cuando aún no se había afiliado al PSOE; y con el actual de Joaquín Hernández, secretario comarcal, que ha celebrado el nombramiento. Más conocida es la trayectoria del exsenador alicantino Ángel Franco. Y no precisamente por figurar en los organigramas, pero sí por colocar a afines, tal como ha logrado esta vez con la inclusión de su actual principal colaborador en Alicante, Quico Fenollar.

Este médico, que fue alcalde de Alcoleja, es ahora vicesecretario general segundo de una organización que ha copiado el modelo del PSPV-PSOE autonómico, que también amplió el número de vicesecretarías para encajar a más representantes en la zona noble.

La intención de pacificar internamente el PSOE provincial se evidencia con el siguiente cargo en importancia después de Fenollar. Se trata de Trini Amorós, concejala en el Ayuntamiento de Alicante, que forma parte precisamente de la corriente enfrentada a Franco en la ciudad y que encabezan figuras como la portavoz municipal Ana Barceló o la exconcejala Eva Montesinos.

El otro hombre fuerte de la nueva ejecutiva es Alejandro Luengo. Militante en l’AlfÀs del Pi y próximo a Alejandro Soler, lleva ya años trabajando para el partido, actualmente como coordinador del grupo socialista en la Diputación. Luengo fue, en el congreso, fuertemente aclamado por los presentes en su recorrido hacia el escenario principal cuando entró tras Vicent Mascarell, secretario de Organización del PSPV-PSOE; Alejandro Soler, secretario provincial saliente; y Toni Francés, alcalde de Alcoy, donde tuvo lugar el cónclave.

Miembros de la Ejecutiva Provincial del PSOE Miembros de la Ejecutiva Provincial del PSOE Nombre Cargo Alejandro Soler Presidencia Rubén Alfaro Secretaría General Bárbara Soler Primera Vicesecretaría General y Portavoz Francisco Fenollar Segunda Vicesecretaría General y Políticas Sociales Trini Amorós Tercera Vicesecretaría General y Política Municipal Alejandro Luengo Organización Isabel López Galera Presidenta del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas Jordi Martínez Política Institucional Victoria Melgosa Igualdad Francisco Rubio Acción Electoral Sandra Martín Formación Carlos Giménez Movilización Ana Belén Juárez Agua Eva Delgado Lucha Contra la Violencia de Género Enrique Moll Mancomunidades Yolanda Seva Pesca y Municipio de Litoral Fran Martínez Alted Análisis y Estrategia Asun París Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo Míriam Bravo Función Pública Mario Villar Turismo Sostenible e Inteligente Raquel Marín Emprendimiento e Impacto Social Mar Pastor Comercio y Consumo José María Borja Política Económica Humi Guill Agenda 2030 Javier Martínez González Industria Mari Carmen Mascaró Agricultura y Ganadería Emilio Ruiz Educación, Formación Profesional y Deportes José Miguel González Universidades, Ciencia e Innovación Fernando Portillo Cultura y Memoria Democrática Aynara Navarro Europeísmo y Residentes Extranjeros Antonio Zapata Vivienda Pilar Gay Patrimonio Javier Scotto LGTBI+ y Diversidad Asunción Llorens Atención a la Dependencia Noemí Cutillas Bienestar Social y Envejecimiento Activo Llanos Cano Infancia Charo Pelegrín Cooperación al Desarrollo e Inclusión Social Antonio Prieto Planificación Territorial Mario Berna Transportes y Movilidad Sostenible Carmen Sánchez Agenda Urbana Carlos Javier Cortés Emergencias Amparo Bosch Reto Demográfico y Despoblación Pilar Fernández Transición Ecológica y Sostenibilidad Kika Mata Transición Energética Ana Martínez Cooperación Internacional Ricardo Rodríguez Estudios y Programas Juanvi Arazola Transformación Digital Secretarías Ejecutivas Maite Gimeno Loles Fernández Isabel Perona Daniel Quiñonero Carmen Pastor Antonio Gimeno Eloy Hidalgo Rosa Vidal Vicent Segura

