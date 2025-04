Mazón baja perfil público a la espera de Pradas

La estructura de la agenda de Carlos Mazón se repite desde hace meses cuando llega el fin de semana: ausencia casi total de actividad pública como president y actos el viernes o el lunes en Alicante, su ciudad, o en ocasiones los dos días. Es lo que sucedió en el último, con agenda el viernes 28 de marzo en la ciudad de Alicante (fue cuando se llevó los aplausos de unos mismos vecinos en dos actos en barrios distintos) y el lunes 31 en Elda. Este último viernes también tuvo una aparición en Alicante. Ayer estuvo en Rojales (la Vega Baja). El lunes próximo aún se desconoce su programa. Está prevista la toma de posesión del rector de la Universitat Politècnica de València, pero no hay confirmación oficial de asistencia, aunque es previsible, de la misma forma que acudió el miércoles al acto de asunción del cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Entonces entró por el garaje, evitando el pelotón de micrófonos y la fotografía ante la Ciudad de la Justicia de València.

Ese miércoles había hecho declaraciones (unas pocas preguntas, limitadas) ante los periodistas tras un acto anterior. El tema principal de esas preguntas fueron las amenazas por redes sociales que ha recibido y que han dado pie a varias denuncias y la detención de un individuo. Ha sido la única intervención para responder ante la prensa en toda la semana.

Además, toda la actividad pública oficial de la semana del president no ha tenido que ver directamente con la riada del 29 de octubre. El lunes estuvo en Elda en visita empresarial (un joven le increpó, el mismo, en los dos actos). El martes presidió el pleno del Consell y presentó el plan del Ivace. El miércoles tuvo la presentación del nuevo presidente del Comité Económico y Social (CES) y el acto citado del TSJ. El jueves se fue a Bruselas a comparecer ante el Comité de las Regiones y los aranceles de Donald Trump y el campo fueron el foco. El viernes estuvo en Alicante en un acto de vivienda donde insistió en las desgravaciones fiscales para compra de pisos. Sin protestas y sin preguntas. Y ayer los temas en Rojales eran los aranceles, el agua y el trasvase. Sin preguntas y con aplausos de asistentes.

La exposición pública de Mazón se ha reducido en los últimos días. Hay un intento de ‘normalización’ de la agenda y de menor presencia ante los medios pasado el último hito que devolvió al jefe del Consell a los informativos nacionales: su pacto presupuestario con Vox, el primero y por ahora único de un mandatario autonómico del PP. Eso fue el 17 de marzo. Eso fue una semana después de que la jueza de Catarroja que investiga la dana imputara a la exconsellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas y ofreciera a Mazón declarar voluntariamente en un auto contundente con testimonios y datos aportados por las víctimas. Como reacción, el diario ABC, el clásico de la prensa conservadora madrileña, le dedicó al día siguiente un duro editorial: «Mazón debe irse ya».

Cerca de un mes después, el líder del PPCV ha exhibido su voluntad de resistencia con su acuerdo con la ultraderecha para los presupuestos de 2025, ha presentado el informe base para el plan de recuperación y ha mostrado colmillo con la oposición en las Corts. No son indicios de retirada. Asumida esa realidad, ha reducido presencia mediática, ha conducido su agenda hacia asuntos no específicos de la dana y en la última semana ha evitado exponerse a posibles protestas. El último intento (imposible) de «normalidad» pública fue la visita a las fiestas de la Magdalena de Castelló el 27 de marzo. No funcionó. Pese a ser anunciada solo 40 minutos antes, la visita tuvo que suspenderse por decisión policial para garantizar la seguridad.

Pero la tarde del 29 de octubre continúa presente y volverá pronto a marcar la agenda pública, como ha sucedido desde la riada con subidas y bajadas de intensidad. Y Mazón volverá a estar en el punto de mira estatal. La semana próxima debe acabar, si no hay cambio de planes, con la declaración ante la jueza de la exconsellera Pradas y su número dos en Emergencias durante la gran riada, Emilio Argüeso. Será el día 11, un hito en el calendario judicial de la dana que atraerá todas las cámaras y micrófonos. Es una etapa clave en la fase de instrucción: lo que diga la destituida Pradas puede marcar el devenir judicial (y político) de Mazón. Tres días después, la agenda procesal insistirá con la citación como testigos de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Las treguas son cortas para el president.