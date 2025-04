"La información nos permite ser exigentes con los servicios públicos"

PREGUNTA: -La inteligencia artificial (IA) y la tecnología transforman la gobernanza local. ¿A qué ritmo?

RESPUESTA: -A ritmo asimétrico. Hay administraciones que tienen proyectos muy avanzados y otras están haciendo el tránsito del papel a la gestión electrónica.

-Defiende que la transparencia no sólo es un instrumento normativo: también sirve para mejorar la gestión.

-Tenemos que aspirar a cumplir las leyes y a diseñar y prestar un buen servicio público. Decía Peter F. Dracker que lo que no se mide no se puede mejorar. Hay que saber cómo funciona el servicio público, por ejemplo donde se necesitan más contenedores o menos, que la información nos ayude a diseñar los servicios públicos y a evaluarlos, porque el presupuesto es finito. Si tengo un presupuesto concreto y sé muy bien donde están las necesidades, ¿por qué no ayudarme de ello?

-¿Qué es la Transparencia 4.0?

-Es la transparencia con IA que no se olvida de la transparencia 1.0: la del tablón de edictos. La Transparencia 4.0 aprovecha la gestión del dato para poner todas las herramientas a disposición de la mejora de los servicios públicos. Hoy en día la información y su gestión nos permiten hacer un seguimiento detallado de la gestión pública y saber, como ciudadanos, ser exigentes con la calidad del servicio público que se presta.

Concepción Campos Acuña, experta en gestión pública / Pilar Cortés

-¿Cómo espera que se aplique en la provincia de Alicante?

-Es fundamental y muy estratégico el papel de la Diputación. Tenemos municipios de 136 habitantes y también la capital provincial, y son casos totalmente diferentes que necesitan soluciones a medida. También hacen falta soluciones colaborativas.

-¿Se puede hablar de plazos para implantarla?

-Estamos casi en el ecuador de la legislatura. Los procesos electorales condicionan mucho las decisiones. Creo que el horizonte en el que estamos va a permitir crecer y tener algún proyecto. Quizá no algo generalizado, pero sí un piloto que se pueda exportar y mejorar.

-¿Hay diferencias entre municipios más y menos poblados?

-Es probable que los municipios pequeños tengan más dificultades por falta de medios, tecnología y personal. Necesitarán más apoyo. En los municipios más poblados a veces se encuentran silos: algunos cumplen mucho en una área y otras apenas cumplen. Creo que habría que poner mucho el foco, por el tema de despoblación y del reto demográfico, en hacer cultura ciudadana y de gobernanza local a través de los pueblos pequeños.

-¿Hay algún ejemplo de éxito de funcionamiento de esta herramienta?

-Me consta que hay un proyecto piloto de la Diputación en marcha en Quatretondeta, Fageca, Almudaina y Benimarfull, donde se están trabajando muy bien los resultados.