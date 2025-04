La Vega Baja ahonda en las guerras internas del PSOE ante los congresos comarcales

La cuenta atrás para los congresos comarcales del PSOE en la provincia de Alicante está acelerando los movimientos internos. Especialmente en las comarcas en las que el escenario es más incierto. Es el caso de la Vega Baja, una agrupación con mucho peso militante y con tendencia al enfrentamiento, tal como ya se vio en 2022.

En aquel momento Joaquín Hernández, alcalde de Dolores y diputado provincial, logró una victoria ajustada contra el alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, tras una réplica de la batalla entre soleristas y ximistas que se había librado previamente a nivel provincial (y que, como en la comarcal, se impusieron los primeros).

Actualmente Hernández aspira a seguir en el cargo y a hacerlo sin oposición, pero no está claro que eso pueda ser posible. Algunos de sus viejos adversarios, junto con antiguos aliados que critican su «incapacidad de integración», tienen pareceres distintos. Mientras los primeros hacen números para explorar las posibilidades de una candidatura alternativa a la secretaría general de la comarca, los segundos trabajan por una candidatura de unidad que no necesariamente tendría que liderar el actual secretario. O al menos eso considera este último grupo, que no renuncia a entenderse con el anterior.

Dentro del grupo que estudia una solución para apartar a Hernández hay viejos conocidos del partido. Se hallan Miguel López, quien fuera alcalde de Benejúzar (e histórico aliado del exsenador alicantino Ángel Franco en la comarca); la concejala en Guardamar del Segura, Pilar Gay; o la exalcaldesa de Orihuela y portavoz del PSOE en esta ciudad, Carolina Gracia. Esta última es, de hecho, quien más opciones tendría para encabezar la candidatura alternativa, aunque desde este grupo de militantes insisten en que «no se trata de nombres, sino de proyecto». A su vez, agrupaciones locales como las de Rafal y Catral estarían mayoritariamente a favor de esta opción alternativa (que aún no dan por segura a la espera de negociaciones) a la dirección comarcal actual que Hernández pensaba revalidar sin oposición siguiendo los pasos de Diana Morant en el congreso del PSPV y de Rubén Alfaro en el provincial.

Expectación

Las primeras ejecutivas comarcales comenzaron a convocarse ayer para empezar a poner las cartas encima de la mesa de cara al domingo, día en el que se presentarán las candidaturas. Ahora se acercan días intensos de negociaciones en los que algunos militantes interpretan que estos movimientos están programados para «forzar integraciones» y acceder a cuotas de poder destacadas.

En este contexto, los dirigentes locales de la Vega Baja que intentan no entrar en esta disputa de manera activa pretenden evitar que las agrupaciones se acaben dividiendo si las primarias se acaban convocando.

Otras comarcas

Por otra parte, en el PSOE dan por hecho que la conformación de una candidatura unitaria en l’Alacantí no será posible y que la batalla entre Esther Donate (portavoz en Sant Joan d’Alacant) y José Luis Candela (alcalde de Tibi, población que pertenece a l’Alcoià pero que el PSOE incorpora a la comarca vecina en su organización interna, tal como también ocurre con el partido judicial) está servida.

Mientras tanto, desde la cúpula comarcal del partido aspiran a conseguir que en la territorial de La Muntanya, integrada por las comarcas de l’Alcoià y del Comtat, se constituya una única candidatura de unidad liderada por Ismael Vidal, alcalde de Fageca y diputado provincial. En el resto de agrupaciones se espera evitar disputas, tal como yo ocurrió en 2022, cuando sólo en la Vega Baja hubo primarias entre dos candidatos. Como define un militante con ascendencia dentro del partido a nivel provincial, la comarca más meridional «sigue siendo un polvorín».

Suscríbete para seguir leyendo