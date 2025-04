Guerra en el PSOE de la Vega Baja: tres precandidaturas para el congreso comarcal

Nada más lejos de la unanimidad pretendida. La agrupación comarcal del PSOE en la Vega Baja propuso hasta tres precandidaturas este domingo para el congreso comarcal que se tendrá que celebrar entre el 6 y el 15 de junio. El actual secretario comarcal, Joaquín Hernández, también alcalde de Dolores y diputado provincial, aspira a continuar al frente de la agrupación, pero tendría que competir con la exalcaldesa de Orihuela y portavoz en esta ciudad, Carolina Gracia; y con el también exalcalde y portavoz en Callosa de Segura, Fran Maciá.

Este era uno de los escenarios posibles en la comarca más agitada orgánicamente para el PSOE alicantino. Joaquín Hernández pretendía continuar en el cargo aglutinando las diferentes corrientes internas del partido, pero tendrá dos competidores si no hay pactos durante los próximos días. Curiosamente uno de los aspirantes, Fran Maciá, es aún su secretario de organización en la ejecutiva comarcal y fue uno de sus apoyos en las primarias de 2022 cuando Hernández, alineado con el sanchismo representado en la provincia por Alejandro Soler, se enfrentó al alcalde de Guardamar, José Luis Sáez, identificado con el entonces presidente y secretario general Ximo Puig.

A este último candidato se sumó Carolina Gracia, que forma parte de la ejecutiva nacional (autonómica) del PSPV que lidera la secretaria general, Diana Morant, y reivindica su vínculo con la también ministra de Ciencia para defender su precandidatura. Ahora los precandidatos tienen hasta el 4 de mayo para recoger avales (unos 200 cada uno, según fuentes del partido) y tendrán que presentar oficialmente las candidaturas entre el 5 y el 8 de mayo.

La primera vuelta tendrá lugar el día 17. Antes, no se descarta la posibilidad de confluencia entre candidatos. De hecho, la consigna tanto del PSPV-PSOE como del partido a nivel provincial es evitar las primarias, y todo apunta a que el trabajo orgánico irá en esta dirección los próximos días con la finalidad de propiciar acuerdos.

Un “polvorín”

Si no se consigue la integración pretendida, la comarca de la Vega Baja volverá a ser la única en la que el PSOE celebrará primarias comarcales, tal como ya ocurrió en 2022 con una réplica del congreso previo que hubo a nivel provincial entre sanchistas, representados por el ilicitano Alejandro Soler; y ximistas, representados por el alcalde de Alcoy, Toni Francés.

Los primeros se impusieron por la mínima y en la Vega Baja ocurrió lo mismo con el triunfo de Hernández sobre Sáez. Esta vez, pese a que no ha habido disputa orgánica a nivel provincial, ámbito en el que Rubén Alfaro (alcalde de Elda) fue proclamado sin tener que enfrentarse a ningún candidato alternativo, la máxima establecida por la ejecutiva alicantina no ha sido respetada en la comarca, que volverá a vivir una batalla interna si antes no hay pactos de integración.

El intento de Hernández de erigirse como único precandidato, y por tanto de continuar en el cargo de manera automática, está siendo de momento en vano. La rivalidad con Carolina Gracia no es nueva, ya que se reflejó en las primarias de 2022, pero sin embargo hay un tercer candidato, Fran Maciá, que estos tres años ha formado parte de su ejecutiva y sí que le bridó su apoyo en la cita orgánica de hace tres años.

Desde el entorno del exalcalde de Callosa de Segura entienden que Hernández, pese a su intento de integrar diferencias en la ejecutiva, “no ha habido una unión real en la comarca, y eso perjudica al PSOE”. El “polvorín” orgánico de la Vega Baja, tal como lo definió recientemente un alto cargo provincial, sigue agitado.

Acuerdos in extremis

Sí que se consiguieron acuerdos en las territoriales de La Muntanya (que integra las comarcas de l’Alcoià y el Comtat) y en l’Alacantí, donde la amenaza de primarias era real.

Ayer domingo por la tarde se confirmó que Ismael Vidal, alcalde de Fageca y diputado provincial, será el único precandidato a secretario comarcal.

Según informó la agrupación, el sábado 24 de mayo se celebrará un congreso ordinario para renovar la dirección comarcal y el contestano Rafael Briet, hasta ahora secretario general, cederá su puesto a Ismael Vidal, hasta ahora secretario de organización en la agrupación.

Se trata, por tanto, de un relevo continuista y de alguna manera previsible, ya que Vidal había manifestado su intención de acceder al cargo gestando una candidatura de unidad que, por el contrario, en la agrupación aún no han definido.

De hecho, en la comunicación que la agrupación trasladó no se facilitaron los nombres de la futura ejecutiva comarcal, y todo hace pensar que estos se acabarán de negociar en el congreso ordinario del mes que viene.

Cabe recordar que este domingo era el único día para presentar precandidaturas a las agrupaciones comarcales y no fue hasta por la tarde que se confirmó el acuerdo. Los días previos se contemplaba la posibilidad de gestar una candidatura alternativa que posiblemente habría liderado la concejala alcoyana Teresa Sanjuán, secretaria de organización en la capital comarcal.

Sanjuán forma parte de la corriente interna que disputará la secretaría local de Alcoy a favor de Lorena Zamorano, también concejala en la ciudad, que se enfrentará con Manolo Gomicia, alineado con el alcalde Toni Francés. Este sector ha estado cerca de presentar una candidatura alternativa también a nivel comarcal con el apoyo de parte de algunas agrupaciones locales de las dos comarcas, pero finalmente el acuerdo ha sido posible.

En cambio, los nombres de la ejecutiva comarcal no se sabrán hasta el 24 de mayo si no hay anticipos. Fuentes internas del partido apuntan que la corriente que exploraba una segunda candidatura sugerirá nombres al candidato único, Ismael Vidal, para integrarlos en la ejecutiva. Que lleguen o no a acuerdos en este aspecto se sabrá en unas semanas.

Un día antes, el sábado, en l’Alacantí, el PSOE anunció que evitaría las primarias tras un acuerdo entre Esther Donate, portavoz en Sant Joan d’Alacant; y José Luis Candela, alcalde de Tibi, que aspiraba a disputar primarias impulsado por el sector sanchista. Donate, alineada con el exsenador Ángel Franco, accederá finalmente a la secretaría comarcal sin oposición formal con una línea continuista respecto a su antecesor, Baltasar Ortiz.

En el resto de las comarcas no se preveían primarias y así ha sido el caso. Habrá, por tanto, únicas candidaturas que serán proclamadas automáticamente entre el 17 de mayo y el 15 de junio. Así, el exconcejal en Elche, Vicente Alberola, continuará al frente del Baix Vinalopó; Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, hará lo propio en la agrupación que reúne el Medio y el Alto Vinalopó; Mayte García, concejala en l’Alfàs del Pi y diputada autonómica, continuará al frente de la Marina Baixa; y José Ramiro, alcalde de Ondara y diputado provincial, seguirá como secretario comarcal en la Marina Alta.