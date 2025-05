Mazón, tan ausente como protagonista en la Santa Faz de Alicante

El viaje del presidente Carlos Mazón a Estados Unidos en una fecha tan señalada hacía pronosticar una Santa Faz marcada por su ausencia, la primera de un jefe del Consell en quince años. La jornada giró alrededor de este hecho, con los cargos del Ayuntamiento de Alicante y de la Generalitat justificando su visita institucional al otro lado del Atlántico y con PSOE y Compromís poniendo el foco en su baja. La ministra Diana Morant, también secretaria general del PSPV, lo apuntaba en su primera declaración ante los medios antes de las 8 de la mañana. «Es una anomalía democrática». Joan Baldoví, portavoz de Compromís, iba más allá y decía que «las personas normales pueden estar aquí».

Era el preludio de lo que estaba por llegar. En el interior de la concatedral de San Nicolás, de donde partía la romería, el Ayuntamiento daba la orden de impedir que accedieran a la zona reservada a las autoridades personas con el pañuelo romero crítico. Las juventudes del PSPV firmaban en la tela el lema «Mazón dimissió. Volem votar», un mensaje que desde el PP entendían que no era apropiado para exhibir en un templo.

Más tarde, durante el recorrido, militantes de Compromís desplegaban la pancarta que guardan para las grandes citas tras la trágica dana de Valencia, con el mensaje, nuevamente, de «Mazón dimissió» y firmado, a su vez, por las juventudes de la coalición. Ambos hechos fueron denunciados tanto por el alcalde, Luis Barcala, como por la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, quien, junto a buena parte del Consell, intentaron cubrir el vacío institucional de Mazón al frente de la comitiva junto a otras autoridades, como la presidenta de las Cortes, Llanos Massó; el presidente de la Diputación, Toni Pérez; el obispo José Ignacio Munilla, la ministra Morant y el mencionado alcalde.

Entre estos dos últimos, pese a los reproches ante los micrófonos, el recorrido se hizo ameno y en pocos momentos dejaron de relacionarse. A pocos metros del monasterio, en la glorieta dedicada al obispo Rafael Palmero, Barcala y Morant se despedían y esta última, tras estrechar su mano, confesaba a Rubén Alfaro, nuevo secretario provincial del PSOE, el buen estado físico del alcalde por el ritmo mantenido en la Peregrina.

Y es que en privado reinaba la cordialidad. Alfaro le preguntaba al conseller de Educación, José Antonio Rovira, por sus vacaciones dirigiéndose a él como «José Luis» mientras Pere Rostoll, de la ejecutiva nacional (autonómica) del PSPV y que peregrinó sin su ministro (Óscar Puente), intercambiaba pareceres con el vicealcalde Manuel Villar.

Entre los socialistas, en la glorieta citada, que marca el último tramo del recorrido, algunos cargos esperaban a los coches para que los trasladaran a la manifestación del 1 de Mayo. Otros hacían uso del autobús público habilitado por el Ayuntamiento para no tener que hacer la Peregrina a la inversa nuevamente a pie. La mayoría de los cargos de Compromís se dieron antes media vuelta, a unos 500 metros de la «meta», mientras que otros fueron más allá del monasterio para celebrar su tradicional almuerzo de Santa Faz en la sede (nueva) de la coalición en Sant Joan. Entre los que llegaron hasta aquí y no acudieron al 1 de Mayo estaban Natxo Bellido, secretario comarcal de Més; el diputado autonómico Gerard Fullana y la exconcejala Sonia Tirado.

La ausencia del presidente de la Generalitat y del PPCV intentó ser compensada por el propio Mazón con publicaciones en redes sociales recordando que, pese a la lejanía, su «mente» estaba ayer «en parte allí», en Alicante, donde regresará este fin de semana para hacer su propia Peregrina sin que su vicepresidenta, Susana Camarero, aclarara si la realizará o no en compañía.

Camarero, autoridad institucional máxima de los populares en la jornada de ayer, fue arropada por casi todos los consellers. Solo faltaron Francisco José Gan Pampols (vicepresidente encargado de la reconstrucción), Marciano Gómez (Sanidad) y Marián Cano (Turismo), de viaje con Mazón. No falló el hermano de la consellera, Bernabé Cano, alcalde de La Nucia y un fijo en la romería año tras año. Juanfran Pérez Llorca, síndic y secretario general del PPCV, también asistía a la cita sin llegar a entrar a la misa, a la que finalmente pudo acceder el diputado provincial Juan de Dios Navarro, sin acreditación pero introducido por el protocolo no sin confusión previa. También fue curioso el acceso, en este caso al camarín del monasterio, del concejal Óscar Castillo (Vox), gracias a la marcha prematura de la portavoz, Carmen Robledillo, que se fue tras llegar al Caserío para asistir a una boda en Galicia.

Antes, durante el camino, la concejala Cristina Cutanda se encargaba de avisar para retirar las gafas de sol a la entrada de los túneles, donde las caídas entre los peregrinos fueron más frecuentes.

Diputados nacionales como Macarena Montesinos (PP) o Alejandro Soler (PSOE) no quisieron faltar al recorrido. Tampoco lo hicieron alcaldes de la comarca como Juanjo Berenguer, de El Campello; Santiago Román, de Sant Joan d’Alacant, o Rafael García Berenguer, de Mutxamel. Pero quien más presente estuvo aun sin estar presente fue el gran protagonista de la política autonómica, «alicantino de corazón», como lo definían los suyos, y señalado por los contrarios debido a su ausencia. Mientras Barcala mostraba su «desprecio por esa mínima minoría que no entiende la Santa Faz», Morant contraponía la gestión del apagón del lunes con la de la dana del 29 de octubre y Camarero señalaba a la izquierda por no protestar ante las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura. La misericordia de la Faz Divina fue, para muchos políticos, poco menos que un lema.