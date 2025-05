Los Presupuestos Participativos, sin un futuro claro tras expectativas frustradas

Una propuesta irónica ha hecho recordar una de las iniciativas estrella del Botànic. Se trata de los Presupuestos Participativos, que impulsó con ímpetu la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que dirigió, entre 2019 y 2023, Rosa Pérez Garijo, coordinadora autonómica de Esquerra Unida desde 2018.

Este viernes trascendió que, en el marco de la iniciativa nominalmente idéntica planteada por el Ayuntamiento de València (que gobiernan conjuntamente PP y Vox), se ha propuesto la creación de una escultura dedicada al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con la intención de «inmortalizar a esta persona y que no caiga en el olvido ni su abandono del puesto de trabajo ni sus mentiras a todos los valencianos», haciendo una referencia muy crítica a su gestión de la dana el pasado 29 de octubre. La estatua incluiría un lema sarcástico: «Estuve comunicado en todo momento».

Esta propuesta, que se ha hecho viral en las últimas horas, evoca a una iniciativa que durante el Botànic no tuvo el desenlace esperado y que a día de hoy permanece enterrada, aunque en el Consell actual no descartan resucitarla. De hecho, en los presupuestos autonómicos de 2025, que tras el debate de enmiendas pertinente se aprobarán previsiblemente el 30 de mayo con los votos de PP y Vox, se refleja cierta voluntad de rescatarlos.

Precedentes

Anteriormente, con el Botànic, la carpeta de Participación se insertaba en una conselleria y actualmente está adscrita al departamento de Presidencia, dentro de una Dirección General liderada por José Salvador Tárrega. El presupuesto en «participación ciudadana» se ha reducido ostensiblemente, en casi un 22 % respecto al año anterior y en un 33 % comparado con el presupuesto de 2023, el último del Botànic liderado por Ximo Puig.

Sin embargo, en este 2025, en el programa de participación ciudadana figura la «elaboración del reglamento de presupuestos participativos de la Generalitat» como una de las «principales líneas de actuación».

La intención por parte del Consell, gobernado ahora en solitario por el PP, es «hacer un diagnóstico» en relación con el «fracaso» de los presupuestos participativos que impulsó el Botànic. Es el análisis que hace el director general del área, José Salvador Tárrega, quien recuerda que la ejecución de aquella iniciativa no superó el 11 % y que en las votaciones no participaron más de 9.000 personas. Cabe recordar que la propuesta se diseñó para que la ciudadanía planteara proyectos a incluir en los presupuestos autonómicos, pero el resultado no fue el esperado, dado que la gran mayoría se quedaron en el cajón.

Ante esta situación, desde el Consell justifican que aparcaran la iniciativa para recuperarla después de «un diagnóstico» que llevará a cabo la comunidad académica, concretamente la Universidad Miguel Hernández. Este centro, con campus central en Elche, tiene asignada una partida de 25.000 euros para realizar el estudio y, previsiblemente, su propuesta será recogida por el gobierno autonómico del PP para recuperar los presupuestos participativos con una fórmula más eficiente.

Mientras tanto, el portal de Participación de la Generalitat tiene activado un sistema para acumular propuestas ciudadanas que desde el Consell, según Tárrega, estudian por si alguna puede resultar de interés para el territorio. Cabe decir que la gran mayoría de las propuestas aportadas desde principios de año (casi la totalidad, de hecho) exigen la derogación de la consulta de la lengua base que se desarrolló entre febrero y marzo.

A nivel territorial ninguna de estas propuestas tiene relación exclusiva con la provincia de Alicante excepto una, que solicita una reforma comarcal de la provincia que consistiría en que l’Alcoià absorbiera el Comtat, en que Benidorm asumiera la capitalidad de la Marina Baixa (que ostenta la Vila Joiosa) y que Bocairent, municipio de la provincia de Valencia, pasara a la de Alicante, entre otras ideas.

Las propuestas para la provincia que se quedaron en un cajón

Durante la anterior legislatura hubo movilización en la provincia de Alicante para plantear proyectos y que la Generalitat los asumiera con los presupuestos participativos. Uno de estos fue la recuperación del edificio que albergó el cine Ideal, construido a principios de siglo pasado y que, ante la posibilidad de ser convertido en un hotel, entidades culturales y por la memoria histórica pidieron que se rehabilitara recuperando su función cultural. Este proyecto llegó a ser el que más apoyo recibió en la provincia, pero finalmente no fue asumido por el Botànic ante unas dificultades de ejecución que, según la ciudadanía implicada, no fueron advertidas antes de movilizarla ante la propuesta.

Otro proyecto frustrado por razones similares fue la rehabilitación de la Casa Geralda de Xixona, una antigua mansión señorial del siglo XIX que se pretendía conservar. La misma suerte corrió la rehabilitación de la antigua Colonia de Santa Eulalia, ubicada entre Villena y Sax y reflejo de una industrialización a base de productos alimentarios y de bebidas hace ahora un siglo y medio y que prosperó gracias al paso del ferrocarril, que también tuvo parada en este lugar. Este terreno tampoco fue recuperado tal como se pretendía.

Otros proyectos que fueron planteados por la ciudadanía en el marco de esta iniciativa dentro de la provincia fueron la compra del convento de Jesús Pobre, la rehabilitación del conjunto histórico del Molinar en Alcoy, la restauración de la muralla almorávide de Elche o la creación de un centro de interpretación en el campo de Albatera, en el término municipal de San Isidro.

