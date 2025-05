Pilar Cancela: "España es un país profundamente solidario y lo demuestra cada día"

PREGUNTA: En su intervención dijo que Alicante es un ejemplo significativo de la España inclusiva en relación con la llegada de migrantes. ¿Por qué?

RESPUESTA: Alicante es la tercera provincia de España con mayor concentración de extranjeros. Las altas registradas en afiliaciones a la Seguridad Social por parte de extranjeros son de un 13,9 % en el Estado, y en Alicante son dos décimas más. Eso significa que hay una convivencia normalizada y que, además, se están incorporando al mercado de trabajo, a la generación de riqueza y al sostenimiento del bienestar. Los discursos de odio y de racismo no se corresponden con lo que se produce en el día a día.

Las migraciones constituyen un fenómeno muy presente en la agenda política mundial. ¿Esto condiciona su trabajo?

Al contrario: esto nos incentiva a desarrollar nuestra política migratoria es de derechos humanos. Nosotros hemos sido y somos, aunque ahora no tanto, un país de emigración. Ahora somos un país de destino porque se dan las condiciones. España en este momento tiene unos indicadores socioeconómicos de crecimiento, de estabilidad económica, es un país seguro, y las personas buscan proyectos de vida en aquellos países en los que piensan que pueden desarrollarlos. Por tanto nosotros, quizá con más hincapié, lo que hacemos es intentar desarrollar una política migratoria que combata todos esos impactos negativos que tienen los discursos de xenofobia.

¿La xenofobia, propagada constantemente por la ultraderecha, es el asunto que más preocupa en su Secretaría de Estado?

No. El asunto que más nos preocupa es que podamos construir y sobre todo afianzar una política migratoria con la que se consiga la integración y la inclusión de las personas que vienen a España y que quieren desarrollar su proyecto vital. Alrededor de esta idea desarrollamos todo nuestro trabajo, no solamente desde una perspectiva legislativa o normativa, sino también en la acción programática, en el día a día, para que España sea lo más fiel posible a la sociedad, que es a lo que nos debemos.

El problema de la vivienda también afecta a la comunidad migrante. ¿Cómo se garantiza que no sean discriminados?

La vivienda no es una preocupación exclusiva de un determinado colectivo o ámbito poblacional, sino que es una preocupación general en este momento en España. Por tanto, para poder integrarse e incorporarse a la ciudadanía plena, si no se puede acceder a una vivienda o a su alquiler, que a veces se dificulta por el mero hecho de que el color de piel sea otro, este es uno de los frentes contra los que tenemos que luchar. Precisamente, en el PERTE de vivienda presentado recientemente en España por parte del presidente del Gobierno, uno de los elementos fundamentales es precisamente la integración de las personas migrantes. Sobre todo para facilitar, también, el acceso al empleo en sectores de actividad que son determinantes y para los que necesitamos mano de obra en nuestro país.

Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones / Alex Domínguez

¿Cómo se puede desatascar el colapso en el sistema de asilo y refugio?

El Gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante en ese sentido. España es el segundo país de la UE donde más solicitudes de protección internacional y de asilo se están registrando. Se detectó que había un tapón en la resolución de procedimientos y afortunadamente se ha reforzado de una manera muy importante la Oficina de Asilo y Refugio. El Ministerio del Interior ha destinado no solamente recursos humanos para poder resolverlo lo más ágilmente posible, sino también recursos económicos para agilizar procedimientos y que los plazos de espera para la concesión o denegación de solicitud de protección internacional se reduzcan. Esperamos que este plan excepcional de apoyo, que se puso en marcha hace dos meses y medio, se vea antes del verano en una reducción de los plazos muy importantes.

Comunidades como la valenciana se niegan a asumir las obligaciones de acogida de menores aprobada en el Congreso. ¿Qué medidas hay previstas para respetar estos mecanismos de solidaridad?

Lo primero que hay que decir es que España es un país que es profundamente solidario y lo demuestra cada día, y eso se ve en las situaciones que se dan en otras partes del mundo, como Ucrania. Alicante es una de las zonas de España donde hay una presencia mayoritaria de ucranianos, y eso dice mucho del país que somos. Lo que no tiene ningún hilo conductor es que en unos casos respondamos de una manera y ahora, tras un cambio en los gobiernos de algunas comunidades, no se respeten los criterios establecidos en la Conferencia Sectorial de la Infancia, marcados en función de la población y de la capacidad de acogida que tiene cada comunidad en relación con los menores. Como este es un ámbito competencial de las comunidades, el Gobierno no puede imponer si no es a través de una norma con rango de ley, que tenga además el carácter de ley orgánica y que permita de alguna manera que, en el caso de que no se pueda hacer de manera consensuada, se pueda preservar lo fundamental, que es el interés superior del menor. En eso estamos todos de acuerdo, o espero que lo estemos. Por eso se planteó en el Congreso llevar una reforma del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, que es lo que nos permite al Gobierno de España, en caso de que no haya ese acuerdo político, poder aplicarlo siguiendo exactamente los mismos criterios que se aplicaban en la Conferencia Sectorial cuando haya un tensionamiento en una comunidad autónoma, en este caso de Canarias.

Por último, en la Comunidad Valenciana se han recortado considerablemente las aportaciones a las ONG para cooperación internacional por presión de Vox. ¿Tienen alguna medida de compensación prevista?

Tendríamos que haber aprendido cosas de la covid, como la importancia de sumar esfuerzos de varios países para poder responder a una pandemia. Individualmente no se pueden asumir ciertos retos y el ámbito multilateral, por tanto, es muy importante. Naciones Unidas es el corazón del multilateralismo en el mundo. Cuando se recortan fondos para combatir el hambre, la pobreza o las desigualdades, evidentemente alguien va a sufrir muchísimo más. Eso tiene un impacto precisamente en quien más necesita ese soporte en los países donde más sufren estas condiciones. Por tanto, es una irresponsabilidad. España está intentando no solamente mantener las contribuciones que tenemos al ámbito multilateral y en la UE, sino que estamos apostando por incrementarlas.