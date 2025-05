Mazón clama por “alicantinizar Europa” para celebrar los 40 años de la firma del tratado de adhesión

Con solemnidad. Así ha querido inaugurar el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la exposición dedicada al 40 aniversario de la firma del tratado de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, nombre que entonces recibía la actual Unión Europea.

La muestra estará presente durante las próximas tres semanas en el salón Felipe II del Castillo de Santa Bárbara y consiste en unos paneles que reflejan, en uno de los lados, hitos y efemérides de la UE desde su incubación y, por el otro, personajes clave en la creación tales como Konrad Adenauer, Jean Monnet o Robert Schuman, quien el 9 de mayo de hace 75 años protagonizó la declaración con la que se propuso la creación de una administración económica conjunta considerada, a día de hoy, el precedente de la UE.

Exposición en el castillo de Santa Bárbara sobre el 40 aniversario de la firma del tratado de adhesión a la UE por parte de España. / Pilar Cortés

El acto se ha celebrado a puerta cerrada en la fortaleza alicantina con la presencia de diversas autoridades. Junto al jefe del Consell han intervenido el presidente de la Diputación, Toni Pérez, y el alcalde Luis Barcala. Entre los presentes destacaban los consellers José Antonio Rovira (Educación) y Marián Cano (Turismo), así como diversos diputados nacionales, autonómicos, alcaldes, concejales, representantes consulares o el secretario autonómico de Representación ante la Unión Europea, Pablo Broseta, encargado de hacer el recorrido de presentar esta exposición promovida desde este mismo departamento, adjunto a la Presidencia de la Generalitat.

Intervenciones

Barcala, Pérez y Mazón, por este orden, han querido destacar la importancia de Europa en un contexto enrarecido, con el euroescepticismo mucho más presente en la política que hace unos años debido al auge de formaciones ultras. El alcalde de Alicante valoraba que la exposición muestra “el recorrido de como hemos llegado hasta donde estamos”. “Ser admitidos en este club deseado como es Europa supuso un espaldarazo político, un salto cualitativo y cuantitativo”, afirmó, ya que “España empezó entonces a poder desarrollar el potencial que no siempre había podido desarrollar”.

Inauguración de la exposición que conmemora el 40 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea / Pilar Cortés

Toni Pérez también se remontaba a la historia para poner en valor la evolución que ha seguido la institución continental en cuanto a funcionamiento y también en cuanto a valores, pero advertía que “si no hacemos pedagogía algunos pueden pensar que esto ha venido dado y sin lucha por parte de nadie”. Admitía, por otra parte, que “hoy Europa es fuerte como unión, pero nuestro viejo continente está sufriendo también una grave agresión en la que desde luego nuestra apuesta por la paz debe ser nuestra fuerza”.

Por último, el presidente Mazón ha hecho un discurso con más contenido y que respondía a algunas de las preguntas que se podían plantear durante la presentación. En cuanto a la inauguración a puerta cerrada, el jefe del Consell afirmaba que se trataba de “un acto institucional que no es popular ni abierto, porque se abre al pueblo a partir de este acto, a partir de los próximos días, cuando miles de visitantes, no sólo de Alicante”, podrán visitar la exposición.

También despertaba interés las reflexiones que el presidente pudiera hacer respecto a la Europa actual, después de su crítica, explícita y reiterada a partir del pacto con Vox para aprobar los presupuestos autonómicos, a políticas como el Pacto Verde Europeo. Sin referirse de manera directa, Mazón sí que se ha atrevido a decir que España, “en algunos casos, se ha beneficiado” de las políticas europeas “y últimamente, en mi opinión, quizá no tanto”.

Balance histórico y propuesta actual

En todo caso, el presidente de la Generalitat ha hecho una valoración positiva de estos últimos cuarenta años señalando, incluso, la “complejidad” del momento en el que España firmó el tratado de adhesión, “con una sensación de inferioridad” tras ingresar tarde en la antigua Comunidad Económica Europea después de “una tendencia antidemocrática”, en referencia a la dictadura franquista.

“Pero España ha cambiado mucho”, apuntaba, y hacía una “propuesta a las instituciones para dar el siguiente paso”. En este punto defendió que si “España ha venido siendo receptora de las políticas europeas, el siguiente paso que tiene que dar España y la Comunidad Valenciana es dejar de ser receptora y ser redactora de estas políticas. Dejar de asistir de manera pasiva, quizá acomplejada, para ser actora principal”, dijo.

A su vez, el jefe del Consell subrayaba que “el sur de Europa es Europa, no es una Europa menor: no lleguemos tarde otra vez para ser protagonista de Europa, como llegamos a la fundación europea. Tenemos que hacerlo nosotros”. Y defendió también “una conjura de las instituciones para decir que no solo formamos parte de Europa, sino que queremos liderarla: ha llegado el momento de ser ambiciosos, activos, de dar un paso adelante. Créanme si les digo que si alicantinizamos, valencianizamos y españolizamos la Unión Europea no sólo nos va venir bien a nosotros, sino también a toda Europa”.

Por último, para justificar este propósito, Mazón concluyó con el argumento de “qué mejor escala de valores que la del Mediterráneo, que la de la amplitud de miras, que la de ser liberal, que la de entender que esto es mucho más grande que un trozo de terreno y que esto hay que entenderlo para todos y no sólo para unos cuantos”.