Los Bomberos del Consorcio redoblan la presión ante la Diputación de Alicante

Más presión para la Diputación de Alicante. Los Bomberos del Consorcio Provincial han celebrado una asamblea este lunes para explorar nuevas medidas de presión tras semanas de conflicto con la institución debido a la falta de acuerdo a la hora de renovar el convenio y laboral y también para mejorar las condiciones del cuerpo, que exige más efectivos y más recursos para poder llevar a cabo su tarea.

Ahora, los bomberos han dado “un paso más” con las medidas y han anunciado que este verano no participarán en los retenes, ya que se cubren fuera de su jornada laboral y, hasta ahora, cumplían con esta función “de manera voluntaria y extraordinaria”. En verano, los retenes fijos en Santa Pola, Xàbia y Pilar de la Horadada no serán cubiertos entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, por lo que estas poblaciones y sus alrededores, con un evidente aumento poblacional durante el período estival y con un riesgo más elevado de incendios forestales, no contarán con estos servicios de emergencias más allá de los trabajos mínimos diarios garantizados por un centenar de efectivos en toda la provincia.

Tampoco funcionarán los retenes itinerantes, establecidos en diferentes poblaciones durante el verano para prevenir situaciones de riesgo durante 10 horas diarias a través de un refuerzo que ahora no se llevará a cabo, ya que los bomberos se niegan a hacer horas extra y a reforzar los parques fuera del horario establecido mientras no cambien las condiciones.

Más exigencias

Dada la falta de entendimiento entre los trabajadores y la Diputación, institución señalada por los efectivos ante la ausencia de acuerdo (acusan sobre todo al Departamento Operativo de Intervenciones de este distanciamiento), los bomberos han propuesto que la Generalitat se erija como interlocutora en el conflicto.

La máxima institución autonómica, que ejerce la vicepresidencia del Consorcio, injeriría en esta situación bien a través del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; o del director general de Emergencias, Alberto Martín, quien ya trabajó en el Consorcio como oficial y con quien los trabajadores tuvieron un trato que, pese a no ser óptimo, según los efectivos consultados "no fue negativo".

Es la propuesta de los bomberos para avanzar en unas negociaciones atascadas. La última reunión mantenida con el presidente de la Diputación, Toni Pérez, se celebró el 30 de abril, dos días después de que los efectivos se manifestaran en el Ayuntamiento de Benidorm, del que Pérez es alcalde, durante el pleno. Una semana más tarde, el lunes 5 de mayo, los bomberos hicieron lo propio en la Diputación de Alicante y, ante la falta de acuerdo, se emplazaron a celebrar una asamblea, que se ha celebrado este lunes con el resultado explicado.

Entre las razones que los bomberos argumentan para justificar su disconformidad con las condiciones del cuerpo está el ejemplo de este fin de semana, cuando se proclamó un incendio en Orihuela costa. “El parque de Torrevieja se cerró para actuar en el incendio, los efectivos de Almoradí también se desplazaron y los de Crevillent fueron a cubrir el parque de Almoradí. Todo esto cuando en Torrevieja no había sargento. Pretenden aparentar normalidad y hacer creer que esta situación no supone nada, pero no es así. Si trabajamos limitándonos al horario actualmente establecido el servicio no podría cubrirse correctamente”, protesta Francisco García, uno de los representantes sindicales del Consorcio Provincial.

Pese a esta situación, en el último pleno provincial Toni Pérez, ante interpelaciones de diputados del PSOE, se mostró confiado en la resolución del conflicto con los bomberos y llegó a afirmar que "el Consorcio está en las mejores manos".