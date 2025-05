Los dirigentes alicantinos del PP, ante el proyecto de Camps para liderar el partido: entre el silencio y la versión oficial

La propuesta del expresidente de la Generalitat Francisco Camps de lanzar su proyecto para liderar el PP a nivel regional no parece tener seguimiento entre los dirigentes actuales del partido. En Alicante, la mayoría de los cargos guardan silencio y los pocos que se pronuncien se ciñen al relato oficial de la formación.

Toni Pérez, presidente del PP en la provincia de Alicante (también preside la Diputación y es alcalde de Benidorm) asegura que en su formación están "totalmente volcados en la reconstrucción tras la riada y ya habrá tiempo para abordar otras cuestiones internas”. Según él, “el principal objetivo debe ser ayudar y obtener financiación para la reconstrucción, es el mejor servicio a la sociedad que puede y debe prestar cualquier afiliado al PP y en eso debemos estar todos".

Por otra parte el alcalde de Torrevieja y diputado autonómico, Eduardo Dolón, es más escueto y se ciñe “a la línea oficial del partido, que se basa en la reconstrucción y en la unidad”. Este diario ha intentado, sin éxito por el momento, conocer la opinión de otros dirigentes, como el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el alcalde de Elche, Pablo Ruz; el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara; o el alcalde de la Vila Joiosa, Marcos Zaragoza.

Sí que lo han hecho exdirigentes alicantinos del PP que estos meses se han dejado ver en los actos protagonizados por Camps. El principal apoyo (aunque no el único) del expresidente en la provincia es la exalcaldesa Sonia Castedo, que ya presentó un acto público del expresidente en Alicante y participó en el de València activamente este sábado. Castedo, que fue alcaldesa de Alicante entre 2008 y 2014, cree que “uno de los motivos para apoyarlo [a Camps] es que ya ha sido presidente y tiene una experiencia más que demostrable para que todos seamos muy conscientes de como debe ser el funcionamiento del PP y de donde puede llevar otra vez de nuevo al PP”.

Este argumento, el de hacer que el PP vuelva a ser “el partido de las mayorías absolutas”, es una de las premisas en el discurso de Camps, y sus partidarios también subrayan que dirigir el PPCV no quiere decir, necesariamente, volver a ocupar la presidencia de la Generalitat. “Nadie busca un cargo público, pretendemos intentar reforzar el partido para que quien esté al frente de la Generalitat sea mucho más fuerte”, afirma Castedo, que considera que “de nada vale poder gobernar la Generalitat si el partido no es fuerte y hace, también, que las instituciones sean fuertes”.

“No es un no a Mazón”

Pese a que la propuesta de Camps supone un órdago al liderazgo que Carlos Mazón está ejerciendo, como mínimo, en el PPCV, lo cierto es que sus partidarios desvinculan la iniciativa del expresidente de críticas al actual. “Simplemente hacemos una apuesta, existe libertad suficiente para que en nuestro partido se pueda decidir y lo hagan los militantes entre todos los candidatos que quieran concurrir”, dice Castedo.

“Esto no es un no a Mazón, es un sí al PP”, insiste la exalcaldesa de Alicante, que se muestra crítica con el mensaje filtrado por el partido, que definió la convocatoria de Camps en València como un “acto privado” del expresidente “con amigos” ante el cual no hay que “reaccionar”. Por su parte, Castedo responde que “si quieren denostar el acto del sábado con este tipo de declaraciones tienen un problema: estamos para sumar”, afirma, a la vez que protesta en tanto que según señala llevan "pidiendo unidad desde hace muchos meses y hasta ahora no les ha interesado esta unidad”.

Otro de los apoyos de Camps en Alicante, el exconseller de Infraestructuras y expresidente del Puerto, Mario Flores, afirma que Camps “es un hombre que lleva la política dentro, que está disfrutando y que está haciendo lo que debe”. También defiende que su propuesta “no es un no a Mazón”, pero admite que le "gustaría que Camps fuera alguien relevante en el PP y que le dieran un sitio, porque aportaría muchísimo a la Comunidad Valenciana y al conjunto de la nación”.

Con Flores coincidió en el Consell la alcoyana Trini Miró, exconsellera de Cultura, que piensa que el partido “se tiene que volver a potenciar”, ya que “hay muchas poblaciones donde las sedes del PP están cerradas y hay muchos militantes que quieren ser escuchados en un congreso para reactivar el PP”. Miró dice “añorar” las mayorías absolutas del PP del pasado, y para ello “hay que unir a toda la militancia del PP y a los que se fueron a otras formaciones políticas como votantes o como militantes”.

Entre los apoyos con los que cuenta Camps en el conjunto de la provincia hay diversos exalcaldes como José Manuel Medina, de Orihuela; Adela Pedrosa, de Elda; Ana Kringe, de Dénia; Miguel Zaragoza, de Santa Pola; Carmen Verdú, de Guardamar; Tono Lorenzo, de Algorfa; Carlos Ramírez, de San Fulgencio; Miguel González, de El Verger; o Cristóbal Sala, de la Torre de les Maçanes.