Millana, sobre Ángel Franco: "Es mejor que los órganos superiores del PSOE aúnen y limen aspiraciones personales"

Miguel Millana ya ha formalizado su dimisión como secretario general del PSOE en Alicante. Lo hizo este miércoles tras conversaciones con las direcciones provincial y autonómica de la formación y después de “compartir” el diagnóstico con ambos órganos.

Según ha afirmado el hasta ahora dirigente orgánico del partido en la ciudad, “Alicante debe tomar un nuevo rumbo”. Y eso, dice, “me ha hecho determinar que es necesario tomar una decisión personal, que por mi rango de secretario general solo era posible con la dimisión”. Así se ha expresado en una rueda de prensa en la sede provincial del partido, donde Millana no ha recibido la compañía de ningún compañero de partido.

Con este desenlace se abre un proceso orgánico “diferente”, según reconocía. Cabe recordar que la asamblea local para renovar los órganos del partido tenía que celebrarse en un mes y medio y a día de hoy su celebración queda en el aire. La futura gestora, que será nombrada de manera inminente, decidirá el rumbo de una formación que lleva décadas protagonizando disputas internas y alejada del gobierno local (o de lograr la estabilidad dentro de él).

Es en este contexto que Millana ha tomado la decisión y, aunque sin citarlo, en el trasfondo de los hechos sobrevuela la figura de Ángel Franco, exsenador que controla la agrupación local del PSOE desde hace décadas (aunque ahora con más dificultades que antes) y con el que Millana se ha acabado enfrentando, pese a ascender previamente en el partido gracias al empuje del exsenador.

Argumentos

“La situación del PSOE necesitaba de un impulso de fortalecimiento”, ha afirmado Millana. “La base debe trabajar en una única dirección: construir una alternativa política que haga una concurrencia eficaz para acabar con la hegemonía de las derechas en la ciudad, en la provincia y en el País Valenciano”. Para ello, interpreta, “hace falta una dirección fuerte para la reconducción”, y esta dirección la ejercerán desde la ejecutiva provincial y nacional (autonómica), a cuyos líderes, Rubén Alfaro y Diana Morant, ha citado expresamente trasladándoles la responsabilidad y depositando confianza en ambos.

Según ha explicado Millana, su mensaje a los militantes es “que confíen en la gestión” de la futura gestora para “romper este ciclo que yo considero problemático”. La gestora, en cambio, no se sabe hasta cuando se mantendrá activa, y el secretario general saliente ha confirmado la posibilidad de que el partido no celebre un congreso para elegir a sus líderes a corto plazo, ni siquiera antes de las elecciones municipales de 2027. Aún así, Millana dice que "la retroalimentación con los militantes", preguntado por esta posibilidad, “ha sido positiva”.

Miguel Millana explica las razones de su dimisión como secretario general del PSOE en Alicante en una rueda de prensa / Héctor Fuentes

Sobre la futura gestora, Millana ha insistido que “es mejor que los órganos superiores aúnen y limen aspiraciones personales”, en referencia implícita a Ángel Franco. Su decisión, de hecho, sirve para alejar al exsenador de la ejecutiva local, ya que esta queda disuelta y sus afines, por tanto, apartados. Preguntado por si ha exigido a las direcciones provincial y autonómica del partido mantener a Ángel Franco alejado de la futura gestora, Millana ha respondido que “es distinto exigir que compartir”, aunque ha asegurado que “no voy a dar nombres” para "no desenfocar el objetivo".

Por último, el ahora exsecretario general de los socialistas alicantinos ha afirmado que la secretaria general del PSPV, Diana Morant, queda con las “manos libres” de cara al futuro de la agrupación. Además, ha dicho que la también ministra de Ciencia se ha encargado de informar de esta situación en Ferraz, la calle madrileña donde se halla la sede central del PSOE.

La carta de dimisión

De hecho, en su carta de dimisión, Millana se ha dirigido a su "compañera" Diana Morant para argumentarle que "las posibilidades de triunfo electoral de nuestra propuesta política en la ciudad de Alicante pasan por la unidad del partido", tarea a la que se ha "dedicado a fondo, con especial intensidad desde septiembre de 2024". En cambio, "este esfuerzo no ha sido suficiente, puesto que en los procesos orgánicos que hemos vivido, no he visto suavizadas posiciones personales, que, aunque en algún caso sean comprensibles, es necesario superar para construir una alternativa socialista eficaz que cuente con la confianza de un número creciente de personas. Parecería de común consenso esta opción por lo razonable. Sin embargo, existe una situación viciada por años de malas prácticas que han derivado en un debilitamiento de nuestra posición de liderazgo deseable ante la ciudadanía".

Por ello, "en un razonamiento compartido con la dirección de país y provincial, se ha planteado la conveniencia de generar un nuevo escenario de inclusión de la militancia en el trabajo político, para obtener futuros triunfos electorales, que permitan gobiernos de progreso en la ciudad de Alicante, la provincia y la Comunitat Valenciana".

Por último, el secretario general saliente sitúa su dimisión como "una consecuencia derivada de mi confianza en que la dirección del partido contribuirá más eficazmente a consolidar la renovación del partido en Alicante", y Millana presenta su renuncia "para facilitar sin ataduras el inicio de un proceso de fortalecimiento del partido y de la opción socialista en la ciudad de Alicante".