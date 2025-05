Así renunció Millana a su cargo: “Mi esfuerzo por la unidad del partido no ha sido suficiente”

Miguel Millana ha hecho pública este jueves su dimisión como secretario general del PSOE en Alicante. La decisión, que fue avanzada el día anterior por INFORMACIÓN, fue transmitida a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, a través de una carta en la que le transmite su "confianza" para reconducir el rumbo del partido a nivel local a través de la gestora que se habilitará para dirigir la ejecutiva local por parte de las direcciones provincial y autonómica de la formación socialista.

En primer lugar, el secretario general saliente afirma que “las posibilidades de nuestra propuesta política en la ciudad de Alicante pasan por la unidad del partido”. Una tarea a la que, dice, él mismo se ha “dedicado a fondo, con especial intensidad desde septiembre de 2024”, pero “este esfuerzo no ha sido suficiente, puesto que en los procesos orgánicos que hemos vivido no he visto suavizadas posiciones personales que, aunque en algún caso sean comprensibles, es necesario superar para construir una alternativa socialista eficaz”.

No todas las “posiciones personales”, en cambio, son aprobadas por Millana, quien señala la existencia de “una situación viciada por años de malas prácticas que han derivado en un debilitamiento de nuestra posición de liderazgo deseable ante la ciudadanía”. Con estas palabras se refiere, aunque sin hacerlo explícitamente, al exsenador Ángel Franco, quien controla la agrupación local desde hace décadas y con quien Millana rompió relaciones el año pasado tras propiciar reuniones con otras corrientes del partido sin contar con su presencia. De hecho, la dimisión de Millana y la creación de una gestora es la manera de apartar a los afines a Franco de la ejecutiva local y, por tanto, también de impedir el control de este órgano por parte del exsenador.

La consecuencia

Dada la situación, Millana traslada a Morant que, “en un razonamiento compartido con la dirección de país (autonómica) y provincial, se ha planteado la conveniencia de generar un nuevo escenario de inclusión de la militancia en el trabajo político, para obtener futuros triunfos electorales, que permitan gobiernos de progreso”.

Para lograr este objetivo, el secretario saliente traslada la responsabilidad a la dirección autonómica del partido, a la que muestra su “confianza” en que contribuirá “más eficazmente a consolidar la renovación del partido en Alicante”. También pide a la militancia “que confíen en los compañeros y compañeras que dirigirán los procesos que nos llevarán a ese escenario nuevo de unión para conseguir construir una alternativa eficaz a la hegemonía de las derechas”.

Por ello, Millana presenta a Diana Morant, a la que define como su “compañera”, la dimisión “para facilitar sin ataduras el inicio de un proceso de fortalecimiento del partido”.