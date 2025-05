Cierre de filas con la gestora entre las familias del PSOE de Alicante

A grandes males, grandes remedios. La gestora que se hará cargo de la dirección del PSOE en Alicante tras la dimisión del secretario local, Miguel Millana, en busca de dar un giro al partido tras décadas de control de Ángel Franco, es una solución del agrado del resto de grandes familias que conviven en la formación. Aún se desconoce quién integrará este organismo y también quien lo dirigirá, aunque se da por hecho que será un alicantino. Pese a esas incertidumbres, las corrientes internas expresan confianza en las ejecutivas provincial y nacional (autonómica) del PSOE para conducir esta nueva etapa y que el desenlace sea en de la paz y la renovación del partido.

Así lo piensa Ana Barceló, portavoz socialista en el Ayuntamiento y última candidata a la Alcaldía. “Si el objetivo de Millana con su dimisión era iniciar un camino para unir el partido y construir una alternativa potente, me parece que la decisión va en la buena dirección”, celebra la exconsellera, públicamente enfrentada tanto a Franco como a Millana cuando estaba en la línea del exsenador, a la vez que expresa también su “confianza” en el partido para este periodo.

Eva Montesinos, que fue concejala en la etapa del tripartito y estuvo a un voto de convertirse en alcaldesa tras la dimisión de Gabriel Echávarri en 2018, pide “afrontar con unanimidad y de forma constructiva” esta nueva situación, en la cual dice que “no sobra nadie”.

Desde el sector más cercano al ex secretario provincial Alejandro Soler, María José Adsuar cree que “si el secretario general”, en referencia a Millana, “no se veía capaz de introducir los cambios necesarios en la agrupación local, el mejor acto de dignidad con uno mismo y de respeto es retirarse”. A su vez, dice confiar “plenamente” en que Diana Morant y Rubén Alfaro, secretarios autonómico y provincial respectivamente, y apunta que “cuentan con el apoyo de todos”.

“Siempre hemos dicho que en Alicante había un déficit de democracia y de participación, y si la gestora puede arreglarlo será mucho mejor”, insiste Adsuar, que apunta que esta no será la primera gestora que vivirá como militante. Precisamente, debido a esta experiencia, valoraría positivamente que esta etapa se alargara, incluso si se da el caso hasta después de las elecciones municipales. “Las cosas que necesitan arreglo necesitan tiempo y lo mejor es no poner plazos”, considera.

Voces veteranas

Más años lleva aún en el PSOE alicantino José Antonio López Berruti, que continúa siendo referente para algunos militantes. Según su diagnóstico, la situación actual se ha producido porque “siempre se ha querido controlar el partido y ganar asambleas sin tener en cuenta cuál era el efecto de esa forma de actuar en la ciudadanía”. Esta dinámica, dice, “tendría que haber sido revisada, pero no ha sido así”, y señala como responsables “a los militantes". Y no solo al conjunto: "Yo mismo me incluyo”.

En cambio, entiende que “en estos momentos parece ser que de verdad se pondrá en tela de juicio esta manera de funcionar con el objetivo de priorizar la ciudadanía y ofrecerle un futuro más allá del PP”. Por otra parte, Berruti carga contra Franco, dirigente a la sombra de la agrupación local durante décadas y con quien ha protagonizado pactos a lo largo de los últimos años, a quien dice “respetar pero no entender”. “No puede ser que un militante que va a cumplir 80 años esté aún empecinado en tener un protagonismo que yo creo que no lleva a ningún nado. Nadie puede negarle el trabajo que ha hecho durante toda su vida, pero, ¿no es ya hora de dejar entrar aire fresco?”, se pregunta. Y sobre la gestora, entiende que se alargue en el tiempo, ya que no le parece “operativo” que “se nombre solamente para un mes”, por lo que debe “abarcar un periodo amplio hasta lograr la estabilidad”.

Por otra parte Rafael Fonseca, otro histórico del PSOE alicantino y líder de una de las familias enfrentadas al exsenador, lamenta que, “con la excepcionalidad del breve período de Gabriel Echávarri en la Alcaldía”, entre 2015 y 2018, “ya son tres décadas y dos generaciones que no saben de qué es capaz el PSOE a la administración local”. Ante la “incapacidad de crear un proyecto político que atraiga” por parte de su partido, Fonseca transmite “todo el apoyo” a la gestora y pide “aunar esfuerzos, motivarnos e ilusionarnos desde una posición no de personas, sino de proyecto y de ciudad”.

Frente a otras voces, una vez se constituya la gestora, el veterano militante pide que dure “el mínimo tiempo posible para salir de la anomalía”, y recomienda que el partido cuente con todos aquellos que “han sido portavoces y tenían expectativas reales de ser alcaldes, que se estudiaron la lección y que aprendieron: todos ellos pueden ayudar”. A su vez, admite que su objetivo “no es derrocar a Franco, sino motivar a la organización para sacar adelante un proyecto político”. Por último, Fonseca se muestra “convencido de que se resolverá la situación, porque hay una presión de abajo a arriba”, dice refiriéndose a las bases del partido, "y debemos ser consecuentes”.

También se muestra conforme con la decisión del PSPV Antonio Balibrea, que cree que Millana “ha hecho bien” y señala que “la ejecutiva provincial y la nacional tienen que mojarse” desde la gestora, que debe servir “para normalizar la situación del partido” y para explorar “una ejecutiva donde esté representado todo el mundo sin un señor mandando a la sombra”, dice también en referencia a Ángel Franco. Matiza, eso sí, que no se niega a que “la gente de Ángel [Franco]” entre en la ejecutiva, pero "no hay que hacer una dirección en la que él tenga la mitad más uno”. “Si Ángel [Franco] tiene la mayoría absoluta siempre”, concluye, “la ejecutiva se convierte en irrelevante”.