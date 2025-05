Mascarell: "Una nueva generación debe liderar la agrupación del PSOE de Alicante"

PREGUNTA: ¿Por qué ha decidido el PSPV de Morant que es el momento indicado para una gestora en Alicante?

RESPUESTA: En primer lugar, me gustaría agradecer el trabajo de Miguel Millana y todo su equipo a lo largo de los años y su generosidad para que se generen nuevas sinergias en un tiempo nuevo para el PSPV. Ahora estamos en tiempos de cambios. A lo largo de los últimos meses se han producido cambios en las distintas estructuras y tiene su lógica que también Alicante se impregne de esta nueva forma de hacer política con Diana Morant y Rubén Alfaro.

¿Y qué se busca con esta fórmula, que paraliza la asamblea para la renovación orgánica del partido?

Reconectar con la ciudadanía. Aspiramos a todo, a gobernar la Generalitat y el Ayuntamiento, y de ahí la necesidad de alinear proyectos.

¿Es un movimiento anti-Franco?

Lo que pasa dentro del partido interesa a poca gente. Tenemos que hablar más de los problemas de la gente y menos de los nuestros. Y ese es el objetivo fundamental.

No quiere hablar de personas pero, ¿qué actitud esperan del exsenador en este tiempo de gestora?

En las últimas horas, yo he recibido complicidad, comprensión y yo creo que confianza desde la agrupación. Aquí no sobra nadie.

Necesitamos un partido fuerte, unido y que sea capaz de conectar con la gente

¿Las grandes familias del PSOE alicantino eran conocedoras de la decisión que iba a tomar la cúpula?

Esta es una decisión armada conjuntamente con los compañeros. Es una solución del PSPV de Alicante con Alicante para hacer las cosas mejor. Es una apuesta importante de Diana Morant para armar una alternativa solvente para la ciudad de Alicante. La decisión es toda una declaración de intenciones: necesitamos un partido fuerte, unido y que sea capaz de conectar con la gente en unas circunstancias excepcionales como las que vivimos.

Objetivos

¿Y sin esta gestora era imposible un partido fuerte y unido?

Evidentemente que la gestora es una solución extraordinaria, pero también es un gesto de autoridad de la propia secretaria general, un aviso a todos dentro y fuera del partido, de la necesidad de hacer las cosas mejor. Ha llegado el tiempo de una nueva generación que está dispuesta a preparar el partido para gobernar todas las instituciones. Y en ese objetivo, Alicante es fundamental.

Como su mano derecha que es, ¿cree que Morant se arrepiente de haber rehabilitado políticamente a Franco al incluirlo en la Ejecutiva del PSPV en 2024 y de mantenerlo en la aprobada este mes de febrero?

No son ni circunstancias, ni espacios, ni territorios similares. Efectivamente, el papel del compañero Ángel, al igual que otros de la agrupación, es importante y va a continuar siendo relevante en el espacio que ocupa. Y también es importante y fundamental que haya gente de Alicante, de sus comarcas y de la ciudad, en el proyecto autonómico.

¿Era necesario incluirlo en la dirección autonómica, con lo que supone, si el futuro ya no pasa por él?

La dirección al final es una potestad de la secretaria general y si se ha caracterizado por una cosa es que no tiene ni complejos ni prejuicios y es consciente de que lidera desde una mirada nueva un tiempo nuevo. Y ahí caben todos. Obviamente, somos conscientes de que la gente que debe liderar y emprender los nuevos retos de la agrupación debe ser una nueva generación, liderada por Diana Morant y por Rubén Alfaro. El partido debe impregnarse de esa renovación y otros deben de dar paso para que eso sea posible.

Entonces, ¿Franco no compartía esa opinión y por eso se ha tenido que dar un golpe de efecto…?

Yo no sé si comparte o no comparte. Aquí hay un amplio consenso en la agrupación de que esta es una muy buena solución. Ahora lo que nos debe urgir a todos es que Mazón se vaya y que Barcala deje de ser alcalde, y ser capaces de que Diana Morant y Ana Barceló lideren la oposición y un papel importante para que estos cambios sean posibles.

La gestora es un gesto de autoridad de la secretaria general, tenemos la necesidad de hacer las cosas de forma diferente para lograr un resultado más favorable

Cuando ustedes llegaron a la dirección del PSPV, la ejecutiva liderada por Millana, quien por entonces estaba alineado con Franco, se encontraba totalmente enfrentada al grupo municipal de Alicante, con Ana Barceló al frente. ¿Cómo vivieron una situación tan anómala?

Hay que hablar más de los problemas de la gente y menos de nuestros problemas. La vida orgánica es un rollo y no interesa a nadie. Debemos de empezar a hablar de que tenemos el peor presidente de la Generalitat de la historia, de qué está pasando con la Cámara de Comercio, de cómo es posible que el Consell dé 1,5 millones para arreglarle el pisito del señor Mazón con la complicidad de Barcala. Hablar de por qué no estaba en la Santa Faz, de cómo es posible que no salga a la calle. Me pregunto si estará el señor Mazón en las Hogueras el próximo junio.

Mascarell, antes de la entrevista, en la fuente de Luceros / Pilar Cortés

Siguiendo con el Ayuntamiento. ¿Creen que desde el PSPV, en este año y medio con Morant al frente, le han dado apoyo necesario a Barceló? Porque ha habido capítulos polémicos, como echarla de la sede del partido para que no atendiera a los medios tras una reunión de la Ejecutiva…

Nuestros referentes institucionales van a tener comprensión, solidaridad y complicidad. El trabajo que está ejerciendo Ana Barceló en una coyuntura difícil es encomiable, pero tenemos que hacerlo mejor también en nuestro papel de oposición a un alcalde incapaz.

Volviendo a la gestora, ¿cuánto tiempo llevaban dándole vueltas?

Es un instrumento extraordinario para situaciones extraordinarias. Creo que la situación tanto en Alicante como en la Comunidad Valenciana es extraordinaria, probablemente no es descabellado que estemos votando en menos de seis meses y tenemos que ser conscientes de la necesidad de armar al partido con esa única prioridad. Estoy convencido de que aquí van a hacer un equipo capaz, solvente y donde todos se van a ver representados.

No se atreve con los tiempos... ¿Y con los nombres? ¿Qué barajan? Porque estos últimos días ha habido llamadas cruzadas en busca de una persona para estar al frente.

El trabajo que está ejerciendo Ana Barceló en una coyuntura difícil es encomiable, pero tenemos que hacerlo mejor

Los nombres del equipo se conocerán más pronto que tarde. En ese órgano de dirección estarán los mejores, eso sin duda.

¿Y qué perfiles buscan?

La solución tiene que armarse desde Alicante y con Alicante.

O sea que no la liderará nadie ajeno a Adanalicante. Sin dejar ese perfil, ¿apostarán por veteranos o por alternativas de futuro?

Me permitirá que esta respuesta se dé en su momento y por los compañeros que tomen la decisión.

¿Se va a consensuar el nombre o va a ser una decisión del PSPV?

Los consensos son buenos en política y en la vida. Debemos de ser capaces de armar consensos para acertar y es un trabajo complicado, pero el reto vale la pena.

Y sobre los tiempos de esta gestora… ¿Tienen la mente puesta en que llegue hasta las elecciones?

Eso se va a ver. Aquí la única prisa y urgencia es echar a Mazón del Palau y que Barcala deje de ser el alcalde de Alicante. Obviamente se respetarán los plazos y la normativa.

Si se prolonga mucho en el tiempo, ¿no evidencian la profundidad de la herida? Los dos precedentes se alargaron lo mismo: un año y un mes de duración.

No hay un camino preestablecido. Serán las circunstancias, la coyuntura… Si estamos votando en el mes de septiembre, pues nos tendremos que centrar en las elecciones. El reto que tendrá la nueva dirección es inmenso, es importantísimo y fundamental. Alicante es clave para que los socialistas aspiremos al Gobierno de la Generalitat y ahí es donde tenemos también puestas todas nuestras esperanzas.

Tiempos

El momento elegido para anunciar esta gestora ha sido tras el Congreso provincial del que Rubén Alfaro salió secretario sin enfrentarse a ningún rival y a las puertas de una asamblea. ¿Han intentado llegar a un acuerdo para esa cita local y no tener que recurrir a la herramienta de la gestora?

Lo que se intenta es hacer las cosas mejor que hasta ahora. Eso es fundamental. Tanto la dirección provincial como la autonómica han sido capaces de generar amplios acuerdos. Nos gustaría trasladar esa complicidad y esos acuerdos a las estructuras locales. A veces es posible, otras veces, no.

El futuro alcaldable puede ser el secretario general, pero también puede ser cualquier otro referente social

De sus palabras se concluye que aquí en Alicante ese acuerdo lo veían complejo, por no decir imposible... y de ahí la gestora.

Obviamente, es más difícil llegar a acuerdos cuando se está en la oposición. Pero creo que vamos a ser capaces de generar amplios acuerdos ahora con la gestora, en un futuro con la dirección y con la candidatura. La gente está convencida de que si vamos juntos y sobre todo si elegimos a los mejores esos acuerdos van a ser posibles. Es el reto.

Y con la vista en esas futuras elecciones, ¿tienen en mente que el próximo secretario general de Alicante sea también el alcaldable?

Eso es una pantalla que aún está lejos. Es verdad que en estos momentos ojalá tuviéramos en Alicante una figura como la de Pilar Bernabé... Debemos de aspirar también a generar esos liderazgos. El alcaldable puede ser el secretario general, pero también puede ser cualquier otro referente social. Esos compañeros que en breve van a liderar el PSPV de Alicante tienen un tremendo reto: conseguir que esos liderazgos nos lleven a la Alcaldía, y las circunstancias son propicias. Tenemos los mimbres para que Morant sea la presidenta de la Generalitat y estoy convencido de que será posible también si somos capaces de sacar un magnífico resultado en Alicante provincia y en la ciudad.

¿No descarta, por tanto, que el alcaldable sea un fichaje ajeno al PSOE, como lo fue Sanguino, o de otra agrupación, como Barceló?

Yo creo que los mejores están en el Partido Socialista, pero también que hay gente muy buena fuera. Sería muy presuntuoso entender que solo podemos tumbar gobiernos o generar alternativas con militantes socialistas. Es una obligación tejer alianzas con independientes progresistas. No tener el carné no debe de ser un mérito, pero tampoco puede ser un demérito.

Futuro

¿Hay posibilidades de que Barceló repita o es una alternativa totalmente descartada a estas alturas?

Tiene todo el aval y debe de tener los apriorismos para liderar la agrupación. Ahora está con un reto importante, que es liderar la oposición a un gobierno incapaz, y en eso creo que lo está haciendo bien. ¿Que lo puede hacer mejor? También estoy convencido. ¿Que podemos ayudarla más? Sin duda.

¿Van a hacer por tanto algo diferente para ayudarla en esa labor?

Creo que deben ser los compañeros de Alicante, la nueva dirección, la que debe definir prioridades.

Para Morant ahora mismo no hay nada más importante que la provincia de Alicante porque aquí es donde está el peor PP

Hablando de nombres, ha emergido la figura de José Díaz como posible secretario local. ¿Qué destaca de su perfil? ¿Le gusta para ocupar el cargo cuando toque?

A mí José Díaz me parece fantástico para liderar cualquier cosa. No solo es un magnífico diputado, que está haciéndolo muy bien dándole mucha caña a Mazón y haciendo un seguimiento muy eficaz de la política económica de la Generalitat. Creo que es un referente y debe de continuar siéndolo. Es un valor en alza en este partido, que debemos de potenciar y no descartar para nada.

Los dos últimos alcaldables fueron ungidos por el entonces secretario general del PSPV, Ximo Puig. ¿Seguirá habiendo «dedazo» desde Valencia o la agrupación tendrá autonomía para elegir a su alcaldable con la vista en mayo de 2027?

Aquí los dedazos los da solo el PP.

Puig lo dio dos veces, y de forma consecutiva: con los candidatos a la Alcaldía en 2019 y luego en 2023...

Yo ahí discrepo, pero el candidato a la Alcaldía lo decidirán los compañeros de Alicante en su momento en un proceso de primarias. Se le dará la voz a la militancia como se ha hecho siempre en el partido y elegiremos a los mejores.

Hay que remontarse hasta 1991 para ver al PSOE ganándole en las urnas al PP en la ciudad de Alicante. ¿Tiene alguna explicación?

A ver, yo respuestas no tengo para todas las preguntas, pero debemos de hacerlo mejor, eso sin duda. El Partido Socialista tiene que hacer las cosas mejor y de forma diferente. Si hacemos las cosas igual, llegaremos al mismo destino. De ahí la necesidad de hacer las cosas de forma diferente para conseguir un resultado diferente y más favorable. Para Morant, ahora mismo no hay nada más importante que Alicante. La provincia es una prioridad en términos políticos porque aquí es donde está el peor PP, que nace, crece y se reproduce desde Alicante.

¿Y lo demuestra? No se deja ver demasiado por la provincia...

Diana Morant es ministra del Gobierno de España, y eso es una gran oportunidad, pero también muchas veces tiene que gestionar una agenda compleja. Es cierto que en los últimos meses ha tenido, por cuestiones obvias, que focalizar las prioridades en el entorno de Valencia y las poblaciones afectadas por la dana, pero yo creo que en Alicante va a estar muy presente.