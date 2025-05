Feijóo ignora al PPCV para el congreso nacional en pleno debate sobre el futuro de Mazón

Carlos Mazón ha asistido este lunes a la junta directiva nacional del PP celebrada en la madrileña calle Génova y tras la que el presidente del partido, Alberto Núñéz Feijóo, ha oficializado la convocatoria del congreso nacional para los días 4, 5 y 6 de julio. Es relevante confirmar su presencia porque el president de la Generalitat ha ocupado un discretísimo lugar en la sala desde la que ha intervenido Feijóo, situado en un margen de la última fila, y prácticamente no ha aparecido en la señal emitida por el PP a través de sus canales oficiales.

Mazón, que no acudía a una cita orgánica en Madrid desde la dana, ha tenido a su entrada el foco mediático que no ha recibido de Feijóo en el interior, pero no ha querido responder a preguntas sobre su futuro, a las que ha replicado con su ya habitual mantra de que está "centrado en la reconstrucción". Un futuro que muchos en el PP vinculan con la activación de ese proceso interno abierto por el jefe de filas, al entender que su adelanto implica que ya hay una decisión tomada sobre el barón, a quien el gallego no quiere cargar en su mochila ante un hipotético adelanto electoral de Pedro Sánchez, como ya sucedió el 23J.

Así, cada gesto y cada movimiento de la dirección nacional se miran con atención dado el contexto de debilidad de Mazón. Con el "runrún" (como se refieren en el PPCV a los rumores sobre una posible dimisión de Mazón) de nuevo tomando cuerpo, Feijóo no ha dado por ahora ninguna responsabilidad organizativa al PPCV de cara a ese cónclave de julio. No lo ha hecho pese a que, como estaba previsto, ha repartido encomiendas entre buena parte de su poder territorial.

El PP madrileño de Isabel Díaz Ayuso pilotará la organización de la cita, con Alfonso Serrano como presidente de la comisión. Estará acompañado por Sofía Acedo, del PP de Ceuta, y por el alcalde de Ferrol (Galicia), José Manuel Rey. La ponencia de Estatutos, importante en un momento en que el partido abre el melón para cambiar su sistema de elección de líder, correrá a cargo de Fernando López Miras (Murcia) y de María Guardiola (Extremadura). Junto a ellos, Gemma Igual (Cantabria) y Daniel Sirera (Cataluña).

Alberto Núñez Feijóo preside la Junta Directiva Nacional del Partido Popular a la que ha asistido Carlos Mazón. / José Luis Roca

Otros dos barones, Juanma Moreno (Andalucía) y Alfonso Mañueco (Castilla y León), reciben el encargo de desarrollar la ponencia política. Son los dos que enfrentarán elecciones durante el próximo año y Feijóo les ha pedido un "cambio profundo e ilusionante". Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, y la exdiputada por Madrid Alma Ezcurra, completan el cartel.

Así las cosas, el único dirigente del PPCV (una de las federaciones más numerosas de todo el PP) con cargo en el congreso nacional será Juanfran Pérez Llorca, secretario general de los populares valencianos y que se vuelve a confirmar como hombre de peso en la formación. Será vocal de la comisión organizadora, un puesto que reciben todas las autonomías. El también alcalde de Finestrat (Alicante) es uno de los habituales en las quinielas para suceder a Mazón de forma interina.

"Centrado en la reconstrucción"

Tras meses evitando este tipo de reuniones de su partido en Madrid para no convertirse en el foco de atención por su actuación el día de la dana, el president sí ha acudido este lunes dada la importancia de la cita. Como hace también en la Comunitat Valenciana, ha esquivado las preguntas sobre su cese y sobre su falta de atención a las familias de las víctimas de la barrancada. "Estoy en la reconstrucción", ha insistido. Tampoco se ha pronunciado sobre esa falta de responsabilidades organizativas en el congreso. Su equipo asegura que no tiene citas en la capital y que ha puesto rumbo a la C. Valenciana a la finalización del acto.

A su llegada a Génova y ante la habitual nube de cámaras y reporteros, Mazón ha destacado que su presencia busca apoyar a Feijóo para que se convierta en el próximo presidente del Gobierno y ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "No nos responden a los fondos europeos para la catástrofe. No avanzan con las ayudas, no se están haciendo las obras para evitar que esto vuelva a pasar. Estamos en un estado de práctico abandono. Es Feijóo el que nos está apoyando, mirando a Valencia. (...) Venimos a dar apoyo para que lo antes posible haya un Gobierno presidido por Feijóo (...) Que cambie esta dinámica de no atender a los ciudadanos", ha dicho.