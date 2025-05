El PSOE de la Vega Baja se encamina a un congreso sin primarias con una fuerte división

No ha sido un proceso fácil y, posiblemente, continuará sin serlo. Este fin de semana las cúpulas socialistas autonómica y provincial lograron imponer su criterio y propiciaron la retirada de los candidatos que pretendían concurrir a primarias este domingo para acceder a la Secretaría General en la Vega Baja.

Finalmente Joaquín Hernández, alcalde de Dolores, se mantendrá en el cargo tras llegar a un “acuerdo de unidad” a través del cual se intentará incluir a los que iban a ser sus competidores, Carolina Gracia y Fran Maciá (portavoces y exalcaldes de Orihuela y Callosa de Segura, respectivamente), en la futura ejecutiva comarcal, que se cerrará en el congreso que tendrá lugar el 7 de junio.

Ahora, en cambio, queda por delante un proceso si cabe aún más complejo. La consigna de evitar un enfrentamiento interno debe traducirse en un entendimiento que, tradicionalmente, no ha sido fácil en el PSOE de la Vega Baja. Tampoco estos últimos tres años, con Hernández al frente de la secretaría comarcal. Prueba es el hecho de que, además de la suya, surgieron otras dos propuestas para liderar el PSOE en la comarca.

Voces

Hernández, que continuará en el cargo, considera que la suya ha sido “la candidatura más generosa” en tanto que “había un claro vencedor en base a los avales”, dice recordando que él mismo alcanzó los 400 apoyos públicos mientras que sus rivales quedaron con 270 en el caso de Gracia y con 200 en el caso de Maciá. En este sentido, el alcalde de Dolores apunta que en su equipo “querían votar” en primarias, pero “atendimos la petición de la secretaria general” del PSPV, Diana Morant, que pidió evitar la votación para esquivar enfrentamientos.

En estos momentos, según él, “toca sentarnos para hacer una ejecutiva de integración mirando al escenario de 2027 para que en los pueblos tengamos las mejores candidaturas”, dice refiriéndose a las elecciones municipales de dentro de dos años. A día de hoy el PSOE ostenta la alcaldía de 11 de los 27 municipios de la comarca meridional de la provincia de Alicante.

Respecto a las críticas que ha recibido por su labor como secretario comarcal estos tres años, Hernández cree que son “injustas”. En primer lugar porque Maciá, que ha sido su secretario de Organización, ha puesto en duda su labor integradora pero, sin embargo, “él nunca abandonó la ejecutiva” y, además, “si mi ejecutiva no ha integrado él también tiene esta responsabilidad”. En cuanto a Gracia, “en estos tres años no se ha dirigido a mí para hacerme ninguna propuesta”. “Otra cosa”, puntualiza el alcalde de Dolores, “es que en campaña se digan este tipo de cosas”.

Reacciones

No tiene la misma visión Carolina Gracia. La secretaria del PSOE en Orihuela desde 2018, que también fue alcaldesa, considera que desde 2022, cuando Hernández accedió al cargo, “muchas agrupaciones y compañeros han sentido no formar parte de las decisiones en la comarca”. Es por ello, justifica, que decidió concurrir a las primarias, aunque acabara retirando la candidatura.

Sobre esta decisión, Gracia subraya que “desde hace siete meses”, en referencia al trágico episodio de la dana en la provincia de Valencia, “estamos en una situación anómala en la Comunidad Valenciana y se pueden dar distintos escenarios”. La oriolana considera que, “llegados a este punto, si culminábamos un proceso de primarias con vencedores y vencidos podíamos fracturar la comarca”. Gracia recuerda también su condición de miembro de la ejecutiva nacional (autonómica) del PSPV, un hecho que también le ha ayudado a retirar su candidatura, tal como planteó la dirección autonómica del partido.

La portavoz en Orihuela pide que en el congreso comarcal “haya generosidad e integración plena”. Entiende que ahora esta posibilidad es más factible que en 2022, ya que la situación actual es “diferente” y haber evitado primarias genera “un escenario abierto a hacer propuestas que garanticen esa integración”.

Por último, Gracia solicita a Maciá, quien ha anunciado que no se integrará en la futura ejecutiva, “dejar de lado lo que cada uno entienda a nivel personal: la gente nos va a pedir que estemos y yo lo voy a hacer”, afirma después de decir que “nadie se ha presentado a primarias para no continuar trabajando”.

Maciá, en cambio, respeta la decisión de la dirección autonómica del partido de impedir primarias, pero considera que es “una contradicción en un partido como el nuestro, que presume de democracia interna”. Este desenlace, que “acata, pero no comparte”, espera que sea “una solución que funcione”, y Macia asegura que “ayudaremos en lo que podamos”.

Preguntado por su separación de Hernández, de quien fue mano derecha en la ejecutiva, el callosino cree que “necesitábamos un impulso para conseguir más estructuración en la comarca”. “Mi sensación es que salimos de un proceso en 2022 con una ejecutiva respaldada por casi el 90 %, pero después no hemos sido capaces, y me incluyo, de que todos los compañeros estuvieran en la dinámica de trabajar juntos”. Como ejemplo de su argumento, Maciá señala Guardamar como “caso paradigmático”. “Es el territorio con más población en el que gobernamos, funciona bien y creo que deberíamos haber usado estas buenas prácticas como punta de lanza para ayudar a los compañeros de la comarca, pero no ha sido así”.

Pese a estas observaciones, Maciá se define como “un hombre de partido” y le desea “lo mejor” a “su secretario general”, Joaquín Hernández, pero asegura que “por coherencia” no entrará en la ejecutiva, ya que “no tiene sentido plantear una opción alternativa después de haber sido secretario de Organización y después continuar: sería contraproducente”. Así y todo, el exalcalde de Callosa espera que “las dinámicas del pasado no afecten y nos sirvan de aprendizaje”.