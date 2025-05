Aitana Mas pone fecha para reincorporarse “al 100 %” a la vida parlamentaria tras superar el cáncer

La diputada autonómica de Compromís, síndica adjunta de esta formación en las Cortes y exvicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, ha anunciado esta mañana en el Ayuntamiento de Alicante que espera poder “incorporarse al 100 %” a la vida parlamentaria en los próximos meses.

En concreto, tras una rueda de prensa junto al concejal y portavoz de la coalición valencianista en Alicante, Rafa Mas, para proponer medidas con la intención de paliar la saturación turística de la isla de Tabarca, la crevillentina ha sido preguntada por su estado de salud tras haber superado un cáncer que le fue diagnosticado en abril del año pasado, y ha afirmado estar “bien”.

El pasado jueves, según ha explicado, acabó su tratamiento oncológico. “Eso quiere decir que tengo unos meses para acabar de recuperarme. Estoy trabajando desde el mes de febrero, pero de una manera muy paulatina”, ha matizado.

Aitana Mas anunció en febrero que volvería a las Cortes, tal como hizo el día 20 de aquel mes, cuando fue recibida con honores por los representantes de la cámara. Desde abril del año anterior no había pasado por el hemiciclo. Poco más tarde, a inicios de marzo, recibió el cariño de sus compañeros de coalición en un acto en Alicante, aunque Mas no ha recuperado el ritmo que mantenía antes de que su enfermedad fuera diagnosticada. De hecho, se ha ausentado de actos relevantes como la Peregrina de la Santa Faz de Alicante y de otros acontecimientos sociales o políticos.

Esta situación podría cambiar en septiembre, cuando la diputada se someterá a una nueva revisión. “Si todo sale bien, me podré incorporar al 100 % de la actividad parlamentaria y hacer vida normal dentro de las circunstancias, porque el tratamiento ha acabado pero quedan unas cuantas cirugías para hacer la reconstrucción y el camino aún no es muy sencillo, pero lo peor ha pasado, estoy bien, tengo muchas ganas y trabajar me ayuda a poder retomar la vida que tenía antes”.

Así se ha expresaba la exvicepresidenta de la Generalitat tras la rueda de prensa, aunque reconocía que la recuperación de su vida anterior sería llevada a cabo, eso sí, “con otras prioridades”.