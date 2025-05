Mazón asegura que ha llamado a las asociaciones de afectados de la dana en cuanto ha sabido que se querían reunir con él

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha negado que exista ningún veto a las asociaciones de afectados por la dana en un acto celebrado este lunes en Benidorm. En cuanto a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya reunido con las principales entidades de damnificados, y él no lo haya hecho hasta ahora, Mazón ha explicado que no lo había hecho porque había escuchado que alguna no quería mantener un encuentro con él. Pero en cuanto oyó el viernes que sí que quería, la llamó.

Visita de Carlos Mazón a Benidorm con motivo de la charla sobre las mejoras en la estación de bombeo y la depuradora / JOSE NAVARRO

(Noticia en elaboración)