El PP da carpetazo a la comisión de investigación sobre el polémico examen en la Diputación de Alicante

Un cierre en falso. Es lo que los partidos de izquierdas con representación en la Diputación de Alicante interpretan sobre el punto final que el PP ha decretado con su mayoría a la comisión de investigación destinada a desvelar qué ocurrió con el polémico examen del pasado 8 de febrero. En aquel momento se convocó una prueba para dar acceso a 58 auxiliares administrativos a la institución provincial, pero tuvo que ser repetida después de que diversos opositores denunciaran posibles irregularidades en más de la mitad de las respuestas correctas.

Desde el gobierno provincial, ostentado por el PP gracias a su mayoría absoluta, aseguraron que se trataba de un error técnico. Los partidos de izquierdas, en cambio, sospechaban de una posible maniobra para favorecer a examinados cercanos a los gobernantes de la Diputación. Fue por eso que PSOE y Compromís solicitaron una comisión de investigación que el PP aceptó. Tras la celebración de cuatro sesiones, este organismo ha llegado a su caducidad por decisión de los populares.

Reacciones

Y este desenlace no ha gustado ni al PSOE ni a Compromís. El diputado socialista José Ramiro, portavoz de su grupo en esta comisión, ha señalado que “no quieren asumir ninguna responsabilidad ni el fondo de la cuestión”, y considera que “han forzado el cierre de la comisión alegando que ya estaba toda la información porque ya se ha dicho quien ha cometido el error y ha pedido disculpas”.

En concreto, Ramiro se refiere a la explicación que se ha dado desde la institución provincial, que ha dado voz a los técnicos que redactaron el documento del examen para argumentar que el sangrado diferenciado en la mayoría de las respuestas correctas se trataba de un error.

Según fuentes presentes en la sesión de la comisión de la investigación, la versión facilitada por los técnicos vinculaba el error con un cambio en el documento de respuestas marcadas a respuestas sin marcar, y en este último formato, tras la modificación, las respuestas desmarcadas (que eran las correctas) se mostraban con un sangrado diferente.

Con eso se ha descubierto, además, que las respuestas correctas con sangrado distinguido eran casi la totalidad, más de setenta, y no las cuarenta que se habían identificado hasta ahora, si bien en las recientemente descubiertas, en ser respuestas de frases cortas, el sangrado diferenciado no se observaba con claridad.

Es por eso que Ximo Perles, diputado y portavoz de Compromís, ha manifestado que el error “es mucho más grave de lo que advertimos”, y señala que aunque se ha explicado en qué consistió este fallo, “no se ha investigado sobre la intencionalidad del error”.

El valencianista, que también es portavoz del gobierno municipal de Calp, ha criticado que “todo lo que el PP tienen a su alcance lo utilizan para enchufar a acólitos” para justificar su desconfianza sobre este caso, y ha puesto como ejemplo la “promoción a dedo” de la hija del conseller José Antonio Rovira o la designación de Miguel Ortiz, exalcalde de Altea, como presidente de Proaguas tras “competir con ingenieros y ser elegido habiendo superado solo una entrevista”.

Por otra parte, el socialista José Ramiro pretendía que en la siguiente sesión, que finalmente no se llevará a cabo, declarara la diputada de Recursos Humanos, Lourdes Llopis, para que diera su versión, petición a la que en el PP han respondido recordando que la diputada ha estado presente en todas las sesiones. Ramiro también ha señalado que desde la Diputación “no han querido corregir los exámenes iniciales para saber hasta donde pudo llegar el impacto de aquel error” en el examen, que se repitió el 1 de marzo sin incidencias, hecho por el cual el caso fue archivado por la Agencia Antifraude. A su vez, el también alcalde de Ondara pedía una explicación “técnica” por parte del departamento de informática para escuchar “un relato externo y no de parte”.

A todas estas críticas se suma también la presidenta de la comisión, la socialista Pilar Díaz, que asegura estar “muy enfadada” porque “se podrían haber llevado a cabo más sesiones” y protesta por haber sido “bloqueada” para “acceder a la sede electrónica y consultar la documentación durante el proceso”.

El PP y Vox, conformes

El otro partido de la oposición, Vox, se ha mostrado conforme con la evolución de la comisión de investigación. La diputada Gema Alemán ha afirmado que “la transparencia ha quedado acreditada por parte del departamento encargado en la elaboración de los exámenes”, ya que “han explicado con detalle como fue el proceso en la confección de los mismos”.

En cambio, Alemán ha señalado a PSOE y Compromís por sus “acciones al margen del fondo principal del asunto”, que “pueden dejar entrever la búsqueda de un rédito político más allá de la apertura de esta comisión”.

Por último, desde el PP también defienden este último argumento de Vox, y han defendido haber "dado acceso íntegro al expediente, a exámenes y citado a los miembros del tribunal" para facilitar la información requerida y se han defendido también con el archivo de la Agencia Antifraude. "Si el PSOE y Compromís creen que el error fue intencionado deben acudir a instancias superiores", dice Marina Sáez, vicepresidenta de la Diputación y diputada de Hacienda, Marina Sáez, que apunta también que si la presidenta de la comisión, Pilar Díaz, no ha podido acceder a la documentación, "ha sido la única que no lo ha podido hacer", aunque no descarta que pueda haber sufrido las consecuencias de algún error informático puntual.