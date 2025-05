Independientes, tránsfugas, ex de Cs y díscolos de otras formaciones, el capital de la Unión Municipalista en Alicante

Del municipalismo discreto a la política mediática. Es el salto que pretence hacer la Unión Municipalista (UM), una formación de nuevo cuño que este sábado celebró su segunda convención en Madrid, que se nutre de partidos de ámbito local y que está llevando a cabo una operación a través de la cual pretende irrumpir en grandes ciudades como Alicante, en las Cortes o incluso en el Congreso “si se dan las condiciones”.

Su presidente nacional es David García, alcalde de Nules (Castellón) con un partido local, y el gran referente en la Comunidad es Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia entre 2015 y 2018 con el PSOE, partido con el que accedió a la alcaldía de su ciudad en 2011 para más tarde fundar Ens Uneix, que actualmente gobierna la Diputación citada con el PP.

En la provincia de Alicante también hay alcaldes que dan apoyo explícito al proyecto. La más relevante, aunque no la única, es Ana Sala, alcaldesa de Calpe con una formación municipalista tras un acuerdo con PSOE y Compromís. En el anterior mandato Sala fue alcaldesa con el PP, partido que abandonó tras ser apartada de la candidatura a la alcaldía en 2023 en beneficio del diputado nacional César Sánchez.

Sala es miembro de la ejecutiva nacional de UM y no es la única alicantina en el organigrama, ya que el exconcejal del PSOE de la Vila Joiosa, Salvador Marcet, es el secretario de Organización.

A nivel provincial el máximo cargo lo ostenta Gabriel Tomás, que fue alcalde de Muro entre 2019 y 2023 tras presentarse con Esquerra Unida a las elecciones y pasar a ser no adscrito por presiones de su formación después de haber accedido a la Alcaldía de la mano de PP y Cs.

Más apoyos

Hay otros exalcaldes que también dan apoyo al partido. Es el caso de Javier Pérez, que fue primer edil de Callosa de Segura con el PP entre 2003 y 2015, que actualmente forma parte de una formación local con la que es concejal de Seguridad Ciudadana y que comparte gobierno municipal con el PSOE e Izquierda Unida tras apartar al PP en septiembre del año pasado con una moción de censura.

Otro exalcalde que coquetea con la UM es Ximo Coll, de El Verger, que fue expulsado del PSOE y dimitió como alcalde tras vacunarse con anticipación durante la covid. Un caso que fue investigado judicialmente y por el que finalmente fue excuplado. A día de hoy, Coll plantea presentarse a las elecciones municipales de 2027 como independiente y podría ayudarse de este conglomerado de formaciones.

Aunque no fue alcalde, el caso de Héctor Morales, que también da apoyo a UM, es relevante. El concejal de Teulada facilitó la alcaldía al PP en marzo de 2021 siendo edil del PSOE, cuando su formación gobernaba conjuntamente con Compromís. Actualmente es concejal de la oposición con una formación local.

UM tiene, de hecho, los principales apoyos en la provincia en las comarcas de la Marina. Además de la alcaldesa de Calp, el partido sitúa en su órbita a otros alcaldes de esta zona. Es el caso de Francisco Javier Molines, de Tàrbena; de Vicente Tomás, de Castell de Castells; de Miguel Ángel García, del Poble Nou de Benitatxell; de María Teresa Roselló, de Sagra; y de Joaquín Gavilá, de Sanet i els Negrals.

Por otra parte César Palmer, alcalde de l’Alqueria d’Asnar, municipio del Comtat, también se identifica con este partido después de haber pasado por Compromís, coalición que abandonó. Y por último la formación suma la identificación de concejales de partidos municipalistas de Dénia, El Campello, Benidoleig, Els Poblets y Benimantell.

En los municipios en los que no existen partidos de ámbito local, UM pretende impulsar marcas con el nombre “Nos une” para intentar crecer en los ayuntamientos. Y en otros en los que existen este tipo de partidos que no se han sumado a UM, desde la dirección de la formación aspiran a captarlos. “Aún no nos hemos reunido con todos”, afirma David García, presidente del partido.

Irrupción en Alicante

Una pista del camino que puede seguir UM para intentar crecer en la ciudad de Alicante y en el conjunto de la provincia se hizo visible el acto que celebró el miércoles la plataforma “Lo que nos une”, que da apoyo a este partido y que promociona José Miguel Saval, ex del CDS, del PP (partido con el que fue subdelegado del Gobierno en Alicante) y de Cs.

Según el mismo Saval, en este acto se dejaron ver, además de los ya mencionados Gabriel Tomás, exalcalde de Muro; y Salvador Marcet, exconcejal en la Vila, otros antiguos cargos municipales. Fundamentalmente ex de Cs. Por ejemplo Antonio Sola, de Mutxamel, que también pasó por el PP y por UPyD; Valentín Alcalá, último candidato a la Alcaldía de la Vila Joiosa con el partido naranja y Gema Santoyo y Jordi Roig, de la misma condición en Ibi y San Vicente del Raspeig respectivamente.

También estaban los exconcejales Vicente Escolano Mateo, de Petrer; Marcos Martínez, de Alcoy; Miguel Ángel Mateo, de Aspe; Juan Balastegui, de Benidorm; y Julio Oca, de El Campello.

La próxima iniciativa que llevará a cabo este partido en la Comunidad será la de recoger firmas para rebajar la barrera electoral en las Cortes Valencianas del 5 al 3 %.