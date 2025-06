El disgusto de Compromís con Sumar se palpa en Alicante

Las tensiones latentes entre Compromís y Sumar en el Congreso de los Diputados también están de actualidad en Alicante. Este fin de semana los valencianistas estallaron tras el impedimento del grupo parlamentario de Sumar, del que los valencianistas forman parte, para incluir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la lista de comparecientes de la comisión de investigación sobre la dana que se llevará a cabo en la cámara baja tras haberse constituido el pasado 21 de mayo.

El síndic de la coalición, Joan Baldoví, reprochó el sábado este rechazo y pidió que comparecieran “el presidente y los ministros, porque todos tienen parcelas de responsabilidad en lo que pasó en aquellos días”. A su vez, Compromís también pretende que comparezca el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya que “afirma que estuvo perfectamente informado, y queremos saber qué información tenía”.

Este lunes por la mañana la diputada valencianista en el Congreso, Àgueda Micó, ha visitado Alicante para asistir a una reunión de trabajo de la coalición para trasladar propuestas a las instituciones con el fin de preservar el derecho al aborto.

Tras el acto, en declaraciones a los medios de comunicación, Micó ha justificado que “la comisión de investigación del Congreso es la única que no estará manipulada por PP y Vox”, en referencia a la ausencia de mayoría parlamentaria de estas dos formaciones en la cámara. También ha asegurado que “las mayorías plurales” presentes en el Congreso “permiten que se sepa qué pasó”, y ha apuntado que “no es una cuestión de lo que piensa Compromís, sino de respeto al conjunto de valencianos para que se pueda saber qué pasó el 29 de octubre, que se depuren responsabilidades políticas de la emergencia y que se pueda hablar de la reconstrucción y de cómo los gobiernos implicados están participando”.

Respecto al rechazo del grupo parlamentario de Sumar, del que forman parte los valencianistas, Micó ha advertido que “tenemos órganos de gobierno internos y será la dirección de Compromís la que hable y la que decida como actuamos y qué relación tenemos con cualquier otro partido o grupo parlamentario”.

Voces de Alicante

El diputado autonómico por Alicante, Gerard Fullana, ha defendido ante esta situación que Compromís “debe tener una estrategia propia al margen de Sumar, más allá de las estrategias electorales, y si esa estrategia choca frontalmente con la del grupo de Sumar nos tenemos que replantear la utilidad de mantenernos bajo esa disciplina”.

Fullana, que forma parte de Més, el partido mayoritario de Compromís, considera que la coalición de la que forma parte “tiene una legitimidad muy elevada para ser escuchada dentro del grupo parlamentario en cuestiones como la dana o el financiamiento autonómico: no tenemos ninguna obligación de mantenernos en una disciplina si no encaja con nuestra estrategia y, evidentemente, hay que abrir un periodo de profunda reflexión”.

Por otra parte Aitana Mas, síndica adjunta, diputada autonómica por Alicante y exvicepresidenta de la Generalitat, indica que “debemos hablar con el grupo de Sumar para poder establecer de nuevo cuál es el protocolo de actuación de seguimiento de los temas y de la autonomía de los dos diputados de Compromís dentro del grupo. Tendremos que reconfigurar eso”, apunta, y defiende que su coalición “siempre ha apostado por las coaliciones electorales en todos los ámbitos, tenemos que demostrar que las sabemos cuidar y, en este caso, son otros los actores los que deben saber cuidarlas”.

Mas, pese a todo se muestra “segura” de que “podremos llegar a un entendimiento”. Su partido, Iniciativa, celebrará mañana una ejecutiva, al igual que Més, en la que se tratará este asunto.

Sumar

Por parte de Sumar la posición es diferente. Xavier López, cocoordinador del partido liderado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz en la Comunidad Valenciana, hace suyas las palabras del portavoz de la formación, el ministro de Cultura Ernest Urtasun, y emplaza a “debatir” con Compromís para solucionar el conflicto. “Habrá que negociar, pero lo primero que debemos hacer es cuidar el espacio plurinacional del 23 de julio” de 2023, cuando se celebraron elecciones generales y Sumar y Compromís concurrieron conjuntamente. “Es imprescindible que continuemos juntos”, dice López.

Quien también fuera concejal en el Ayuntamiento de Alicante con Podemos pide “tener claro donde está nuestro adversario”, en referencia al PP, y afirma que “Sumar, como grupo parlamentario, no tiene como debate que Sánchez no comparezca, sino que no se debe situar el foco en él”. López recuerda que la jueza de Catarroja, que investiga la actuación de la administración durante el pasado 29 de octubre, “tiene claro que el principal responsable es Carlos Mazón, y es sobre él que tiene que estar el foco. Nos queda mucho por investigar y no se ha profundizado en la verdad, por ejemplo en saber qué hizo Mazón aquella tarde”.

Por último, el cocoordinador autonómico de Sumar señala la posibilidad de “añadir o quitar nombres de comparecientes conforme avance la comisión”.

El madrileño Txema Guijarro, diputado de Sumar en el Congreso por Alicante, no ha atendido la llamada de INFORMACIÓN.