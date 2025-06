Maribel Vilaplana: "Las redes sociales me han hecho mucho daño"

"Las redes pueden hacer muchísimo daño, pueden acercar mucho, pero también destruir mucho, nadie está preparado para sufrir un acoso y derribo de las redes. Ahí es donde está el peligro". Son palabras de Maribel Vilaplana, periodista y consejera de Comunicación y Relaciones Institucionales del Levante UD, en el canal cocina de Milar-Comelsa dichas, además, con conocimiento de causa: "Yo lo he vivido".

La comunicadora ha advertido en una entrevista de los riesgos de las redes sociales, sobre todo en cómo afecta a los adolescentes, tema principal sobre el que versa la conversación con el chef Rubén Fenollar mientras preparan una borreta alcoyana, plato emblemático de la gastronomía alicantina y de proximidad para Vilaplana, natural de Muro de Alcoi.

Durante esta charla, Vilaplana admite su preocupación por el uso de las redes sociales. “Pueden hacer muchísimo daño, pueden destruir mucho, pueden acercar mucho, pero al mismo tiempo ser muy destructoras", explica al tiempo que añade: "Nadie está preparado para sufrir, en este caso, un acoso y derribo de redes, da igual la edad que tengas o la situación que vivas, precisamente ahí está el peligro”.

La periodista expresa su preocupación especialmente en lo que respecta a sus hijos. De hecho, cuenta el consejo que les ha dado a la hora de gestionar estas redes: "Cualquier cosa que se publique en redes sociales es como ponerla en la puerta del instituto; si eso que has publicado te puede hacer daño a ti o a alguien, no se publica".

También les incide en que con los algoritmos tienen "la mirada más sesgada" a pesar de ser el momento "con más información" al ver solo "lo que quieren ver". "No hay poder de decisión y capacidad de crítica, es difícil que distingan la veracidad", añade.

Un "momento complicado"

Todo ello provoca, en su análisis, que en las redes sociales haya "mucha gente que tras el anonimato busca su momento de ego provocando dolor", situación que admite haber padecido. "Yo lo he sufrido personalmente, y te destroza, yo lo he vivido, tienes que ser muy fuerte para recuperarte", expresa la comunicadora sin hacer mención alguna a la comida con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día 29 de octubre.

"He vivido un momento complicado en redes sociales", incide al tiempo que muestra sus dudas sobre "cómo controlar eso, la viralidad, que no sea doloso, que las redes sumen y que no sesguen la realidad". No obstante, Vilaplana acaba su conversación tras los fogones con un mensaje de optimismo: "A pesar de todo, la vida es una pasada". "Eres una tía luchadora, valiente y que puede con todo", le contesta Fenollar.