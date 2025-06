El relato por el trasvase vuelve a encender el pleno de la Diputación de Alicante

Pese a que en el final del pleno el diputado socialista Francis Rubio ha intentado apaciguar los ánimos solicitando una felicitación institucional al Elche CF por su ascenso, este colofón, que ha contado con tímidos aplausos de su bancada, no refleja lo que se ha vivido en el pleno ordinario del mes de junio en la Diputación de Alicante. El PP y los partidos de la oposición han chocado en diversas ocasiones a cuenta de diversas propuestas que exhibían las divergencias y que han contado, también, con aportaciones estridentes de Vox.

En la primera de las mociones presentadas, el PP ha defendido el mantenimiento de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura tras los cambios anunciados por el Gobierno central y que han puesto en pie de guerra (una vez más) a los agricultores. Ana Serna, vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de Albatera, ha hablado de las “consecuencias devastadoras” de esta decisión y ha acusado al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez de mostrar “hostilidad hacia la provincia de Alicante” con la reducción de “casi 22 hectómetros cúbicos, la tercera parte del volumen medio anual trasvasado” y que, afirmaba, pondrían en peligro la supervivencia de la agricultura.

Esta moción, que se ha aprobado con los votos del PP y de Vox y que ha contado con la abstención del PSOE, ha reflejado las dificultades que genera el debate a cada uno de los grupos. Mientras Vox señalaba al PP por haber contribuido a la Agenda 2030 y al Pacto Verde Europeo, los socialistas se remontaban a los años del lema “Agua para todos” para acusar al partido del gobierno provincial de promover “la guerra del agua”.

Joaquín Hernández, diputado del PSOE y alcalde de Dolores, rememoraba también la época del Gobierno central presidido por Mariano Rajoy para compararla con la actual, cuando según él “han aumentado los recursos hídricos para Alicante”. En aquel momento, ha recordado, también se propiciaron recortes, tal como más tarde apuntaría Vox. El debate desembocaba en un cruce de acusaciones a sólo un día de la gran manifestación convocada en Murcia para exigir el mantenimiento de las reglas anteriores del trasvase.

La discusión entre ambos representantes, los dos naturales de la Vega Baja (la comarca que más notará los efectos de este recorte), derivaba también en desencuentros sobre la instalación de infraestructuras hídricas en Torrevieja, en San Miguel de Salinas o incluso salían a colación nombres como el del presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page. Finalmente, Compromís se ha sumado a este debate para señalar al PP por la aprobación de directivas marco en la Unión Europea con su mayoría “que han obligado a mantener caudales ecológicos: están criticando un problema que han generado ustedes”, ha precisado para acusar a este partido de “hipócritas”.

La comisión de investigación

Con esta moción se ha generado el ambiente perfecto para batallas posteriores. La siguiente ha tenido relación con la propuesta del PP de disolver la comisión de investigación sobre el polémico examen de oposición para auxiliares administrativos, que se tuvo que suspender tras comprobarse que había respuestas correctas aparentemente marcadas con un sangrado diferente.

Tras tres sesiones, las conclusiones son claramente diferentes entre los grupos. En PP y Vox consideran que se han aclarado los hechos y que todo se debe a un “error humano”. Ximo Perles, portavoz de Compromís, ha señalado, por el contrario, que “no se ha identificado a la persona responsable” del error y que no se ha demostrado si éste fue o no intencionado. Además, señalaba una serie de “hechos fácticos” para establecer relaciones entre trabajadores en la Diputación y cargos destacados del PP.

Subrayaba, así, que la hija del conseller José Antonio Rovira, que la hermana del presidente de la Generalitat Carlos Mazón o que el exalcalde de Altea, Miguel Ortiz, disponen de cargos en instituciones relacionadas con la provincial. Un apunte que ha enfadado a Toni Pérez, presidente de la Diputación provincial, quien ha definido la intervención de Perles como “de mal gusto”. La comisión no celebrará más sesiones por decisión de PP y Vox.

Derechos de las personas trans

Fuera del orden del día han tenido también cabida otras mociones. La más discutida ha sido la del reconocimiento y la protección de los derechos de las personas trans en la Comunidad Valenciana, planteada por Compromís. En concreto, denunciaban lo que según los valencianistas es “la legalización de las pseudoterapias de conversión bajo el concepto de ‘acompañamiento voluntario’, que es la terminología de los que practican las terapias de conversión”.

Esta aportación se incluye en la Ley autonómica de medidas que, desde Compromís, consideran que ha impuesto un “recorte” a la Ley trans que impulsó el Botànic, e interpretan que legaliza estas “terapias”. La intención de los valencianistas era emular lo que ocurrió en la Diputación de Valencia, cuando el PP, que gobierna esta institución con Ens Uneix, votó afirmativamente a la propuesta.

En Alicante no se ha dado este desenlace. La diputada Loreto Serrano, del PP, ha asegurado que lo que pretenden es “equiparar la Ley valenciana de 2017 a Ley trans estatal de 2023, que dice que se va a acompañar y a proteger la infancia trans con un servicio de acompañamiento psicológico integral para atenderles”. Serrano, además, ha recordado que en la localidad de la que es alcaldesa, Santa Pola, el PSOE y Compromís presentaron una moción para habilitar “un gabinete con psicólogos y trabajadores sociales para guiar y asesorar a las personas trans u homosexuales. Esto es lo que se está intentando hacer, pero como lo hacemos PP y Vox, entonces decimos que ya no vale”, ha protestado.

Otros desacuerdos

El PP también ha rechazado la propuesta del PSOE de crear una Feria de Turismo Provincial tras el desencanto que los socialistas han mostrado con la última edición de Fitur. Los populares, a través de Carlos Pastor, han defendido otras alternativas para promocionar el turismo en los municipios de interior y han considerado que la existencia de Alicante Gastronómica cumple este papel.

Tampoco ha habido acuerdo con la creación de ayudas para abrir piscinas en los municipios pequeños después de una carta firmada por diversos alcaldes de localidades de interior en la que planteaban esta exigencia. Pese a coincidir en el propósito el PP, a través de la diputada Marina Sáez, ha dicho que “esto no es como abrir un cajón y repartir el dinero según viene” y ha asegurado que “se está trabajando en ello”. En cambio, “todo lleva un procedimiento”, en referencia a la falta del visto bueno de la intervención de la Diputación, que ha aprobado la aportación de 6,1 millones de la “primera parte” del plan +Cerca, ha apuntado.

Precisamente, esta aportación, que es cinco veces menor a la del año anterior, ha generado el primer debate con la aprobación del Plan Económico Financiero, que permite calcular la cantidad citada gracias al aval técnico de la institución. Nuevamente, el debate ha vuelto a mostrar diferencias y, mientras el gobierno provincial responsabilizaba al central por la recuperación de la regla de gasto, que impide a las instituciones locales hacer uso de sus remanentes, la oposición señalaba al PP con dos argumentos.

El primero, no haber presupuestado unos fondos que consideran que habría que haber previsto para no tener que recurrir a remanentes que, por la norma citada, a día de hoy son inaccesibles. El segundo, que el PP se haya negado a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que habrían supuesto la llegada de 50 millones de euros a la Diputación. Ante este reproche, Marina Sáez ha respondido que “algo habrá que no está bien hecho” en las cuentas generales por parte del Gobierno central para que no sean aprobadas.

Volviendo a las mociones, sólo una ha sido aprobada con los votos de bancadas distintas. Se trata de la presentada por PP, PSOE y Compromís para defender las cooperativas y su promoción como parte del modelo económico. Sólo Vox se ha desmarcado argumentando que “el fondo de la moción contiene una hoja de ruta ideológica”.

Esta aprobación ha sido la excepción en un pleno que se ha alargado más de lo normal y al que han acudido como público representantes sindicales de los bomberos del Consorcio Provincial como asistentes. La preocupación ante posibles nuevas protestas, debido al conflicto laboral que mantienen con la Diputación, ha sido disipada por ellos mismos, cuando han trasladado a los presentes la voluntad de no interrumpir la sesión.