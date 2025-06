Koldo pensó en Alejandro Soler para encontrar trabajo a su pareja en Alicante

Los papeles de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que han desembocado en la dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y en una comparecencia extraordinaria de Pedro Sánchez que ha evidenciado la situación de crisis que vive el partido, también tienen una derivada alicantina.

En las llamadas interceptadas aparece el nombre de Alejandro Soler, actual “número 8” de la ejecutiva federal del PSOE como secretario de Política Municipal y, hasta 2022, secretario del partido en la provincia de Alicante. Actualmente Soler ocupa el cargo simbólico de presidente de la ejecutiva provincial, dirigida ahora por Rubén Alfaro.

Soler, en concreto, es citado por Koldo García, antiguo asesor del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en una conversación con el recientemente dimitido Santos Cerdán que tuvo lugar el 2 de febrero de 2022 a las 13:42, cuando Cerdán ya ejercía como número tres de su partido.

Transcripción de la conversación entre Santos Cerdán y Koldo García en el informe de la UCO. / INFORMACIÓN

En aquella conversación Koldo García habla de su mujer, Patricia Uriz, a quien llama Pati y expresa el deseo de “buscar un truco o algo para que ella cotice en Alicante, Benidorm, Altea, toda esa zona, por ahí”. Cabe recordar que el exasesor de Ábalos disponía de dos inmuebles en Benidorm en primera línea de playa y de tres terrenos en la localidad cercana de Polop, bienes que están siendo investigados por si fueron adquiridos con el dinero procedente de la trama.

Tras expresar este deseo de conseguir trabajo para su pareja en Alicante, Koldo García afirma seguidamente que “con Alejandro Soler yo me llevo muy bien, no tengo ningún problema, y con el secretario de Organización de allí también, pero no me atrevo a abrir la boca. Yo a Jose no le he dicho nada todavía, ¿vale?, te lo estoy comentando a ti”, le dice a Santos Cerdán.

Con estas palabras Koldo también parece referirse a Francis Rubio, que hasta unas semanas antes había sido el secretario de Organización en la ejecutiva provincial del PSOE Alicantino. Rubio, cercano a Soler, actualmente es diputado provincial, concejal en Elche y miembro de la ejecutiva provincial, que lidera Rubén Alfaro.

Volviendo a Soler, Santos Cerdán responde en dicha conversación a Koldo diciéndole que “tú me dices y yo te hablo con Alejandro también, si quieres”, y el exasesor de Ábalos le afirma que Soler “te tiene cariño a ti y José decía habla muy bien” [sic].

Sobre este último José, Alejandro Soler, en palabras a INFORMACIÓN, dice que “supone que es Ábalos”, y afirma que “a Koldo lo he visto en alguna ocasión cuando venía el ministro Ábalos, nada más que eso”, dice pese a que Koldo afirmaba, en esta conversación, que “se lleva muy bien” con quien también fuera alcalde de Elche entre 2007 y 2011.

Cabe recordar que Alejandro Soler fue muy cercano a José Luis Ábalos en la provincia de Alicante dado que ambos apostaron por Pedro Sánchez cuando el actual presidente del Gobierno pugnó por acceder a la Secretaría General de su partido, a la que accedió por primera vez en 2014 y por última vez en 2017. Desde entonces se mantiene en el cargo y es por su apoyo que Soler siempre ha sido identificado como el principal representante del denominado "sector sanchista" en la provincia de Alicante, abanderado por Ábalos en la de Valencia hasta su ostracismo en 2021.