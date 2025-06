“Lo que vemos del PSOE nos sorprende y nos indigna, las medidas son insuficientes”

Pregunta: ¿Cómo ven en Sumar la situación que está viviendo su socio de gobierno PSOE?

Respuesta: Con sorpresa, indignación y ánimo de insuficiencia de medias y respuestas. Hemos escuchado al presidente del Gobierno y las medidas que ha anunciado para cauterizar la herida son insuficientes. Hemos pedido la convocatoria de la mesa que tenemos con el PSOE y nuestra intención es buscar un “reseteo” de la legislatura en este punto que vaya en dos direcciones. Una es la de la limpieza, la lucha contra la corrupción, que es estructural al bipartidismo y no solo afecta al PSOE. Tenemos infinidad de casos en el PP, una lista larguísima. El otro elemento es que es el momento de acelerar en el giro social. El PSOE viene apretando el freno y nosotros queremos acelerar.

P: La dimisión de Santos Cerdán no es suficiente para ustedes, ¿no?

R: No, no es suficiente. La renuncia era inevitable, el mínimo imprescindible. El anuncio de una auditoria interna no puede ser lo único. Nosotros hemos planteado dotar una oficina anticorrupción que termine con todos estos asuntos. Detrás de todo político corrompido hay un empresario corruptor, que generalmente se suele quedar fuera de las causas. Es un elemento a introducir en la discusión y en el debate. Hay que hacer una acción contundente contra los que están dispuestos a corromper a los servidores públicos.

P: ¿Cree que hay que remodelar la coalición de gobierno?

R: Convocar la mesa es para hacer el “reseteo” e impulsar los temas sociales que demandan los ciudadanos y las ciudadanas y que tenían el freno de mano echado. Es el momento de dar un giro social claro en la dirección que nos demandan los ciudadanos. Estamos para eso y no para lo que han hecho algunos que nos ha indignado.

P: ¿Considera que la situación se va a detener aquí o vamos a ver más episodios durante las próximas semanas?

R: No lo sabemos, quien lo puede saber mejor es el PSOE. Confiamos en los jueves e investigadores. Nuestra tolerancia contra la corrupción es cero, somos un partido limpio. Vamos a trabajar para terminar con este tipo de comportamientos.

Carlos Martín, cordinador de Sumar, este viernes en Alicante / Jose Navarro

P: ¿Por qué no han citado a Pedro Sánchez para que comparezca en la comisión del Congreso sobre la dana?

R: En el tema de la dana sabemos lo que sabe todo el mundo. Había una responsabilidad del presidente autonómico que se ejerció con negligencia porque no estaba cuando tenía que estar en su puesto y por no requerir una ayuda estatal que tenía que haber requerido. Es en ese marco en el que vemos que se tiene que desarrollar la investigación.

P: ¿La comparecencia de Sánchez no ayudaría a arrojar luz sobre la reconstrucción?

R: La comisión no tiene esa finalidad. La de la reconstrucción sigue en marcha y el Gobierno está volcado en ese ámbito, no va a escatimar medios. La función de la comisión es aclarar el fundido, el apagón, que hubo en el ejercicio de responsabilidades del presidente autonómico.

P: ¿No es lugar para hablar de la reconstrucción?

R: De la reconstrucción estamos hablando permanentemente en sede parlamentaria y hemos aprobado paquetes de medidas de ayudas y seguiremos aprobando los necesarios.

P: ¿Cómo ha quedado su relación con Compromís tras el encontronazo que han tenido por esta cuestión?

R: Somos muy respetuosos con todas las organizaciones que forman el espacio de Sumar. Hemos seguido muy atentamente su reflexión, Compromís para nosotros es una organización hermana. Han tomado la decisión de seguir en la familia. Estamos convencidos de que vamos a construir los mecanismos necesarios para que todos los componentes de la coalición se expresen y estén cómodos. En otros temas muy complejos hemos encontrado una coalición dialogante y engrasada.

P: ¿Cuándo habrá nuevos presupuestos estatales?

R: No hay persona más interesada en las Cortes por que salgan los presupuestos que yo, porque soy el presidente de la comisión de presupuestos. Se abre un espacio para que el impulso se lo podamos dar ahora. Hay otras vías para aumentar el gasto público, como los paquetes Ómnibus que aprobamos a final de año.

P: Mientras tanto Alicante sigue a la cola de las inversiones…

R: Como espacio plurinacional somos muy conscientes de lo que ocurre en cada una de las partes del territorio, en particular la de Alicante: la baja inversión que ha tenido siempre, la necesidad de una conexión ferroviaria con el aeropuerto… Luego no ha sido posible, pero el tema de Alicante ha estado siempre encima de la mesa, la necesidad de aumentar las inversiones, su peso poblacional y económico. Alicante está muy presente en las conversaciones cuando se abren ventanas de oportunidad de que haya presupuesto.

P: ¿En qué fase se encuentra la tramitación parlamentaria de la reducción de la jornada laboral?

R: Estamos a punto de que se presenten las enmiendas a la totalidad, algo natural en todo proyecto de ley. El Ministerio de Trabajo está bregando para que esas enmiendas no prosperen o sean retiradas. Entonces podremos tener una discusión parlamentaria abierta en la comisión de trabajo del Congreso para mejorar el proyecto. Esperamos que esto se resuelva antes del verano y antes de que finalice el año se haya aprobado la reducción de la jornada laboral.

P: ¿Qué aspectos destacaría de esta iniciativa?

R: Uno de los elementos que estamos logrando es que el tamaño medio de las empresas aumente. Estamos pidiendo un esfuerzo a los empresarios para que sean mejores y no hagan beneficios de las malas condiciones de trabajo, sino del riesgo y la innovación.