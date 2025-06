La dana también marca la agenda en Bruselas

Esta semana se ha cumplido un año de las últimas elecciones europeas, que, en el caso de la Comunidad Valenciana, depararon cinco eurodiputados: Leire Pajín y Sandra Díaz (PSOE), Esteban González Pons (PP), Vicent Marzà (Compromís) y Diego Solier, que rompió con el controvertido Alvise Pérez y su proyecto Se acabó la fiesta. Al igual que ha sucedido en la política autonómica y en la nacional, la dana del 29 de octubre en Valencia ha tenido un peso crucial en las acciones acometidas en los últimos doce meses.

Las víctimas de la riada fueron recibidas por el Parlamento Europeo y la petición de perdón, en nombre del PP, por parte de González Pons fue un momento singular. Más allá de este hecho, los europarlamentarios han tenido que afrontar otro año convulso, con conflictos bélicos a las puertas de la Unión Europea y las turbulencias diarias que ha causado el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y la guerra arancelaria que ha desatado. La defensa de sectores productivos clave para la provincia de Alicante, como la pesca, el calzado o el juguete, ha sido otro de los grandes caballos de batalla.

Las guerras y el conflicto comercial han situado a la UE frente a una de las mayores encrucijadas de toda su historia Leire Pajín — Eurodiputada del PSOE

«La UE se encuentra en una de sus mayores encrucijadas históricas», afirma la benidormense Pajín, que considera que el primer año de la legislatura continental ha sido «complejo y lleno de retos». Ve en el fortalecimiento de la seguridad europea una de las grandes prioridades, en un contexto de guerra en Ucrania y de crisis humanitaria en Gaza. La tensión comercial y la ruptura de las relaciones internacionales con EE UU, el crecimiento de la extrema derecha, la preocupación por el cambio climático o la defensa de la democracia como pilar fundacional de la UE son otros de los asuntos en los que pone el foco la socialista.

Camaradería

Para González Pons, el trabajo de los cinco eurodiputados valencianos ha contado con «visibilidad y participación activa». Una de las cuestiones que destaca el vicepresidente tercero del Parlamento Europeo es que entre los cinco valencianos «existe buena relación y camaradería, independientemente del color político», lo que permite hacer una defensa común de los intereses de la Comunidad Valenciana en cuestiones como el agua, la política agraria o la industria. «Trabajar juntos no implica renunciar a nuestras posiciones. A diferencia de lo que sucede en nuestra política autonómica, el clima de Bruselas no se ve contaminado por la tensión partidista. Me gustaría trasladar ese espíritu constructivo a las Cortes», reflexiona el político popular.

A diferencia de lo que pasa en la política autonómica, el clima de Bruselas no está contaminado por la tensión partidista Esteban González Pons — Eurodiputado del PP

Desde las filas de Compromís, Marzà celebra en primer lugar que la coalición valencianista haya recuperado la representación. «Hemos estado trasladando todo el año los intereses de los valencianos a las instituciones europeas», sostiene el exconseller de la etapa del Botànic, que, sobre cuestiones concretas, pone en valor la defensa del tejido productivo y de sectores como la agricultura, la industria o la pesca y que, pasando por el enorme impacto que ha supuesto la dana, resalta la movilización de millones de euros en fondos de cohesión para paliar los efectos de la riada y la apertura de las puertas del Parlamento Europeo a las víctimas «para escucharlas y acompañarlas».

Superado el balance de lo que ha sido el primer año transcurrido desde que los ciudadanos fueron llamados a las urnas, en el apartado de los retos presentes y los objetivos a medio plazo, Pajín incluye de nuevo a la dana en varios vértices, como la activación de la respuesta que se dio desde el primer minuto, las herramientas de compensación y recuperación, la escucha activa y el apoyo a las víctimas, las iniciativas de reconstrucción o las ayudas específicas a los sectores productivos. Más allá de la riada, la exministra subraya el Pacto por el Mediterráneo en materia de pesca, la defensa frente a los aranceles al calzado, el juguete o la cerámica, el impulso a la labor de la EUIPO, la intervención en materia de agua y sequía o la aprobación inminente del Marco Financiero Plurianual.

«Valencianizar»

Pese a lo expuesto en este artículo, para González Pons sigue siendo complicado «valencianizar» el trabajo diario «porque la perspectiva del Parlamento Europeo es necesariamente más amplia y global». Con todo, el político del PP pone el acento en asuntos como la agricultura mediterránea, que será «el gran caballo de batalla de los próximos años», la disputa entre la Comisión Europea y el Gobierno de EE UU en materia arancelaria, la reducción de la burocracia o la «defensa de la UE frente a la corriente iliberal que recorre Occidente».

Hemos defendido los intereses de nuestros sectores productivos y hemos escuchado y acompañado a las víctimas de la dana Vicent Marzà — Eurodiputado de Compromís

Por último, Marzà apunta hacia una de las grandes preocupaciones actuales de la población, como es la del acceso a la vivienda. «Hemos hecho un trabajo de recopilación sobre el estado de la vivienda, con un enfoque específico en el impacto de los apartamentos ilegales y la búsqueda de soluciones para garantizar este derecho», declara el representante de Compromís antes de mencionar otros trabajos destinados al Corredor Mediterráneo, los pescadores de La Vila Joiosa, Santa Pola y Calp, el calzado de Elche o la apertura de nuevos mercados para la agricultura. n