Las turbulencias también se instalan en los ayuntamientos en la mitad del mandato

Las tensiones políticas no solo se dan a escala nacional. Los ayuntamientos también son escenarios de disputa, cambios inesperados, acuerdos contra natura y crisis que pasan desapercibidas del foco mediático.

Pero en los municipios también puede reinar el entendimiento. Se vio este sábado enCocentaina, donde se materializó el relevo que ha convertido al socialista Rubén Muñoz en el nuevo alcalde tras substituir a Jordi Pla, de Compromís, en virtud de un acuerdo firmado en 2023.

El mismo Muñoz destaca el buen clima con su predecesor. «El pacto funciona muy bien, nuestro equipo está muy cohesionado y entre nosotros brilla el diálogo y el consenso», asegura.

Moción en San Fulgencio

Este no es el único cambio pactado que se vivirá en la provincia. El próximo se llevará a cabo el miércoles en San Fulgencio, cuando el socialista José Sampere regresará a la alcaldía después de haberla ostentado en el anterior mandato. Substituirá a José María Ballester, del PP, quien accedió tras un acuerdo con el Partido Independiente Por las Nacionalidades (PIPN), presente en un pueblo con mayoría de residentes extranjeros.

El cambio lo ha propiciado el belga Alain Franz Vandenbergen, edil de este grupo (ahora pasará a no adscritos) y a quien el inminente alcalde define como «un concejal muy trabajador». Una moción de censura hará posible el relevo, que Sampere justifica por la «paralización» que, según él, sufren las urbanizaciones, en las que Vandenbergen «quería intervenir con proyectos propios pero en muchos casos se lo impidieron». Cabe recordar que, en San Fulgencio, estos espacios residenciales son numerosos. «Hay comunidades que están obsoletas, con todo muy dejado. Queremos estar más cerca de las comunidades de propietarios e incluso propiciar su creación», afirma Sampere.

El anterior alcalde impidió, en muchos casos, la intervención de otros concejales en urbanizaciones. José Sampere — Futuro alcalde de San Fulgencio

Pinoso, cambio continuista

Pese a ser inesperado, el anuncio del cambio de alcalde en Pinoso no obedece a ninguna tensión. El alcalde desde 2011, Lázaro Azorín, ha anunciado que dejará el cargo el 8 de agosto y en septiembre se celebrará un pleno en el que la mayoría absoluta del PSOE escogerá como nueva alcaldesa a Sílvia Verdú, quien ha acompañado a Azorín (que también es diputado en el Congreso) estos últimos 14 años en el ejecutivo local.

Lázaro Azorín ha pensado en mí porque he estado con él los últimos 14 años en el Ayuntamiento. Sílvia Verdú — Futura alcaldesa de Pinoso

Azorín, precisamente, quiere centrarse en su labor en la cámara baja. Y su futura sucesora afirma que el cambio se produce para situar «a una persona que esté al cien por cien».Hasta ahora, afirma Verdú, ella misma ha estado supliendo la ausencia de Azorín cuando ha ido a Madrid. «Ha pensado en mí porque he estado con él todos estos años», defiende, y también augura que con ella en la Alcaldía «cambiarán algunas cosas, porque al fin y al cabo somos personas diferentes, pero su proyecto tendrá continuidad conmigo al frente». La futura alcaldesa, que será la primera mujer que se sitúe al frente de la Alcaldía de Pinoso, se define como una persona «muy trabajadora y muy de su pueblo».

El tetris de Callosa de Segura

Una de las situaciones políticamente más estrambóticas de la provincia se está viviendo en Callosa de Segura. En septiembre del año pasado una alianza entre tres partidos con poco o nada en común entró a gobernar tras la renuncia del popular Manuel Martínez Sirvent, que había gobernado en minoría. Los socialistas situaron a Amparo Serrano como alcaldesa con la ayuda de Izquierda Unida y de la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), que en Callosa tiene como referente a Javier Pérez, quien fue alcalde con el PP entre 2003 y 2015 y, durante el anterior mandato, asesor en la Diputación de Alicante que presidía el actual jefe del Consell, Carlos Mazón. El exalcalde, a su vez, fue en 2016 condenado por negociaciones prohibidas con funcionarios durante su etapa al frente del Ayuntamiento.

La formación de Pérez entra dentro del conglomerado de la Unión Municipalista, que agrupa concejales de formaciones de ámbito local. El partido está nutrido, también, por díscolos y tránsfugas de otras fuerzas, con especial presencia de exmilitantes de Ciudadanos en la provincia y que está intentando fortalecerse de cara a próximas elecciones municipales, autonómicas y generales.

Tras su largo paso por el PP, Pérez gobierna ahora con el PSOE y con Izquierda Unida. Y en enero del año que viene un concejal de su grupo accederá a la alcaldía, ahora regentada por los socialistas. Sin embargo, según la alcaldesa Amparo Serrano, Pérez no podrá ser alcalde en virtud del acuerdo al que llegaron el pasado verano, que a su vez impedirá al socialista Fran Maciá, también exalcalde, regresar a este cargo.

Pese a los vetos cruzados entre ambas formaciones y pese a un pasado que les separa, la actualidad les ha unido. «No nos vaticinaban ni un mes gobernando juntos, pero estamos funcionando muy bien. Nuestro objetivo común, que era la limpieza y la seguridad, lo estamos abordando con éxito; y el presupuesto, que lo teníamos prorrogado, lo pudimos aprobar el año pasado y este 2025». Son palabras de la alcaldesa, quien también concluye que «si se deja a parte la ideología y se pone en el centro la función de gobernar, todo cambia».

No nos vaticinaban ni un mes gobernando juntos, pero estamos funcionando muy bien- Amparo Serrano — Alcaldesa de Callosa de Segura

Por su parte, Javier Pérez no tiene claro quien de su grupo será propuesto para ser investido alcalde en enero, y defiende que el pacto «funciona». Según argumenta, «hacer un pacto contra natura, por llamarlo de alguna manera, se debió a que no veíamos una salida a la situación de ingobernabilidad que vivía Callosa, con siete concejales de 17 gobernando y con un alcalde que dejó su cargo. De hecho, no hicimos una moción de censura», recuerda, ya que en aquel pleno había que elegir un substituto al alcalde saliente. «Decidimos pactar sin ninguna cuestión ideológica de por medio y los resultados están siendo positivos. En cierta medida, los principales sorprendidos de las buenas relaciones somos nosotros, que también tuvimos reticencias», dice el ahora concejal de Seguridad.

Intercambios en Gata y Dénia

También habrá cambio en enero en Gata de Gorgos, donde Compromís cederá la vara de mando al PSOE por el pacto firmado en 2023. El socialista Toni Signes Costa substituirá al valencianista Josep Signes Costa, que no tienen relación familiar. Esta es la segunda legislatura en la que ambas formaciones comparten gobierno.

El futuro alcalde valora positivamente el acuerdo. «Desde el principio teníamos claro que debíamos hacer políticas comunes y la relación es buena, todas las políticas son consensuadas». Sobre los proyectos que quiere impulsar siendo alcalde, habla de un centro de día y de arreglar colegios, aunque advierte que la «escasez» de subvenciones de la Diputación podría dificultarlos.

Desde el principio teníamos claro que debíamos hacer políticas comunes. Todo es consensuado en este gobierno. Toni Signes — Futuro alcalde de Gata de Gorgos

Unos meses después, en mayo, está previsto otro relevo en otro ayuntamiento de la Marina Alta. En Dénia Vicent Grimalt, del PSOE, dejará la Alcaldía para que la asuma Rafa Carrió, de Compromís. Ambas fuerzas ya gobernaron conjuntamente entre 2015 y 2019, también con Grimalt al frente. En el siguiente mandato, el anterior al actual, el PSOE gobernó con mayoría absoluta.

Como en el caso de Gata y de Cocentaina, las relaciones entre ambos grupos son positivas. «Tenemos muchas cosas en común», dice Carrió, que asegura que durante el anterior mandato hicieron «una oposición constructiva». El ahora vicealcalde, aún así, admite que «los matrimonios siempre tienen algo de difícil», y señala «el diálogo» como «la receta» para la convivencia.

A veces, el PSOE muestra su propia inercia a gobernar como cuando lo hacía en solitario y tenemos que forzar el diálogo. Rafa Carrió — Futuro alcalde de Dénia

Pese a este buen funcionamiento, Carrió dice que «el PSOE a veces muestra su propia inercia a gobernar como cuando lo hacía con mayoría absoluta, y es ahí cuando tenemos que forzar el diálogo». En cuanto a sus proyectos en la Alcaldía, el futuro primer edil cita «un espacio polivalente que sirva para las fiestas de Moros y Cristianos, para las Fallas, para el mundo del deporte y para todos los ámbitos posibles».

Una de las incógnitas que depara este cambio es el futuro de Grimalt, el actual alcalde, quien reconoce que no tiene decidido si continuará como concejal una vez abandone la Alcaldía. Por lo que hace a la actualidad, Grimalt valora positivamente el pacto con Compromís. «Trabajamos muy bien juntos».

Un alcalde no adscrito

En el pequeño pueblo de l’Alqueria d’Asnar, en el Comtat, se vive desde el pasado octubre una situación poco habitual. El alcalde, César Palmer, abandonó Compromís tras un acuerdo de gobernabilidad con el PP que la dirección de la coalición valencianista no admitió. Palmer se identifica hoy con la citada Unión Municipalista, y defiende que en este partido «ya nadie le obliga a votar una cosa u otra en los plenos».

Ya nadie me obliga a votar una cosa u otra en los plenos. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. César Palmer — Alcalde de l'Alqueria d'Asnar

«Desde el primer momento dijimos que sólo haríamos política municipal. Todos tenemos nuestras ideas, pero hemos formado un gran equipo y estamos muy contentos». Según el alcalde, su antigua formación «va a tope contra los que gobiernan en la Generalitat. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dicen, pero vengo a hacer política municipal y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer en un pleno».

Moción fallida en Onil

Otra de las localidades en las que se han dado situaciones inesperadas ha sido Onil. En diciembre del año pasado la socialista Humi Guill contaba con recuperar la alcaldía a través de un pacto con Sumem, grupo municipal que integra a Compromís, EU y Podemos. La entonces portavoz de Sumem, Susana Ortiz, que era miembro de Podemos, decidió pasar a no adscritos e impidió la moción de censura.

Actualmente los populares continúan gobernando en minoría con el alcalde JaimeBerenguer, y han aprobado los presupuestos con la abstención de los socialistas, una postura que según Humi Guill adoptaron «por responsabilidad».

Competencias arrebatadas

Más allá de cambios en alcaldías y de intentos frustrados, en la provincia se han vivido otras situaciones de crisis. Un ejemplo fue el de Charo Tomás, concejala del PP en Sant Joan d’Alacant, que renunció a las competencias de Fiestas antes de que el alcalde, Santi Román, se las retirara.

El propio Román asumió este área y Tomás mantuvo las de Empleo, Turismo, Vivienda y Fomento Económico. La retirada se produjo tras un enfrentamiento de la edil con las entidades festeras debido a «su actitud altiva e irresponsable» tras la ausencia de toldos durante un festejo y una reunión posterior en la que la concejala estuvo lejos de acercar posiciones.

Grandes ciudades

En las grandes ciudades no ha habido grandes cambios, pero sí sobresaltos. Uno se dio en Orihuela, cuando Gonzalo Montoya, de Vox, renunció al área de Cultura tras episodios polémicos, como la retirada de la subvención al Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández. Una decisión que tuvo que rectificar de inmediato y ante la que el alcalde, Pepe Vegara, del PP, dio la cara para garantizar la dotación.

Montoya renunció a las competencias de Cultura y mantiene el área de Turismo. En Orihuela esta renuncia fue identificada como «un cese encubierto» del alcalde.

Más radical fue la decisión que en Elche tomó el voxista Raúl Sempere, responsable de Pedanías, Camp d’Elx y Vertebración Territorial, que renunció a su acta de concejal por, según el bipartito de PP y Vox, motivos personales y laborales. Sin embargo, la relación difícil con sus compañeros era evidente en el día a día debido a la cercanía de los otros dos ediles ilicitanos de ultraderecha, Aurora Rodil y Samuel Ruiz, al PP, partido que ostenta la Alcaldía.

Por último, en Alicante peligra la continuidad del edil de Hacienda, Toni Gallego. Los partidos de la oposición (también Vox, el socio habitual del PP) piden su cabeza después de que el ejecutivo local incumpliera la regla de gasto en casi 30 millones de euros en 2024, lo que obliga al PP a realizar un “plan de ajuste” para los próximos dos años que necesita del voto o la abstención de al menos otro grupo político para su aprobación. El alcalde, Luis Barcala, no ha aclarado aún el futuro de Gallego, aunque el reciente acercamiento con los de Abascal parece apuntar a que dejará de formar parte del equipo de gobierno.