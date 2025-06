Las mujeres del PSOE de Alicante ante los audios de Ábalos y Koldo sobre prostitución: vergüenza, indignación y repulsa

Dentro de la enorme tormenta política y judicial que han desatado las conversaciones destapadas por la UCO entre José Luis Ábalos y Koldo García, y que de momento ya se han llevado por delante al secretario de Organización del PSOE, Santos Celdrán, uno de los puntos más escabrosos es el de las conversaciones sobre prostitución, en las que personas que han tenido mucho poder dentro de la formación socialista “cosifican” sin ningún pudor a las mujeres. Ante esto, algunas de las principales representantes del PSOE en la actualidad en la provincia de Alicante muestran sentimientos como vergüenza, indignación o repulsa, al tiempo que esperan que no se eche por tierra “décadas de trabajo feminista y de abolición de la prostitución”.

Hay que tener tolerancia cero ante esto y reclamar medidas que nos lleven hacia el abolicionismo Bárbara Soler — Visecretaria general del PSOE provincial

“Cualquiera que escuche las conversaciones pensará lo mismo. Hay que tener tolerancia cero ante esto y reclamar medidas que nos lleven hacia el abolicionismo. Es el lenguaje que se escucha en los ambientes de puteros. La sociedad española debe escandalizarse y todos los que militamos en el PSOE tendríamos que comulgar con los ideales del partido. Nosotros tenemos que mostrar otra actitud, ser combativos. Es vergonzoso que esto haya ocurrido en el seno de nuestro partido pero no vamos a dar un paso atrás, tenemos que dar dos al frente”, reflexiona la vicesecretaria general y portavoz de la ejecutiva provincial socialista, Bárbara Soler.

Ver a ciertos personajes hacer un uso vejatorio de la mujer hace que se pierda el trabajo hecho durante años Mayte García — Secretaria del Área Institucional del PSPV

En términos similares se expresa la secretaria del Área Institucional en la ejecutiva del PSPV-PSOE, Mayte García: “Ciertas personas que eran referentes del partido han actuado de manera totalmente rechazable. Formamos parte de una formación que defiende el feminismo, a las mujeres, que siempre ha estado en la lucha, y ver a ciertos personajes hacer un uso vejatorio de la mujer hace que se pierda todo el trabajo hecho durante años para dignificar a la mujer”. Ante estos hechos, la de l’Alfàs del Pi cree que “no queda nada más que sentir repulsa y rechazo ante lo que se está viendo estos días”.

Es doloroso escuchar como quienes fueron compañeros de partido hablan de las mujeres con total y absoluto desprecio Ana Barceló — Portavoz municipal en Alicante

Para la portavoz municipal en Alicante y exconsellera en el Botànic, Ana Barceló, resulta “profundamente doloroso escuchar como quienes fueron compañeros de partido hablan de las mujeres con total y absoluto desprecio, como objetos de consumo”. Frente a estos hechos, la receta de Barceló es “seguir trabajando con firmeza por una sociedad libre de machismo”, ya que cree que se trata de “comportamientos inadmisibles en cualquier ámbito, y más aún en espacios de responsabilidad política”.

“Son audios repugnantes, no solo me ofenden como mujer, también como defensora de los valores socialistas”, comienza reflexionando la diputada autonómica y secretaría de Migraciones en la ejecutiva del PSPV, Yaissel Sánchez. “Buscamos una sociedad libre de machismo. El PSOE tiene una larga trayectoria de defensa de los derechos de las mujeres y sigue comprometido. Estos comportamientos no resquebrajan el compromiso. Estas actitudes son asquerosas, nos cosifican, nos humillan y perpetúan la desigualdad. Contra ellas hay que ser rotundos”, añade.

Estas actitudes son asquerosas, nos cosifican, nos humillan y perpetúan la desigualdad. Contra ellas hay que ser rotundos Yaissel Sánchez — Diputada autonómica

Por último, la diputada autonómica y vocal en la ejecutiva provincial Raquel Marín expresa su “indignación”. “El PSOE ha sido ejemplarizante a la hora de dar de baja a estas personas, no caben en el partido. No nos va a hacer daño porque no somos responsables de lo que hagan, nosotros vamos a seguir defendiendo lo mismo, a seguir estando al lado de las mujeres”, considera Marín, antes de lanzar un mensaje a “otros partidos que no se toman la corrupción así y no son tan radicales como el PSOE”.

No nos va a hacer daño porque no somos responsables de lo que hagan, nosotros vamos a seguir defendiendo lo mismo Raquel Marín — Diputada provincial

Al margen de la repulsa expresada por mujeres socialistas de Alicante a los comentarios entre Ábalos y Koldo sobre prostitución, los principales cargos del PSOE en la provincia ya mostraron la semana pasada su opinión sobre las conversaciones intervenidas. En este contexto, se valoró favorablemente la reacción del secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de encargar una auditoría externa y una reestructuración de la dirección del partido del puño y la rosa.