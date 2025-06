El presidente de los empresarios valencianos ve "inaceptable" la corrupción en el PSOE

"Inaceptable". Así ha definido hoy el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, "lo que estamos viviendo estas dos últimas semanas con relación a la corrupción". Dicho de forma más clara, el escándalo que afecta a los dos últimos secretarios de organización del PSOE y que ha puesto en el disparadero a su líder, Pedro Sánchez, al partido y al Gobierno.

Pese a que en todo proceso de estas características tienen que coincidir un corruptor y un corrompido, Navarro ha aprovechado la celebración de la asamblea anual de la entidad para aclarar "de forma rotunda que la mayoría de empresas de nuestra Comunitat y de España son empresas formadas por trabajadores, directivos y empresarios con valores muy arraigados y uno de ellos es la honestidad". Acto seguido ha añadido que "sobre quien se salta las normas deberá caer todo el peso de la ley, da igual si es político o empresario, pero las empresas que pueden participar en prácticas corruptas son una excepción. El mundo de la empresa se basa en la confianza y el empresario sabe que es uno de sus principales activos por lo que la cuida con el mayor celo".

Impacto

A pesar de minimizar el impacto de la corrupción en el colectivo al que representa, el presidente de la CEV añadió que tratar de resolver esta lacra "solo de forma normativa es no conocer la naturaleza humana. Siempre quedará un resquicio por el que pueda colarse un comportamiento corrupto". La patronal cree que las medidas legales "deben ir acompañadas de una formación sólida en valores, especialmente en el seno de la sociedad civil, a la que también pertenecen nuestras empresas. Es preferible una ética construida desde la convicción que una legalidad impuesta sin compromiso real. Nuestra propuesta es clara: ética, rechazo social a quienes incumplen, normas claras y firmes, y defensa de la independencia del poder judicial para que pueda garantizar que esas normas se cumplan sin interferencias".

Asistentes a la asamblea de la CEV / M.A.Montesinos

En la primera asamblea de la CEV desde la dana del pasado 29 de octubre, Navarro ha destacado que a estas alturas del año "buena parte de las empresas ya están en marcha", pero se ha quejado de la lentitud en los meses previos y la excesiva burocracia del Consorcio de Seguros en abonar las indemnizaciones a los afectados. No menos crítico se ha mostrado con los responsables públicos al afirmar que "mientras las empresas nos uníamos, los políticos han hecho justo lo contrario. Y todo parece indicar que nada va a cambiar. Hemos normalizado el insulto, la descalificación y la polarización, y priorizado la estrategia política sobre cualquier otra cosa y, aunque no esté justificado, es en eso en lo que se ha ido apoyando el Gobierno de España para no ofrecer respuestas más contundentes ante la dana".

Quejas

Además de quejarse de la ausencia del FLA extraodinario, el presidente de la CEV ha señalado que le parece "realmente preocupante que se esté intentando debilitar el valor del diálogo social" desde la Generalitat. A este respecto, en declaraciones a los medios previas al discurso, ha explicado que este mismo jueves la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, le ha confirmado que el día 25 de junio a las 11.30 horas se celebrará la reunión de la Mesa de Diálogo Social, y ha agradecido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "el gesto de reunir cuanto antes" la mesa.

Sobre las peticiones con las que acudirá a la reunión, el presidente de la CEV ha señalado que en principio va "a escuchar", pero que "desde luego" trasladará que "se centren en la reconstrucción. "Yo creo que eso es lo que necesitamos, que estemos centrados todos, cada uno a su papel, y desde luego compartiendo las mismas visiones y las mismas diferencias que por supuesto las tenemos con el gobierno o con los sindicatos, pero en una mesa", ha agregado.

Pôr último, Navarro ha criticado los daños que causará la reducción de jornada a 37,5 horas. Asimismo, ha alzado su voz ante problemas ya casi endémicos de la Comunitat Valenciana, como la financiación autonómica, el déficit hídrico, las inversiones pendientes en los aeropuertos de Valencia y Alicante, las conexiones por alta velocidad o la lucha contra el absentismo laboral. Pese a todo, ha admitido que la economía "está registrando datos positivos".