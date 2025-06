José Antonio Amat, presidente de la gestora del PSOE en Alicante: "La situación del partido en la ciudad requiere tomar medidas quirúrgicas"

PREGUNTA: ¿Esperaba ser nombrado presidente de la gestora del PSOE en la ciudad de Alicante?

RESPUESTA: Sinceramente, no. Después de escuchar a la secretaria general [Diana Morant] por qué tenía que ser yo, evidentemente lo entendí.

¿Por qué tenía que ser usted?

La situación de Alicante requiere tomar medidas quirúrgicas. En mi persona se daba la doble circunstancia de que era cercano a los secretarios provincial [Rubén Alfaro] y del PSPV.

¿En Alicante también tiene militantes cercanos?

Si me pregunta si tengo sector, la respuesta es que no.

Usted es de Elda, no de la ciudad de Alicante. ¿Por qué no nombraron a alguien de la agrupación local?

Era el momento de pegar un golpe encima de la mesa y decir que mirarnos todo el tiempo intestinamente no era la opción a seguir.

¿Qué idea tiene como presidente de la gestora?

Que el PSOE de Alicante deje de mirarse el ombligo e intentar hacer un proyecto serio para la ciudad. El partido debe salir a la calle y tener contactos con la sociedad civil.

La gestora sirvió para apartar a Ángel Franco del control de la ejecutiva. ¿Cuál es su relación con el exsenador?

Yo no creo que fuera para apartar a Ángel Franco de la ejecutiva porque Ángel no estaba en la ejecutiva. Tampoco me ha llegado que él quisiera ser secretario general. Mi relación con Ángel, y con todos los compañeros, es buena.

Franco no estaba en la ejecutiva, pero la intentaba controlar a través de sus afines. De ahí la voluntad del PSPV.

La voluntad del PSPV es dejar de mirarnos el ombligo y pasar página de los personalismos. Y centrarnos en lo importante, como el descontrol de ciudad que tiene [Luis] Barcala.

Usted forma parte de la ejecutiva de país (autonómica), donde Franco también está integrado. A toro pasado, ¿cree que fue un error incorporarlo?

Ángel, desde su experiencia, aporta su opinión en todo y, por tanto, creo que si la secretaria general lo eligió dos veces no sería un error.

Volviendo a la gestora, ¿da por hecho que se alargará hasta después de las elecciones de 2027?

En principio la gestora tiene la misión de ordenar el partido hasta las elecciones. Salvo sorpresa, así será.

Los estatutos prevén plazos de tres meses para las gestoras, aunque son prorrogables. ¿Por qué es necesario tanto tiempo?

Basta con ver la hemeroteca de este periódico para darse cuenta de que la situación del partido en Alicante no era normal. Con el peso que está ganando la ultraderecha no es el momento para que el partido esté discutiendo sobre sí mismo. Para montar una alternativa vamos a empezar desde ya a trabajar en sacar el partido a la calle, en abrir puertas y ventanas y trabajar con la ciudadanía para un proyecto.

Si la gestora se alarga hasta después de las elecciones, ¿Ana Barceló puede repetir como candidata?

No hemos hablado todavía de una posible candidatura. Llegado el momento se tratará el tema. Lo que sí que puedo decir es que la gestora en principio se dilatará en el tiempo, salvo que los órganos superiores decidan lo contrario.

Su partido no vive una buena situación tras los últimos escándalos. A nivel nacional, ¿cree que será posible acabar la legislatura en 2027?

Creo que es posible y además deseable. La alternativa es verdaderamente desoladora. Creo que Pedro Sánchez conseguirá que los socios de gobierno le mantengan el apoyo hasta el final de la legislatura.

¿Temen que algún dirigente actual o reciente del PSOE alicantino se pueda ver afectado por estos casos?

Los casos están circunscritos a tres personas que han demostrado no tener vergüenza. Sinceramente, espero que no haya más personas y, en caso de que las hubiera, que el partido actúe con la misma contundencia.

Hay voces en su partido que advierten que no anticipar elecciones generales perjudicaría a su partido en las autonómicas y municipales de 2027. ¿Qué piensa?

Pienso que la mayoría del arco político está por el tacticismo y el PSOE está por la mayoría de los ciudadanos.

Volviendo a Alicante, su partido sólo ha ostentado la Alcaldía tres años en los últimos 30.

Creo que el partido ha cometido varios errores. Además, cuando se tuvo la Alcaldía se perdió por el voto de una señora [Nerea Belmonte] que cambió en el último momento. Sinceramente, viendo las elecciones de los últimos años, algo se ha hecho mal desde el partido en la ciudad de Alicante. Pero en otras elecciones sí que se ha ganado, y por tanto creo que hay poso para que en un futuro no muy lejano se le dé una vuelta al marco electoral.

Y volviendo a la gestora, ¿qué es lo más difícil con lo que se han topado?

Lo más difícil es que la gente entienda que vamos a ser la dirección. Es una dirección excepcional, pero va a ser la dirección del partido.

¿Ha habido mensajes de rechazo o de poca confianza?

No. La mayoría de gente me ha dado su apoyo. El problema principal está en la incertidumbre, ya que había gente con expectativa de hacer asamblea o primarias. Hasta que el partido no sea capaz de hablar de lo que importa a los ciudadanos y deje de mirarse a sí mismo esta situación perdurará en el tiempo.

¿Las facciones se hacen notar dentro de la gestora?

El clima que he encontrado es de que entre todos tenemos que sacar esto adelante.

Por último, el alicantino con más peso en la gestora es su portavoz, el número 3, José Díaz. ¿Tendrá un papel destacado en el futuro?

Lo que depare el futuro de todo el mundo será el trabajo y la acción conjunta que tenga en favor del partido y en contra de los personalismos.