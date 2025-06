«Hay un intento de debilitar a Iniciativa, Compromís no es sólo una voz nacionalista»

Pregunta: Esta semana ha cargado contra la ruptura de Més, ¿qué análisis hace de la situación transcurrido un poco más de tiempo?

Respuesta: La decisión unilateral de Més no es congruente con lo que argumentan. Hay que tener en cuenta que dentro del grupo plurinacional de Sumar, donde hay diferentes fuerzas de todo el estado, Compromís nunca se ha visto obligado a votar nada que no ha querido. Ha habido votaciones diferenciadas dentro del grupo, en el que la totalidad ha votado una cosa y Alberto Ibáñez y Àgueda Micó otra. Quiero recordar que Àgueda Micó no es diputada de Més, es de Compromís-Sumar, y no representa sólo a su partido.

P: ¿Considera que la decisión de Més es un movimiento táctico?

R: Es una decisión torpe que enfada y decepciona a mucha gente que quiere una confluencia de izquierdas. Es un movimiento en clave interna de Més. Al mismo tiempo me sorprende, porque fue Més, cuando hicimos una consulta para ver si íbamos a las generales con el grupo plurinacional, quien tuvo un mayor porcentaje de voto entre su militancia para ir. Me sorprende que hace dos años valiera esta confluencia y ahora no. No ha habido cambios más allá que la dirección de Més y sus contrapesos internos.

P: Estos días también ha dicho que cambian las reglas de juego dentro de Compromís, ¿a que se refiere?

R: Si las decisiones se toman según la fuerza mayoritaria, se enmienda la federación que estábamos a punto de firmar, donde se decía que el órgano superior tomará las decisiones por consenso. No sólo minamos la forma de funcionar de Compromís, también destruimos lo que habíamos pactado que iba a ser el futuro con una federación.

P: ¿Cree que se va a tensar más la cuerda entre Més e Iniciativa?

R: Una decisión unilateral rompe las reglas de la coalición y de la federación. Me preocupa cómo estaba funcionando a nivel estratégico la coalición y esto debe servir para rectificar lo que se estaba haciendo mal. Tenemos que ser más plurales, con una interlocución más fluida. Nos debe servir para ver cuál es nuestra realidad, que pasa por otro mensaje estratégico de cara a la ciudadanía y por no obviar que hemos estado ocho años gobernando. Es importante que Compromís defienda las políticas que se han hecho en el Botànic, en el que muchos nos dejamos la piel.

P: Uno de los argumentos en los que más incide Més para justificar su decisión es en los casos de presunta corrupción en torno al PSOE...

R: A nadie se le escapa que a la pata de Compromís que represento nos pueden dar pocas lecciones de transparencia. Pusimos en marcha la Conselleria de Transparencia, Mónica Oltra fue la líder indiscutible contra la corrupción del PP e Iniciativa tiene en su ADN la lucha contra la corrupción.

P: La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de la dana ya fue un punto fuerte de fricción, ¿cuál es su posición al respecto?

R: Entendimos que Sánchez tenía que comparecer y Sumar nunca se negó. Hubo una discrepancia en cuanto al momento en el que fuera llamado el presidente. Era importante que compareciera cuando se hablara de la reconstrucción pero no podíamos sacar del foco a Mazón, porque fue el máximo responsable inicial de la gestión de la dana. No había problema en que Sumar votara que compareciera Sánchez, el que diga lo contrario miente.

P: Volviendo al conflicto entre Iniciativa y Més, les acusan de que en 2023 pactaron que el número 1 en Alicante fuera para Sumar a cambio de garantizarse que Alberto Ibáñez fuera como 2 en Valencia...

R: Hay que ser sincero cuando uno habla. Si fuimos con Sumar a las generales fue por una predisposición de Més. Nunca hicimos nada para que el número 1 de Alicante fuera Txema Guijarro (Sumar). Entendíamos que esa representación tenía que ser para alguien de la tierra, que la conociera bien y que viviera aquí, si se me apuran. Hay un intento de debilitar a Iniciativa y a sus principios y la coalición Compromís tiene que ser algo más que una voz nacionalista.

P: ¿Ve alguna solución?

R: Espero que Més dé explicaciones y deje de tensionar la coalición de esta manera. Esta pregunta la tienen que contestar los que se han desmarcado del funcionamiento de la coalición. Es incongruente que hagas un discurso de pedir a Sumar que actúe de una manera cooperativa y actúes de la misma manera que criticas con tus propios socios.