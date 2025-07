Arcadi España alerta en el Foro Alicante sobre el impacto de las rebajas fiscales de la Generalitat

Buen conocedor de la singularidad de la financiación autonómica y de la complejidad que tiene elaborar los presupuestos de la Generalitat Valenciana, tras su etapa como conseller del Botànic, el ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, abordó este martes durante su intervención en el Foro Alicante las diferencias en este terreno que separan al Gobierno de Pedro Sánchez del Consell de Carlos Mazón. Lo hizo dejando algún que otro mensaje en dirección al ejecutivo autonómico, al tiempo que trató otros asuntos que están marcando la actualidad política nacional.

«Si un empresario decide en su empresa determinadas actuaciones que bajan los recursos, ¿actuaría en consecuencia para buscar dónde se ajusta el cinturón?», se empezó preguntado España antes de apuntar al Consell: «La Generalitat no podía hacer rebajas fiscales y pensar que eso no iba a tener consecuencias». Sobre el modelo de financiación autonómico también criticó que «en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera las autonomías del PP se fueron y abandonaron al Gobierno».

Foro Alicante con Arcadi España / INFORMACIÓN

Como secretario de Estado del Ministerio de Política Territorial, España habló de la problemática de los migrantes que llegan a las costas españolas, con especial incidencia en Canarias pero también con fuerte repercusión en el sureste español. En este contexto, pidió solidaridad entre autonomías, recordó que esta fue la cuestión que rompió los gobiernos autonómicos que formaban el PP y Vox y cuestionó que en la Comunidad Valenciana se hable de falta de recursos con 5 millones de habitantes y 900 menores mientras en Canarias hay 2 millones de habitantes y 6.000 menores.

Valenciano

Con el tono mesurado que le caracteriza, el secretario de Estado también abordó cuestiones como la polémica en torno al valenciano en Alicante, apartado en el que lamentó que se avive un conflicto superado, o la oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell, sobre la que defendió la postura del Consejo de Ministros. El desayuno-coloquio con España tuvo lugar en el restaurante Maestral. El acto fue presentado por el responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), Jorge Olcina, y lo moderó el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot. El Foro Alicante es organizado por INFORMACIÓN, Prensa Ibérica, el Club Información, Informacióntv, la UA, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), IMED Hospitales, BMW Benigar, Suma Gestión Tributaria, Carmencita y Vectalia.

El acto protagonizado por España contó con dos partes. En la primera ofreció un discurso mientras que en la segunda contestó a una batería de preguntas ligadas a la actualidad política local, autonómica y nacional. El secretario de Estado abrió su discurso recordando a las mujeres asesinadas este año por la violencia machista, tras una semana negra, recordó el trabajo que hizo junto a Olcina para la recuperación de la Vega Baja y realizó un alegato en contra de la polarización política y a favor del multilateralismo, el diálogo y «las posiciones equilibradas que se alejan de los extremismos». Como ejemplo de buena práctica en este sentido puso la acción política que lleva a cabo el Gobierno.

También habló sobre el territorio y las competencias autonómicas de la Generalitat. En este sentido, se preguntó qué pasaría si se permite construir en zonas de riesgo, si se pierde el uso del valenciano en Alicante o si no se recuerda el bombardeo sobre el Mercado Central o dónde está la tumba de Miguel Hernández. La introducción de España concluyó poniendo en valor los indicadores de la economía española. «Nos hemos aislado de las nubes del ruido y hemos trabajado con esfuerzo. Hay que bajar la crispación y escuchar a todos los españoles», reivindicó.

El socialista expone un discurso en el que defiende el diálogo y rechaza los extremos y la polarización

Ya en el apartado de las preguntas, al secretario de Estado se le cuestionó por las críticas hacia el Gobierno por parte de Mazón a raíz de la activación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). «La Generalitat tiene más recursos que nunca. Entiendo la crítica, la respeto. Pero también hay que ser conscientes de la realidad en su contexto global. Hemos visto bajadas de impuestos dentro de las autonomías», manifestó antes de hacer alusión a las consecuencias que tendría la rebaja fiscal con la que el Consell de Mazón sucedió al Botànic tras sus ocho años.

Dana

Las críticas del Consell hacia el Gobierno por los retrasos en las ayudas de la dana también merecieron su reflexión: «Soy ambicioso, progresista, de izquierdas y moderado en el fondo y las formas. Esto no es una carrera, es trabajar. Los datos están ahí. Deberíamos atender a las personas y luego hacer todo lo demás. Estar todos los días en una partida de frontón no es bueno para la Comunidad Valenciana ni para las víctimas de la dana».

Sobre la financiación autonómica apuntó que es una «necesidad imperiosa» para el Estado y que «el tablero es complicado». De la misma forma, recalcó que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera las autonomías gobernadas por el PP se fueran. Acto seguido expresó su sorpresa con el hecho de que estas mismas autonomías con gobiernos populares no acepten la quita de la deuda: «La Comunidad Valenciana tiene una deuda que es una losa. Te dicen que te van a quitar 11.000 millones en el conjunto de las autonomías y que te vayas de la mesa me resulta sorprendente».

«El objetivo de Sánchez es agotar la legislatura y seguir con la senda de trabajo del país»

Como secretario de Estado de Política Territorial, la relación entre las autonomías y el Gobierno central permitió poner muchos temas encima de la mesa. Uno sobre el que el debate también es de largo recorrido es el de las competencias. «Aquí también hay que quitar ruido y escuchar. He oído que el presidente de la Generalitat quiere las competencias de costas. Sin ningún problema, se puede hablar y actuar en consecuencia», afirmó antes de tratar la problemática de los migrantes, sobre la que expresó su «tristeza personal» y en la que recordó una experiencia vital en la isla de El Hierro que le «acompañará toda la vida». «Es trágico. Alicante es solidaria, recuerdo cuando Ciudad de la Luz acogió a los refugiados ucranianos. ¿Cuál es la diferencia, el color de la piel? Necesitamos que la moderación en este país vuelva en todos los ámbitos», reivindicó.

«Todos sabemos qué pasó con la dana. Fue algo trágico que los valencianos juzgarán»

Entroncando esta cuestión con otros aspectos que están generalizando polarización, España abordó asuntos como el cambio climático -«Lo peor para un político es la miopía, el cortoplacismo», dijo- o la polémica en torno al valenciano reavivada en Alicante por el PP y Vox: «Se ha reactivado donde no había un problema, donde había convivencia. Hay fuerzas políticas que buscan el conflicto».

Por último, puso en valor el legado del Botànic y recordó la situación en la que se encuentra Mazón por su controvertida gestión de la dana. «Todos sabemos qué ha pasado y no voy a entrar más en eso. No aporta más al debate. Fue una cosa trágica y los valencianos lo juzgarán en su momento. Me preocupa la imagen porque costó mucho recuperar la reputación».