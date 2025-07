El PP en la Diputación de Alicante corrige la posición sobre el valenciano del gobierno de Barcala

La postura en torno al uso del valenciano en la ciudad de Alicante que ha adoptado el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, encabezada por el popular Toni Pérez, en el pleno celebrado durante este miércoles es diametralmente opuesta a la que exhibió el PP de Luis Barcala el pasado jueves 26 en el Ayuntamiento de Alicante. En aquella ocasión los populares apoyaron una iniciativa de Vox que busca instar a las Cortes Valencianas a que Alicante deje de ser una ciudad de predominio lingüístico valenciano. Frente a esta postura, el Grupo Popular en la Diputación ha añadido dos puntos como enmienda a la moción presentada por Compromís en la sesión plenaria para defender el uso del valenciano en la capital de la provincia.

El primero de estos dos puntos reza así: “Reafirmar el compromiso de la Diputación de Alicante en la defensa del valenciano como lengua oficial, histórica y de convivencia, reconociendo a la ciudad de Alicante como término municipal de predominio municipal lingüístico valenciano según establece la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià”. En el segundo punto se señala: “Instar a la Generalitat Valenciana a garantizar la aplicación plena y efectiva de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià”. Los puntos de la enmienda han sido aceptados por el portavoz de Compromís, Ximo Perles. El texto resultante ha sido aprobado con los votos a favor de Compromís, el PSOE y el PP, incluido el de la también concejala en Alicante Cristina García. El único voto en contra ha sido el de la portavoz de Vox, Gema Alemán.

La declaración institucional votada por PP y Vox en el Ayuntamiento de Alicante para solicitar que la ciudad pase a ser introducida dentro del predominio lingüístico castellano ha sido cuestionada desde la Diputación a través de la moción presentada por Compromís. La coalición valencianista había registrado en la institución provincial una moción “en defensa de la oficialidad del valenciano en la ciudad de Alicante y de condena a la persecución lingüística”. En el texto se define al valenciano como la “lengua histórica, oficial y propia” de la Comunidad y se hace referencia a su oficialidad reconocida por el Estatuto y por la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. “Su promoción y normalización constituyen un deber legal y moral de todas las instituciones valencianas, especialmente de aquellas que pretenden representar el interés general, como es el caso de la Diputación de Alicante”, añade el escrito.

“El PP se deja arrastrar por Vox, que tiene un planteamiento colonialista. Esperamos que en la Generalitat Carlos Mazón no ceda ante Vox como ha hecho Barcala en el Ayuntamiento de Alicante”, ha comenzado exponiendo el portavoz de Compromís. “Rechazamos la moción porque está cargada de sesgo ideológico. Más del 83 % de las familias eligieron el castellano como lengua base para la educación en Alicante”, ha replicado la portavoz de Vox. En el PSOE ha tomado la palabra el también concejal en Alicante Raúl Ruiz: “Hablamos de convivencia democrática. Es vergonzoso que el PP y Vox aviven un debate que no existe en la calle”. Por último, desde las filas populares se ha expresado el diputado alcoyano Carlos Pastor: “Agradezco a Compromís que haya aceptado las dos enmiendas en aras del consenso. El PSOE se equivoca de foro, esto no es el Ayuntamiento de Alicante. Lo ha entendido mejor un partido nacionalista como Compromís. El problema con el valenciano fue la imposición del Botànic”.