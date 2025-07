Mazón descarta que la iniciativa del PP y Vox en Alicante en contra del valenciano tenga éxito en las Cortes

La iniciativa presentada por el PP y Vox en el Ayuntamiento de Alicante para que la ciudad deje de ser de predominio lingüístico valenciano sigue coleando. Si el miércoles el equipo de gobierno popular de la Diputación votó a favor de una moción en defensa del valenciano, este viernes ha sido el presidente de la Generalitat, el también popular Carlos Mazón, el que le ha augurado poco éxito a la iniciativa promovida por el gobierno de Barcala y la formación ultra. En unas declaraciones efectuadas precisamente en el Palacio Provincial, Mazón ha señalado: “Con respecto a iniciativas de mociones como la que se ha planteado en el Ayuntamiento de Alicante las vivo y las conozco. La Generalitat tiene que ser extraordinariamente respetuosa con la autonomía municipal y las declaraciones que cada municipio pongan en marcha. Lo cierto es que ahora mismo no está sobre la mesa esa cuestión desde el punto de vista competencial porque harían falta una serie de estudios técnicos y sociológicos”.

Preguntado por el hecho de que el PP local de Alicante haya votado en contra del valenciano y el de la Diputación le haya enmendado, el jefe del Consell no ve “demasiada contradicción”. “Ninguna”, ha apostillado a continuación. Para defender su argumento Mazón se ha amparado en la ley de libertad educativa, al igual que hizo el jueves el conseller José Antonio Rovira en las Cortes. “Lo que sí veo es un gran cambio en la ciudad de Alicante, donde por primera vez las madres y los padres pueden elegir la lengua vehicular de sus hijos. Eso antes no existía. Gracias a la ley de libertad educativa las madres y los padres de Alicante pueden elegir. Yo no pude elegir la lengua vehicular de mis hijos. Ahora sí que pueden elegir y eso es lo más importante”, ha manifestado.

Convenio

Las declaraciones de Mazón en el Palacio Provincial se han producido tras el acto en el que ha presentado, junto al presidente de la Diputación, Toni Pérez, un convenio entre la Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR) y la institución provincial alicantina. Ha sido una breve intervención, en la que apenas ha admitido tres preguntas. Una de ellas ha sido en torno a una comida privada de 853 euros sobre la que se le acusa de que intentó pagarla con dinero público. Mazón ha aprovechado su respuesta para girar el foco hacia la valenciana Rebeca Torró, que este mismo viernes se ha conocido que va a ser la nueva secretaria de Organización del PSOE.

“Me parece sorprendente que tenga que dar explicaciones sobre una comida que no le ha costado ni un euro a la Generalitat. Es una comida que me he pagado yo. Que tenga que dar explicaciones por algo que no le ha costado al contribuyente valenciano, en fin. Sí que podríamos hablar de algo que sí le ha costado mucho al contribuyente valenciano, 17 millones de euros, que son los tranvías que no pasaban por los puentes, responsabilidad de Rebeca Torró, hoy secretaria de Organización del PSOE. Como consellera y secretaria autonómica tuvo la habilidad de comprar unos tranvías que no pasaban por los puentes. Hemos tenido que gastar 17 millones para reformar los puentes del Mascarat y el Algar para arreglar el desaguisado. Pero esa comida no ha costado ni un euro”, ha expuesto Mazón.

PSOE

La particular “bienvenida” del presidente de la Generalitat a la apuesta de Pedro Sánchez para ocupar el cargo de secretaria de Organización en la formación socialista no se ha detenido ahí. “Ya hemos visto la evolución del PSOE respecto a sus secretarios de Organización. Empezó Koldo manejando los cambios, inaugurando la etapa de Ábalos, luego vino la etapa de Cerdán y entiendo que si Rebeca Torró es la evolución natural, que Dios nos coja confesados”, ha finalizado el dirigente popular.