«Si la reconstrucción es buena, el PP seguirá al frente de la Comunidad»

PREGUNTA: ¿Cómo valora que Feijóo haya decidido contar con usted sumándole al comité ejecutivo para los próximos cuatro años?

RESPUESTA: No lo valoro a título personal, sino a título global. Feijóo ha tenido mucho en cuenta a los valencianos para el comité ejecutivo, somos siete, de las comunidades autónomas que más representantes tiene de nuestro territorio, eso refleja muy bien el peso que tiene el PP valenciano a nivel nacional.

P: Su nombramiento se daba por hecho antes del congreso. ¿Por qué cree que han elegido su perfil para el órgano directivo?

R: En mi recae la laboral orgánica del partido en la Comunidad Valenciana, he trabajado ya en alguna ocasión con Tellado cuando fue secretario de organización y creo que esa cuestión es importante, tenido siempre un buen trato con la dirección general del partido y el hecho de ser secretario general y portavoz ha sido determinante, pero no el doy valor en lo personal. El valor está en que las necesidades valencianas estén siempre presentes en Madrid.

P: En la ejecutiva sigue González Pons, pero en un puesto de menor peso. ¿Qué lectura le da?

R: Va a seguir estando en el comité de dirección del partido, no creo que tenga menos peso, lo único que por el cargo que ocupa en el parlamento europeo a lo mejor no puede llevar lo que llevaba hasta la fecha, pero sigue teniendo decisión dentro del consejo de dirección que es importante que un valenciano esté ahí.

P: Sale el PP reforzado de este congreso nacional tras los últimos escándalos que afectan al PSOE, como los casos Ábalos-Koldo y las investigaciones sobre Santos Cerdán?

R: Siempre dijo que nadie sale reforzado cuando hay corrupción, el PP sale reforzado porque tenemos el peso que nos corresponde. Queremos una España mejor, donde no esté esa corrupción del PSOE, que se respeten las instituciones, que se defienda la libertad como merecemos los valencianos. Podemos hacer una comparativa con el comité federal nacional del PSOE que era para intentar justificar los escándalos de corrupción, en cambio, este congreso del PP ha sido un fin de semana de aprobar ideas. Aquí ha habido un congreso de futuro, donde Feijóo va a ser presidente de España y al otro lado, el PSOE, se ha ido a hacer de palmero a Pedro Sánchez.

P: ¿Cree que habrá anticipo de elecciones generales?

R: Eso lo decide Pedro Sánchez, pero como español lo más necesario es que se adelanten. Que haya elecciones y un cambio de gobierno es una enorme necesidad que tenemos en España.

P: Y a nivel autonómico, ¿aguantará Mazon como presidente hasta 2027?

R: Lo importante es seguir trabajando todos los días en la reconstrucción y en eso estamos centrados. Creo que se está haciendo una guerra alrededor de la reconstrucción. ¿Podría ir más rápida? Sí, ¿por qué no va más rápida? Porque no tenemos el apoyo del Gobierno de España, si estuviese al mismo ritmo que el ejecutivo de la Generalitat iría más rápido, pero a pesar de las trabas se sigue trabajando muy bien. Con un buen trabajo y reconstrucción seguirá gobernando el PP en la Comunidad Valenciana.

P: ¿Y Mazón estará al frente?

R: El tiempo lo dirá. Las legislaturas duran cuatro años y hay tiempo para pensar en esas cosas, pero ahora hay que estar centrados en la reconstrucción. Si todo sale bien, lo normal es que todo el mundo continúe.

P: ¿Cómo se ha sentido el PPCV en el congreso? ¿Respaldados pese a la polémica por gestión de la dana?

R: Se ha mostrado mucho apoyo a la labor que está haciendo el gobierno valenciano ahora. El primer día del congreso se nombró a Vicente Mompó vicepresidente segundo de la mesa del congreso, el primer espaldarazo a la provincia de Valencia, que es la que ha sufrido el duro golpe de la dana. Es una forma de respaldar la reconstrucción y desde ahí siempre ha habido gestos, respaldando las enmiendas que se han presentado, relacionadas con la dana. Por ejemplo, para que el Estado no cobre impuestos para las ayudas de los afectados o que se dé prioridad a las obras hídricas, necesarias para evitar otras riadas. Cada día en el Congreso se ha visto el apoyo al Gobierno de Mazón y a la gestión en la Generalitat.

P: ¿Ha hablado con Alberto Núñez Feijóo o con el propio Mazón sobre su papel en el futuro del PPCV o del Gobierno valenciano?

R: El congreso era para vender un mensaje claro, como es que estamos preparados para gobernar España.

P: ¿Se siente usted preparado para asumir mayores responsabilidades institucionales si el partido así lo decide?

R: No me planteo eso, estoy centrando en mi trabajo, en la Alcaldía de Finestrat, en la gestión del partido. Me preocupa el presente.

P: ¿Está en su horizonte político liderar el Consell? Se habla de usted como un posible "plan B" si Feijóo decide activar la salida de Mazón del partido.

R: Para nada. No le presto atención a las especulaciones.

P: ¿Y si se lo pide Feijóo?

R: No especulo, me parece una falta de respecto porque son cuestiones que a mi no me afectan. Además, en este momento tengo una tarea que me piden los ciudadanos en Finestrat y los militantes del PP en la Comunidad Valenciana y la hago lo mejor que se.