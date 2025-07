Castedo arremete contra Pérez Llorca en defensa de Camps

Choque entre los actuales dirigentes del PP en la Comunidad Valenciana y el pasado de la formación que aspira a regresar a la primera fila en torno a la figura del expresidente Francisco Camps. El secretario general del PPCV y nuevo miembro del Comité Ejecutivo del PP nacional, Juanfran Pérez Llorca, ha considerado que Camps “se está equivocando en el tiempo” con los movimientos que está haciendo dentro del partido porque “no toca”. Una de las más próximas al expresidente, la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, no ha tardado en responder a las palabras del actual “número dos” del PP autonómico. Lo ha hecho a través de un mensaje en sus redes sociales en el que, al margen de arremeter contra Pérez Llorca por sus palabras sobre Camps, ha recalcado que el expresidente “se mantuvo firme” en defensa del jefe del Consell, Carlos Mazón, “cuando la tragedia nos devoró”, unas palabras que hacen alusión a su controvertida gestión de la dana que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, dejando a su paso 228 víctimas mortales.

Trajes

“¿Se imaginan que cuando Camps estaba siendo juzgado por los trajes —una pieza del caso Gürtel— hubiera habido un movimiento dentro del partido para sustituirlo? Yo me hubiera sentido indignado como militante si eso hubiera pasado”, ha afirmado este lunes Pérez Llorca en À Punt al ser preguntado por la cena con militantes que este miércoles ha convocado en València el expresidente. “Yo prefiero estar en la corriente que está pensando en los demás y no en una corriente que solo piensa en el bienestar de una persona en concreto”, ha añadido el también alcalde de Finestrat.

Estas palabras no han pasado desapercibidas para Castedo, que ha publicado una extensa respuesta en sus redes sociales. “Tengo que reconocer que no me ha gustado nada tener que leer las declaraciones del secretario general de mi partido en la Comunidad, porque me parecen innecesarias, injustas y, sobre todo, irrespetuosas hacia quienes tenemos la osadía de ser libres para decir lo que pensamos”, ha comenzado diciendo la exalcaldesa de Alicante. “Creo que si hubiera acudido a la hemeroteca, habría recordado que cuando Camps estaba siendo juzgado por los trajes, no era ya presidente ni de la Generalitat ni del partido. Había dimitido. Había pensado en el partido y no en él, o como dirías tú, Juanfran, pensó en la globalidad y no en el bienestar común de una persona en concreto. Fíjate en la diferencia, Juanfran. ¿Te imaginas que, tras darlo todo por tu partido, tras haber sufrido un calvario de 15 años, tras haberte dejado en el camino mucha salud, mucho dolor, muchas lágrimas, tras haber sido absuelto, tus compañeros te despreciaran, te ignoraran, te humillaran?”, ha añadido.

Absolución

En su escrito, Castedo continúa relatando que el grupo en torno a Camps decidió ponerse a trabajar “para el partido” hace un año, cuando celebraron la última absolución del expresidente. “A la que, por cierto, estabais todos invitados y ni uno acudió”, ha recriminado la exregidora, antes de añadir: “Cuando la tragedia nos devoró a todos, una voz se mantuvo firme siempre en defensa de Mazón. Esa voz era la de Camps. Es más, te aseguro, y no me equivoco, que es quien más lo ha defendido en los momentos más duros… para recibir a cambio estas declaraciones tuyas”. Por último, ha manifestado: “Te equivocas también al afirmar que Camps siempre habla de lo que le gustaría ser, intentando vender la imagen de que solo persigue volver a tener un cargo político, volver a ser presidente de la Generalitat. No, Juanfran. Camps está haciendo lo que muchos cientos de militantes y simpatizantes de nuestro partido le hemos pedido: intentar devolver la ilusión que teníamos como partido. Volver a conseguir el respeto y la cercanía de la gente”.