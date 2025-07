Soler renuncia a la presidencia del PSOE en Alicante tras su degradación en Ferraz

Ni presidente provincial, tras la dimisión de este lunes en la reunión de la ejecutiva liderada por Rubén Alfaro, ni cargo en primera fila en la dirección federal, encabezada por Pedro Sánchez. El ilicitano Alejandro Soler ha aprovechado la reunión ordinaria del mes de julio, celebrada este lunes en Alicante, para presentar su renuncia a presidir el órgano provincial, una decisión obligada tras seguir, aunque degradado, en la dirección federal, ante la orden de Ferraz de no compatibilizar cargos a nivel orgánico. Caída en picado del exalcalde de Elche en poco más de seis meses.

Así, de ser el número 8 en la Ejecutiva Federal del PSOE a ser el número 28 y de estar en la primera fila en la foto de familia a la tercera. A Alejandro Soler le han pasado factura sus vínculos con Santos Cerdán y José Luis Ábalos, siendo degradado en Ferraz tras el comité de este fin de semana. “La sensación que tiene es que ha salvado los muebles”, relatan personas que le conocen bien, en alusión a que, a pesar de su difícil situación, ha logrado mantenerse dentro de la Ejecutiva, aunque en un puesto con menor relevancia. Eran muchos los corrillos políticos donde se apuntaba que su relación con Cerdán y Ábalos le situaba en la cuerda floja.

Los más próximos

Lo que no ha podido evitar el ilicitano es la degradación dentro del núcleo de Pedro Sánchez. Ya no se encuentra entre los más próximos, al haber tenido que cambiar la influyente Secretaría de Política Municipal, en la que le sustituye Juanfran Serrano, por la menos ostentosa de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo. Soler irrumpió como número 8 de Ferraz tras el Congreso Federal que el PSOE celebró a finales del año pasado en Sevilla. Él mismo reconocía que iba a tener la destacada labor de confeccionar listas electorales para que los socialistas intentaran recuperar buena parte del poder municipal que se dejaron en 2023.

Alejandro Soler renuncia a la presidencia del PSOE de Alicante / Pilar Cortés

Sin casi tiempo para haber podido ponerse manos a la obra, pero después de que estallara la crisis en el PSOE que tiene a Cerdán, Ábalos y Koldo García como sus rostros visibles más destacados de momento, Soler se ha visto obligado a tener que digerir un notorio retroceso en el escalafón socialista. Como al resto de cargos que tenían duplicidades en sus responsabilidades federales y autonómicas o provinciales, al exalcalde de Elche le han pedido que elija y se ha decantado por continuar en Ferraz, aunque con menos peso político.

Por lo tanto, renuncia a la presidencia del PSOE provincial, decisión que ha comunicado a sus compañeros durante la reunión ordinaria de la Ejecutiva alicantina celebrada en la tarde de este lunes. Sus compañeros en la provincia sienten alivio por esta decisión, ya que consideran que si Soler hubiera optado por abandonar Ferraz, se hubiera convertido en un problema gordo para el actual secretario provincial, Rubén Alfaro, ya que sostienen que no se hubiera limitado a sus labores honoríficas de presidente y habría querido ejercer un control mayor sobre el territorio, como ha hecho en los últimos años desde su cargo de líder provincial.

En el entorno de Soler argumentan que el ilicitano ha sido una “víctima colateral” del ascenso de la valenciana Rebeca Torró como secretaria de Organización en sustitución del hoy preso Cerdán. Se viene a justificar su degradación por un ajuste de las cuotas de poder territoriales. Este hecho, sin embargo, contrasta con la situación de otros de los valencianos en la Ejecutiva Federal, como la de Pilar Bernabé, que continúa en la importantísima Secretaría de Igualdad, o la de Arcadi España, que mantiene su consideración y estuvo incluso en las quinielas para ser secretario de Organización. Soler tampoco va a estar en la Comisión Federal de Listas, en la que sí aparecen Torró, Bernabé o Vicent Mascarell.

Nuevo escenario

El nuevo escenario no es el más halagüeño para los intereses del ilicitano. Ya no tiene el poder para elaborar candidaturas del PSOE y ha dejado de ser el referente provincial para el partido. Su renuncia a la presidencia alicantina obliga ahora al equipo de Alfaro a buscar un sucesor. Todavía no se ha tomado una decisión al respecto, pero en el entorno de la cúpula señalan que el cargo que deja el ilicitano recaerá en una mujer. La relación que mantiene Soler con la Ejecutiva provincial tampoco pasa por su mejor momento: es más que tenso.

El famoso triángulo que se formó entre Elda, l’Alfàs del Pi y Elche para derrotar al candidato del “ximismo”, Toni Francés, en las primarias de 2022, ha perdido su pata ilicitana. La relación está rota desde hace meses, desde que a principios de este año Soler anunciara por sorpresa que dejaba de ser el secretario provincial para ser el presidente y designara a Alfaro como sucesor. Los otros socios consideran que el exalcalde de Elche quería lanzar el mensaje de que era él quien ponía al eldense y que, por tanto, lo iba a controlar.

En el Congreso provincial celebrado en Alcoy el enfrentamiento fue notorio y las acusaciones hacia Soler no se detienen ahí. Los que eran sus socios hasta hace poco también le echan en cara que su intención inicial era la de continuar como secretario general de la provincia pese a las responsabilidades que acumulaba a nivel local (donde ha renovado el liderazgo), autonómico y federal y que, una vez que supo que iba a ser presidente, se movilizó para imponer ante Alfaro a uno de sus hombres de máxima confianza, Francis Rubio, como secretario de Organización, responsabilidad que recayó, finalmente, en Alejandro Luengo, de l’Alfàs del Pi.