Reacciones en Alicante a la decisión de Camps: los afines defienden su legitimidad para liderar el PP y los actuales dirigentes creen que no es el momento

La decisión que confirmó en la noche del miércoles Francisco Camps sobre sus aspiraciones a volver a liderar el Partido Popular en la Comunidad Valenciana no ha pasado inadvertida para nadie. No lo ha hecho para los afines dentro de la “vieja guardia” popular que le apoyan y que le arroparon en el acto que ofreció en València y tampoco lo ha hecho para los actuales dirigentes del PP. Los primeros consideran que el expresidente tiene toda la legitimidad para dar el paso al frente tras quince años de procesos judiciales, mientras que los segundos, vinculados al actual jefe del Consell, Carlos Mazón, consideran que no es el momento de hablar de cuestiones orgánicas porque hay que centrar todos los esfuerzos en la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la dana que asoló Valencia y dejó 228 muertos.

Una de las personas más próximas a Camps, y la que está canalizando el movimiento en la provincia, es la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo. La que fuera regidora del PP en la capital de la provincia entre 2008 y 2014 cree que el PP tiene que convocar ya el congreso regional y define a Camps como “la persona más idónea para liderar” una nueva etapa en los populares. Destaca su experiencia porque “sabe cómo actuar, qué hacer y qué no hacer” y cree que es la persona con más recorrido dentro de las filas del partido.

"Son muchas las personas con experiencia en el PP pero no hay ninguna que sea como Camps" Sonia Castedo — Elalcaldesa de Alicante

Otra de las exalcaldesas del PP que estuvo apoyando a Camps fue la eldense Adela Pedrosa. Define al expresidente como “un hombre leal al partido que siempre ha estado ahí”. Valora positivamente el paso al frente que da y cree que “merece el respaldo desde esa misma lealtad con la organización y con su gente”. En esta línea, recuerda que “durante los años que gobernó la Comunidad Valenciana logró mayorías absolutas, fue un presidente trabajador, conocedor del territorio y profundamente implicado en los intereses de la sociedad valenciana”.

Cerrando con los alcaldes alicantinos, también ofrece su visión desde Crevillent César Augusto Asencio. “Creo que el paso que ha dado es necesario y me alegra profundamente. Durante meses ha estado valorando esta decisión y ahora su postura es nítida”, afirma el que fuera regidor crevillentino entre 1995 y 2019. Asencio recalca que “la retirada de Camps fue forzosa” y que lo hizo “asumiendo su responsabilidad para no perjudicar a Rajoy”. Por último, apostilla: “El PP le debe respaldo y reconocimiento. No ha recibido nada de nadie, a pesar de haberlo dado todo”.

Las intenciones del exjefe del Consell han abierto un debate interno en el PP, con mensajes de cautela y recelo

El acto del miércoles en València también contó con la presencia de exconsellers, como la alcoyana Trini Miró. “Valoro muy positivamente la decisión que ha tomado Camps, está en todo su derecho. En su momento dimitió por voluntad propia para no perjudicar al PP y para poder demostrar su inocencia ante los ciudadanos de la Comunidad Valenciana”, declara la que fuera consellera de Cultura y Deporte. “Después de tantos años de sufrimiento, cuenta con el apoyo de muchísima gente. Su regreso es una oportunidad para reforzar al partido con experiencia, conocimiento y legitimidad”, añade.

Entre los apoyos a Camps también se encuentran exdiputados y exsenadores, como Miguel Campoy. “Su figura política está respaldada por hechos concretos, como las obras y proyectos que impulsó en su etapa al frente de la Generalitat y los resultados electorales que obtuvo”, reflexiona el que también fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante. En cuanto a su candidatura, Campoy considera que “está en todo su derecho después de haberse liberado de la presión judicial que ha soportado durante los últimos años”.

"El PP en la Comunidad Valenciana está volcado con la reconstrucción, los ciudadanos no entenderían otra cosa" Toni Pérez — Presidente provincial del PP

Cruzando a la otra orilla, la de los actuales dirigentes del PP, fuertemente vinculados a Mazón, el posicionamiento es otro respecto a Camps. Este grupo tiene en el presidente provincial, Toni Pérez, a una de sus voces autorizadas. “El PP en la Comunidad Valenciana es un partido volcado en estos momentos en la reconstrucción tras la riada que asoló Valencia el pasado mes de octubre. Los ciudadanos no entenderían otra cosa”, manifiesta el presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, que defiende que “Mazón se está dejando la piel para recuperar las infraestructuras asoladas por la riada”.

Tanto Toni Pérez como la vicepresidenta primera de la Diputación y secretaria general del PP en la provincia, Ana Serna, coinciden a la hora de analizar el paso al frente dado por Camps en que Mazón tiene “los cinco sentidos puestos en la reconstrucción” y en que en esta labor no está recibiendo “la más mínima ayuda de Pedro Sánchez”. Serna, también alcaldesa de Albatera, va más allá en su valoración sobre las intenciones del expresidente de la Generalitat y apostilla: “Hablar ahora de congresos y de quién se postula o no es absolutamente extemporáneo”.

Por último, uno de los hombres con más peso en las decisiones que toma el PPCV en la actualidad, su secretario general, Juanfran Pérez Llorca, no se ha extendido mucho este jueves en su valoración. “No es el momento. No tengo nada más que añadir”, afirma el nuevo integrante del comité ejecutivo del PP. El también alcalde de Finestrat se ha explayado más en los días anteriores en sus ataques a Camps, del que ha dicho que “solo habla de lo que quiere ser”, antes de manifestar: “Yo prefiero estar en la corriente que está pensando en los demás y no en una corriente que solo piensa en el bienestar de una persona en concreto”.