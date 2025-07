Margallo: “Es legítimo que Camps, rehabilitado tras 15 años, aspire a presentarse a liderar el PP”

Pregunta: ¿Cuáles son sus sensaciones tras el Congreso Nacional del PP?

Respuesta: El congreso ha salido como se esperaba. Ha habido un cierre de filas detrás de Feijóo como candidato sin grandes problemas, lo que augura una temporada muy tranquila hasta las próximas generales. La ponencia establece los principios básicos del partido, que también son líneas rojas que no se pueden traspasar en los compromisos electorales con otras fuerzas políticas. En primer lugar, el refuerzo de la idea de nación española, no hay soberanías compartidas. No podemos aceptar de los separatistas una cesión a plazos de la soberanía. Se apuesta por la economía social de mercado, que se basa en dos principios: un mercado regulado y la compensación social. El último principio que para mí es vital es que el PP quiere estar en la vanguardia de la construcción europea.

P: ¿Cómo valora el peso de la Comunidad Valenciana en la nueva dirección de Feijóo?

R: La Comunidad Valenciana tiene el peso proporcional que le corresponde. González Pons ya estaba y sigue estando, el peso es idéntico.

P: ¿Comparte la sensación de que el PP ha salido del Congreso Nacional con su maquinaria electoral activada?

R: El congreso no puede prever cuál es el futuro ni el peso electoral. Las encuestas cuando no hay elecciones convocadas no son excesivamente fiables. Mi impresión, llevo muchos años en esto, es que cuando se convocan elecciones se provoca un fenómeno de concentración en torno a la opción más útil para desbancar al Gobierno. Es más que probable que el PP tenga una mayoría suficiente para gobernar en solitario.

P: ¿Qué le parece la apuesta de Miguel Tellado como nuevo hombre fuerte?

R: Tellado ha sido siempre el hombre de confianza de Feijóo, no hay nada diferente. Solo se ha reconocido una realidad. La línea del partido la marca el presidente. El resto, sobre todo el secretario general, ejecutan esta línea.

P: ¿Cree que serían capaces de formar un Gobierno sin Vox?

R: El PP se define como un partido de centro reformista, que apuesta por la centralidad y se distancia de la política de extremos. Ese centro abarca las corrientes conservadoras, liberales y democristianas. Se establecen las líneas rojas que no se pueden traspasar en ninguna alianza preelectoral ni en ningún compromiso parlamentario.

"Con Vox se hablará sobre pactos pero su modelo territorial no es el nuestro y el de Europa tampoco"

P: ¿Cómo se traduce esto a la hora de llegar a pactos?

R: Las líneas fundamentales no se pueden obviar. Otra cosa es que no tengas mayoría suficiente para gobernar y practiques la geometría variable. A nosotros nos meten los dedos sobre si pactaríamos con Junts. Con la antigua Convergencia teníamos muchas coincidencias en el modelo económico y social. Lo que pasa es que ahora quiere ese modelo para otros país y esa es una línea que no se puede saltar. Hay cuestiones fiscales, sociales o de vivienda que se pueden pactar. La única barrera que hemos puesto es la de Bildu. Por lo tanto, con Vox se hablará. Su modelo territorial no es el nuestro y el de Europa tampoco.

P: ¿Cree que habrá adelanto electoral a nivel nacional?

R: Creo que Pedro Sánchez está inhabilitado para gobernar desde hace mucho tiempo. Escogió una alianza que mendiga inexorablemente a su socio de gobierno, que aboga por un modelo plurinacional, con una España confederal, con una intervención de la economía que impide que España se adapte a la revolución industrial. Y tiene apoyos electorales de partidos secesionistas cuyo único interés por España no es más que uno, destruir el país. Es un Gobierno que en tres años no ha presentado ni un solo presupuesto, incumpliendo la obligación constitucional.

P: A esto se añaden los casos de presunta corrupción que se van acumulando en su entorno…

R: Ha perdido toda la credibilidad, al estar afectado su entorno familiar, su hermano y su mujer, sus dos últimos secretarios de Organización, que son las personas que más poder tienen dentro de un partido, y el fiscal general del Estado. Me remito a lo que escribió Ortega y Gasset en un artículo de 1930: “¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!”.

P: Volviendo al congreso, las incógnitas en el PP sobre Carlos Mazón no se han despejado…

R: El congreso no era el lugar para despejar esas incógnitas. Era una cita nacional con dos ponencias, una política y otra estatutaria. Las dos se han saldado con éxito, con negociaciones que han permitido llegar a fórmulas aceptadas por todos. Mazón tendrá que despejar él mismo su futuro en sus dos vertientes, como presidente del partido en la Comunidad Valenciana y como candidato a la Generalitat. Lo que ha dicho es que está volcado en la reconstrucción de los municipios que sufrieron la dana. Cuando lleguemos al río, cruzaremos el puente. Será él el que tenga que decir si aspira a la reelección en sus dos capacidades o no. La decisión se tomará en el congreso regional del PP.

"Hay que ver si Mazón vuelve a ser candidato y si hay otros. En ese momento se tomará la decisión"

P: ¿Usted cree que volverá a ser el candidato a la Generalitat?

R: Insisto en que cuando lleguemos al río, cruzaremos el puente. Hay que ver si es candidato y si hay otros. En ese momento se tomará la decisión.

P: Le quiero preguntar por Francisco Camps…

R: Tengo muy buena relación con él. Igual que con Mazón.

P: ¿Cómo ve sus aspiraciones de volver a liderar al PPCV?

R: Es legítimo que cualquier militante del PP manifieste su voluntad de pujar por la presidencia regional del partido. Y perfectamente comprensible. Y Camps ha sido objeto de unos procedimientos judiciales que han durado casi 15 años, por lo que una vez que ha sido rehabilitado judicialmente entra dentro de la más absoluta normalidad que aspire a ejercer su derecho a presentarse como candidato.