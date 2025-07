El valenciano vuelve a la trinchera con un nuevo modelo lingüístico

El valenciano vuelve al centro del debate, y en la mayoría de casos bajo el signo de la confrontación. A la lengua de Ausiàs March, entre la resistencia y el retroceso, no paran de salirse nuevos frentes. La polémica en torno a la tilde del topónimo València/Valéncia. Una consulta escolar sobre la lengua vehicular que ha levantado en armas a la comunidad educativa. La reclamación de PP y Vox, desde la ciudad de Alicante, para sacar a la ciudad del dominio lingüístico valenciano. O el severo recorte perpetrado por el Consell al presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que puede acabar en el Constitucional mientras Vox reivindica su voluntad de «estrangular» a la institución normativa.

En medio de toda la polvareda, también se ha reabierto el debate sobre el modelo lingüístico. Desde el cambio de gobierno en la Generalitat, hace ahora justo dos años, diferentes instituciones, desde el propio Consell al Ayuntamiento de València pasando por la diputación, han tomado diferentes iniciativas para perfilar el valenciano oficial que emana de las administraciones.

El último movimiento ha sido de À Punt. En su flamante libro de estilo, redactado tras el cambio de dirección, la premisa es clara: se parte del respeto al ente normativo, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, pero se apuesta por las formas más próximas al uso de la calle. «El espíritu que ha de prevalecer es comunicar de una manera clara, genuina, con voces propias que identifican el valenciano de nuestra sociedad». El estándar de la nueva À Punt busca reflejar «la normativa vigente» con la «aproximación al valenciano más extendida entre el conjunto de la población valencianoparlante».

Así, valida fórmulas consideradas como «coloquiales» en el diccionario normativo, pero que señala que «pueden resultar igualmente útiles para la comunicación. Entre ellas, señala «aixina», «calentura», «carinyós», «garaig», «gavinet», «làmpara», «madalena», «orige», «quarto», «robo», «tamany», «xillar» o «xiste». También los ordinales de base latina, usados de manera espontánea, como «quint» o «sext», frente a las variantes con sufijo -é/-ena, «cinqué» o «sisé». En À Punt, en paralelo, se ha comenzado a introducir también el castellano en programas locales.

El libro de estilo (en cuya comisión redactora no hay ni académicos de la AVL ni profesores de la UV) tiene como modelo y marco básico de partida los actuales criterios lingüísticos de la administración de la Generalitat. Ese documento, aprobado a principios de 2024 para las comunicaciones del valenciano en la administración, también apostaba por un modelo más próximo a la lengua que se habla en la calle, tras derogar los criterios aplicados desde 2016 por el Consell del Botànic por considerar que priorizaban las formas catalanas. Así, por ejemplo, se apuesta por términos de utilización más frecuente y común, como las formas «acostar» frente a «apropar», «arreplegar» antes que «recollir», «carrera» antes que «cursa», «ferramenta» antes que «eina», «faena» antes que «feina», «gasto» antes que «despesa» o «pròxim» antes que «proper». Además, se recomienda el uso de los demostrativos simples «este» en lugar de «aquest» y de los verbos incoativos con la forma «-ix» y no «-eix». Irónicamente, el Consell de Mazón ha utilizado para su plan estrella del resto de la legislatura, el ‘Plan Endavant’ de reconstrucción tras la dana, una forma que no recomienda en sus propios criterios (lo recomendado es «Avant»).

Este debate sobre qué valenciano utilizar y qué tipo de registro es más auténtico, es un terreno abonado al conflicto, y emerge con cada cambio político. Hay ámbitos universitarios y académicos que niegan que ‘vulgarizar’ la lengua vaya a incrementar su uso.

El ayuntamiento también ha abierto el melón lingüístico con el informe técnico encargado al académico de la AVL Abelard Saragossà para cambiar el topònimo de València a la forma bilingüe Valéncia/Valencia.

En el caso de la Diputación de Alicante, el grupo del Partido Popular adoptó una postura contraria a la del Ayuntamiento de la ciudad y votó a favor de una moción en defensa del valenciano como lengua oficial e histórica. Esta decisión se produjo durante el pleno celebrado el miércoles 3 de julio, donde los populares, liderados por Toni Pérez, apoyaron una iniciativa presentada por Compromís y respaldada también por el PSOE.

El texto fue modificado a través de dos enmiendas introducidas por el propio PP. En ellas, se reafirmó el compromiso de la Diputación con la defensa del valenciano y se reconoció a Alicante como municipio de predominio lingüístico valenciano, tal como establece la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV). Además, se instó a la Generalitat a garantizar la aplicación efectiva de esta ley.

La moción fue aprobada con el voto favorable de Compromís, PSOE y PP. El único voto en contra fue el de Vox. La postura de la Diputación contrastó con la adoptada días antes en el Ayuntamiento de Alicante, donde el PP, encabezado por Luis Barcala, votó junto a Vox para pedir que la ciudad dejara de ser considerada de predominio lingüístico valenciano.

Durante el debate, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, agradeció el apoyo del PP en la Diputación, pero criticó duramente su actitud en el consistorio alicantino, acusándolos de haberse dejado arrastrar por la extrema derecha. Desde el PP, el diputado Carlos Pastor defendió el consenso alcanzado en la institución provincial, aunque también arremetió contra la política lingüística del anterior gobierno del Botànic, al que responsabilizó de haber provocado un descenso en el uso del valenciano por su «imposición».