Compromís acusa a Mazón de haber empeorado la situación en las comarcas de Alicante que dejó el Botànic

El síndic de Compromís en las Cortes, Joan Baldoví, ha estado en Alicante este miércoles para presentar la campaña “No a la Pagueta de Mazón”, coincidiendo con que el presidente de la Generalitat ha superado el ecuador de la legislatura y se ha garantizado un sueldo de 75.000 euros para cuando no sea presidente autonómico. “Dos años de gestión se han cumplido y Mazón ya puede cobrar 75.000 euros al año de paga, disfrutar de chófer y dos asesores. Si preguntamos a la ciudadanía, alguien se piensa que este presidente se ha ganado esta paga?”, se ha preguntado el síndic, después de asegurar que 9 de cada 10 valencianos no quiere la continuidad de Mazón como presidente tras la gestión de la dana de Valencia.

“Estamos ante un Consell que ha desmejorado los marcadores que dejó el Botànic, un gobierno que ha vuelto a las peores prácticas del PP, un gobierno que está más pendiente de salvarle el cuello a Mazón, de dar contratos a las empresas amigas que de defender los intereses de los alicantinos y alicantinas. Un gobierno que no ha hecho nada bueno por el jóvenes”, ha señalado Baldoví.

Fullana (Compromís) hace balance del ecuador de legislatura de Mazón / Rafa Arjones

El síndic valencianista ha hecho balance de los dos años de gestión del gobierno de Mazón con un discurso en el que ha señalando sus “incumplimientos” y los hitos de una etapa que considera que está marcada por el recorte de servicios públicos y el favoritismo de intereses privados, así como por el aumento de la opacidad en la administración valenciana. Con nombres propios, Compromís ha puesto sobre la mesa la negativa de Mazón a construir centros de atención a menores en Torrevieja, el mantenimiento de la privatización del área sanitaria Elche-Crevillent, los retrasos de año y medio en la criba de mamografías en el hospital de Elda, las terapias de reconversión para el colectivo LGTBI, la congelación de los planes Convivint, de servicios sociales, o el Edificant, de construcción de escuelas.

Baldoví ha denunciado asimismo los impagos de la Generalitat a diferentes sectores y ha afeado a Mazón su negativa a negociar bilateralmente con el Estado el problema de financiación de los valencianos: “Piensa más en el beneficio del PP que en cinco millones de valencianos cuando dice que no negociará bilateralmente aunque esto beneficio a los valencianos y valencianas”.

Disminución de la inversión

Aitana Mas, portavoz adjunta del grupo parlamentario de Compromís, ha añadido que “el balance en las comarcas alicantinas es un balance negro. Se está invirtiendo poco en la provincia de Alicante, entre 200 y 300 millones menos que el anterior gobierno del Botànic y con unas ejecuciones presupuestarias que son también inferiores”. Mas ha denunciado que los niveles de inversión y ejecución presupuestaria en la provincia han caído notablemente respecto a la etapa anterior.

La diputada de Crevillent, también portavoz de Hacienda, ha recordado que Mazón ha estado más interesado en financiar las obras de la sede de la Cámara de Comercio de Alicante, de la cual es gerente en situación de excedencia, que en traer inversiones al territorio alicantino. “Mazón juega la partida de Monopoly mientras recorta servicios”, ha dicho Mas. “Está más preocupado de poder gestionarse la paga de 75.000 euros y la construcción de su nuevo despacho en la Cámara de Comercio para cuando se le acabe la paga de presidente. Mazón no está centrado en los servicios que la Administración muestra a la ciudadanía”, ha añadido.

Educación y vivienda

En el plano educativo, el portavoz Gerard Fullana ha señalado que el curso acaba con 632 profesores menos de los previstos en el acuerdo de plantilla entre el sector educativo y el Botànic. “El Consell de Mazón ha incumplido el mandato del Tribunal Superior de Justicia. El curso que viene empezará con un millar menos de profesores en la provincia de Alicante. La Generalitat no puede pagar a los profesores. No se paga desde hace 3 meses, las escuelas no cobran por los materiales básicos para dar clase. Se incumple el compromiso de actualizar lo que cobran los docentes de Alicante, que son los que menos cobran en todo el Estado. Hay en estos momentos 85 millones de euros para escuelas paralizados o directamente suprimidos”, ha manifestado.

En clave de vivienda, la portavoz en la materia, Maria José Calabuig, ha denunciado que “estamos viviendo la peor crisis residencial y el Gobierno de Mazón está engañando a los alicantinos y alicantinas. En este panorama en el que continúan subiendo el alquiler y el precio de las casas, la única solución que presenta Mazón es su Plan Vive, con el que prometieron 10.000 viviendas y ahora, dos años después, ni siquiera tiene un 0,4% firmado. A este paso, tardarán 50 años para construirlas”, ha explicado la diputada. Calabuig ha criticado la falta de resultados y la distancia entre los anuncios del Consell y la realidad.