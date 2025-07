Toni Pérez: «El PP tiene líneas que no va a cruzar con Vox, especialmente en inmigración»

Pregunta: ¿Cuál es su balance cuando se alcanza el ecuador de su mandato en la Diputación de Alicante?

El balance, siempre que tienes una responsabilidad política, lo tiene que hacer la ciudadanía. En el ejercicio 23/24 dimos continuidad al trabajo que venía desarrollándose en la Diputación. Luego hay un ejercicio 24/25 en el que hay una realidad que está entorpeciendo el proyecto que tendríamos que llevar adelante. Uno no puede pensar que el hecho de que haya cambiado el color de la inmensa mayoría de los ayuntamientos haya llevado al Gobierno a aplicar de nuevo las reglas fiscales. La famosa «ley Montoro» de hace 13 años ha vuelto al 100 %. Es la «ley Montero».

P: La oposición reitera que su equipo de gobierno tiene paralizada la gestión de la Diputación, ¿qué opina al respecto de esto?

PSOE y Compromís bastante tienen y comprendo que deben hacer algo para justificar que están aquí. No entiendo que se le achaquen unas circunstancias a la Diputación cuando sabemos cuál es la realidad en los municipios. En sus ayuntamientos también están penalizados por lo mismo. Al contrario, no hay parálisis, el despliegue de la Diputación es el que está salvando a los municipios, por encima de nuestras competencias. La Diputación es una administración local que está penalizada por un mal Gobierno. Tenemos más ahorro que posiblemente presupuesto ordinario pero no podemos tocarlo.

P: La ejecución de uno de las planes estrella, el Planifica, únicamente alcanza el 15 %...

La ejecución a veces es atribuible a la Diputación o los municipios pero no se trata de sacar esas cuentas. Lo importante es que esos proyectos se llevarán adelante y se ejecutarán. Hay complejidad hasta en el mundo de la empresa para ejecutar ciertas inversiones.

P: En otro de los planes, el +Cerca, se ha producido un recorte de 30 a 6 millones en un solo año...

Estamos deseosos de que se anticipen los tributos del Estado y de que se levante el veto a los remanentes para financiar de una tacada el +Cerca y otros proyectos que hemos tenido que orillar. Estamos con una mano atada a la espalda. Las corporaciones locales no pueden hacer un presupuesto pensando que algo que es voluntario pueda o no pueda llegar. Basta una norma del Estado, como se demuestra ahora, para que el castillo de naipes caiga. Si mañana el Gobierno hiciera un decreto por el que nos libera de las reglas fiscales y podemos emplear el remanente en inyectar más economía a los ayuntamientos, es lo primero que haríamos.

P: ¿Sigue aspirando a que la Diputación sea un gran punto de encuentro provincial a nivel económico, social y académico?

Siempre lo hemos pretendido. El Consejo Económico y Social [convocado para este martes 22] es un foro suficientemente amplio para escuchar a todas las voces, al mundo de la empresa, a la fuerza laboral, al mundo académico… Hay total libertad para que cada uno aporte no solo su conocimiento y diagnóstico, también soluciones. Al final las soluciones van a pasar por inversión en los grandes temas. Un foro económico y social de la provincia de Alicante lo primero que tendría que hacer es preguntarse por qué seguimos siendo la provincia 52 de 52 con cargo a la inversión del Estado.

P: ¿Qué prioridades se marca en los dos años que quedan para que concluya el actual mandato?

Algo que está haciendo la Diputación, a través de todos sus organismos, es llegar a cualquier rincón de la provincia. Me vincularía mucho en los ámbitos de la cultura y el ciclo hídrico, es donde posiblemente en esta administración podemos marcar una mayor voluntad política para llegar con proyectos a todos los rincones de la provincia. Y he tenido la gran oportunidad como presidente de la Diputación de firmar dos acuerdos históricos. Uno de ellos con más de cuatro décadas de exigencia y reivindicación. La salud mental tiene un convenio firmado, anhelado y esperado desde hace 40 años. Y muy recientemente el convenio que hemos firmado con la Epsar para el tratamiento de las aguas residuales.

Toni Pérez hace balance del ecuador de su mandato en la Diputación de Alicante / Pilar Cortés

P: Hace poco también aprobaron en la Diputación un texto en defensa del valenciano que contrasta con el promovido por el PP en el Ayuntamiento de Alicante...

Tenemos que respetar, como no puede ser de otra manera, la autonomía de cualquier ayuntamiento. Lo que hizo el pleno de la corporación provincial es, ante una moción de Compromís, presentar una enmienda por la que reconocemos que hay una Llei d´Ús del Valencià que desde 1983 nos está marcando cuáles son las lenguas predeterminadas para cada término municipal. Eso no es contradecir al Ayuntamiento de Alicante. Se ha querido entrar en esa polémica pero me consta que el Ayuntamiento no se siente enmendado.

P: ¿Usted ve debate en la calle?

Los debates a veces se generan por mociones políticas y por el eco que tengan en los medios. En el seno del grupo de la Diputación no hay ningún debate al respecto. Nuestra enmienda fue votada mayoritariamente en el pleno y asumida por Compromís. Cuando el PP orienta ciertos asuntos, hasta la oposición que luego se queja, acaba votando a favor. Es lo que procede.

P: ¿Cómo valora la intención de Francisco Camps de liderar al PP?

Creo que no toca, no hay convocado ningún proceso electoral en el PP. Cualquiera podríamos tener capacidad y voluntad de presentarnos cuando llegue el momento para asumir la responsabilidad. Ese no puede ser ahora el debate. Lo peor que puede hacer un responsable político es mirarse al ombligo. El PP no le perdonaría a Mazón que en este momento estuviera mirando su futuro interno dentro del partido. Está en la reconstrucción, todos estamos empujando, es lo que toca ahora. A veces producen vergüenza los anhelos personales.

P: Camps y sus afines exigen que se convoque el congreso regional...

El PP no ha convocado ningún congreso regional. Son exconcejales, exconsellers… Cuando llegue el momento todos tendremos la capacidad de mantener nuestra inquietud. Si tienen responsabilidad, sabrán que no estamos para ese tipo de fiestas. Juntar a tus acólitos en cualquier momento para lanzar un mensaje que distraiga la atención de lo verdaderamente importante me parece irrelevante. Imagine lo que piensan los alicantinos cuando ven este tipo de cosas de clave interna, que son un querer y no poder.

P: ¿Cómo valora el panorama político nacional desde la perspectiva de las aspiraciones de Feijóo?

El PP es el primer partido de España por resultados electorales, ganó las elecciones de 2023, es el que gobierna en más comunidades autónomas y en más ayuntamientos. El Gobierno está en un momento de extrema debilidad. No es debilidad política ni legislativa ni ejecutiva. Es debilidad por la corrupción en el partido, en el Gobierno y en el entorno del presidente. Hay unos señores que apoyan todo eso, han bajado mucho el listón que querían elevar para los demás.

P: El mensaje que traslada el PP es que no va a formar Gobierno con Vox, ¿cómo ve los posibles pactos?

Todo depende de los resultados electorales. Para mí, como responsable político, algo que ha pasado de puntillas ante la maraña de decisiones incorrectas del Gobierno es que se ha rebajado la pena de los delitos que conforman la corrupción. El Congreso, con Pedro Sánchez de presidente, ha rebajado las penas por eso. España ha estado impasible ante esto, solo se ha oído la voz del PP. Si hay quien da por bueno, llamándose progresista, un pacto con Bildu con delitos de sangre, no hay ninguna organización que se pueda criminalizar más. Por lo tanto, lecciones del PSOE, ninguna. Luego los resultados electorales llevarán a formar pactos de gobierno o puntuales.

P: La cuestión de la inmigración es una de las que azuza Vox, ¿cuál es su posición en este asunto?

No tengo en común prácticamente ningún postulado de los que defiende Vox en este ámbito. No lo tengo yo ni el PP, en eso nos diferenciamos mucho. No hay que profundizar más. Siempre se nos está pidiendo a nosotros como partido que seamos los que refrendemos, neguemos o apoyemos los postulados de otros cuando el PP es el partido más relevante de España, el que más confianza tiene. Nuestro programa es conocido por todos y hay líneas que no atravesamos. En este ámbito no coincidimos para nada con Vox y a veces hemos expresado nuestro rechazo.

P: En su segundo año como presidente de la Diputación el hecho más trascendente ha sido la dana de Valencia, ¿qué análisis comparte?

Lo ocurrido el 29 de octubre en Valencia no fue una dana, fue una riada. Danas ha habido muchas en España. Danas con riada y muertos también. La única en la que se ha hecho un cálculo político estratégico por parte de un Gobierno que tiene muchos recursos, y que aún dura en la estrategia, ha sido la riada de Valencia. La Generalitat, con Carlos Mazón como presidente, está haciendo un esfuerzo colosal con los recursos de todos. Quien quiera hacer de esto un debate político y jugar con el dolor de las personas se equivoca radicalmente.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, durante la entrevista / Pilar Cortés

P: ¿Cree que Mazón ha explicado con claridad qué hizo durante la tarde del 29 de octubre?

Es el único que ha dado explicaciones. Todos sabemos dónde comió Carlos Mazón. La pregunta es dónde comieron los demás. Lo que a Carlos Mazón le pesa son las vidas perdidas, como a todos los que sufren estas circunstancias y los que hacemos cuerpo con ellos y nos esforzamos en la recuperación. Qué comió, dónde comió y con quién lo sabe todo el mundo. Siguen ustedes preguntando por ello y hay gente en la calle que se preguntará por ello.

P: Feijóo ha admitido que Mazón genera «rechazo» en «buena parte» de la sociedad...

No sé lo que ha dicho Feijóo, habrá mostrado su parecer. En una provincia en la que vivimos dos millones de habitantes, y muchísimos más visitantes, el rechazo social no se puede calibrar fácilmente. No sé de dónde salen esos datos, no hay ninguna encuesta que lo diga.

P: ¿Repetirá como candidato a la Generalitat?

Es un futurible. Carlos Mazón es un político y un activo que está volcado en la reconstrucción. Anunció que se iba a dedicar a eso y es el único que lo está haciendo junto a su gobierno. Cuando llegue el momento de tomar decisiones será Carlos Mazón el que las tenga que tomar y nosotros podremos valorar la decisión que adopte. El PP no tiene abierto este debate. Uno que lleva muchos años gestionando los recursos públicos dice que lo que está haciendo el Consell con Carlos Mazón a la cabeza es admirable y algún día la realidad, cuando acabe el ruido, será reconocerlo. Los políticos estamos para gestionar bien y en la recuperación Carlos Mazón está acercándose al sobresaliente. El tiempo dará y quitará razones.

P: Hablando de futuribles, ¿usted se ve como alcalde de Benidorm más allá de 2027?

Yo he decidido mi futuro hasta ahora conforme han ido acercándose los momentos. Hasta 2027 quedan dos años y todo puede cambiar tanto... Todo lo que pueda hacer, cumpliendo con la normativa, los plazos y las leyes, para facilitar y mejorar la vida de las personas no hay que demorarlo en ningún momento. Me veo lleno de ilusión, de proyectos y de capacidad. Tengo fortaleza, serenidad, rigor y muy buen conocimiento de mi ciudad. Creo que tengo mucho que aportar a ella. También digo que haré un balance del último ejercicio cuando llegue el momento y en base a ello tomaré las decisiones que considere oportunas. Por el bien de Benidorm y del PP.

P: ¿Tiene aspiraciones de dar el salto a la política en sus ámbitos autonómico o estatal?

Nunca en mi vida me lo he planteado. Desde el minuto 1 siempre dije que no soñaba con ser alcalde de mi pueblo. Nunca me he planteado nada. La Diputación es compatible absolutamente con las exigencias de un regidor de un municipio de la provincia. Nunca he tenido más cargos. Soy alcalde desde 2015 y concejal desde 1995. Entre 2015 y 2023 no fui presidente de la Diputación ni otra cosa. Estoy feliz con mis responsabilidades y el tiempo marcará el devenir de las mismas.

P: Acabe con algo de turismo...

Hay más herramientas para gestionar el turismo y la convivencia. Tengo una frase acuñada para Benidorm que dice que solo seremos el mejor destino para venir si somos la mejor ciudad para vivir.