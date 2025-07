El PP activa su modo electoral en Alicante: “Es la hora de golpear al sanchismo con una montaña de votos”

El Partido Popular ha entrado en modo electoral en Alicante. En un acto celebrado en la capital, el secretario general del PP, Miguel Tellado, el presidente autonómico, Carlos Mazón, y el líder provincial Toni Pérez se han conjurado para “rematar el ciclo político del sanchismo” desde una Comunidad Valenciana que consideran clave en la estrategia nacional. Con mensajes duros hacia el Gobierno de Pedro Sánchez y llamados constantes a la unidad interna, el acto ha buscado exhibir cohesión territorial, marcar distancias con el PSOE y activar la maquinaria con vistas a un posible adelanto electoral.

Tellado no se ha andado con medias tintas. “El Gobierno de Sánchez se desmorona en vivo y en directo”, ha asegurado. “Cada día pierde una extremidad o un órgano vital. Cada vez son más los socios de Sánchez que le abandonan para no acabar hundidos como él. En los tribunales le va peor, las causas se acumulan y asolan a su partido, su Gobierno y su entorno familiar”. En su análisis, el Ejecutivo está “en estado de colapso” y el PP tiene ante sí “una misión de Estado con doble dedicación: fiscalizar sin tregua cada movimiento del Gobierno y estar preparados para ganar las elecciones”.

El dirigente nacional ha elevado el tono al abordar los casos judiciales. “Este verano van a fomentar el turismo nacional porque los colaboradores más cercanos de Sánchez no pueden salir del país”, ha ironizado. Y ha añadido: “Santos Cerdán sigue en prisión incondicional y sin fianza. Así se las gasta el sanchismo”. También se ha referido al caso que afecta al hermano de Ximo Puig: “Han pedido para él cuatro años y diez meses. La corrupción es una seña de identidad de la era Sánchez”.

“El Gobierno está en KO técnico y el PP tiene una misión histórica: derrotar al sanchismo.” Miguel Tellado — Secretario general del PP

En ese contexto, Tellado ha lanzado un mensaje directo a la militancia: “Hay que golpear al sanchismo con una montaña de votos en las urnas. Llega el verano, pero no las vacaciones. El Gobierno está en KO técnico y somos la alternativa que necesita España. No podemos fallar en esta misión histórica, la más importante desde la Transición”.

El secretario general también ha pedido implicación máxima al PPCV. “Necesitamos al partido activado como nunca. Que la maquinaria electoral funcione en todos los municipios. La Comunidad Valenciana siempre ha sido talismán para el PP y tiene que ser palanca del cambio”, ha dicho. “Lo vamos a demostrar desde la Generalitat y lo demostraremos desde el Gobierno con Feijóo”.

Carlos Mazón ha recogido el guante desde una doble posición: como presidente autonómico y como “militante de base alicantino”. “Esta Junta Directiva es una reunión de convivencia, de fin de curso político, tras un curso extraordinariamente importante. Esta provincia ha asumido el liderazgo y ha sido clave para la reconquista de la Comunidad”, ha afirmado, antes de añadir: “No se trata solo de reconstruir. Se trata de reimpulsar, de volver a soñar, de tener esperanza”.

“No se trata solo de reconstruir la Comunidad Valencia, se trata de reimpulsar, de volver a soñar.” Carlos Mazón — Presidente regional del PP

Mazón ha reservado parte de su intervención para agradecer el respaldo de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, cuya presencia ha generado algunos de los aplausos más largos del acto. “Es un ejemplo de honestidad, trabajo y valor. Han ido a por él como han ido a por todos. No soportan que los ciudadanos nos apoyen”, ha afirmado antes de apostillar: “No entienden que una Diputación atienda bien a los municipios”.

El líder del Consell ha cargado también contra los socialistas: “Dicen ‘Mazón dimite’. Pero entre la petición de dimisión en la Comunidad y las elecciones que debería convocar Sánchez hay alguna diferencia. Unos ganamos las elecciones y Sánchez no. Unos tenemos presupuestos, el otro no. Nosotros no le negamos el agua a Alicante y Sánchez sí”.

En clave de balance, el presidente autonómico ha querido poner en valor que está cumpliendo sus compromisos electorales, apartado en el que ha mencionado la reducción de listas de espera, la bajada de impuestos, las medidas para los dependientes y los avances en política de vivienda: “Mantengo intacto el compromiso de las 10.000 viviendas públicas. Venimos de cero en ocho años del Botànic. Las únicas viviendas que se pagaron con fondos públicos fueron los dos pisos de Koldo en Benidorm”.

Finaiciación

Mazón ha defendido también su postura sobre el modelo de financiación. “No quiero un cupo valenciano. Quiero justicia e igualdad. Lo que exijo es justicia para estar igual que todos los españoles. Un cupo separatista sería malo para España”, ha rematado, recibiendo una ovación de los integrantes del PP alicantino que iba siguiendo sus últimas palabras.

Toni Pérez, presidente provincial del PP, ha actuado como anfitrión y ha encuadrado el acto como un “día importante para la provincia”. En su intervención, ha denunciado la situación política nacional: “España vive un momento delicado. El Gobierno okupa la Moncloa y el Consejo de Ministros”. También ha cargado contra Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, a la que ha acusado de “haber mentido ante el juez”: “Falseó su vida, su currículum, su día a día y sigue sin dimitir. Frente a ello, una miembro del PP, Noelia Núñez, ha dimitido de todos sus cargos. Esperamos que Bernabé pida perdón y que el PSOE exija su dimisión. Si no, solo queda el camino del cese fulminante”.

“Las elecciones serán cuando Sánchez quiera o cuando estalle el próximo escándalo del Gobierno.” Toni Pérez — Presidente provincial del PP

El también alcalde de Benidorm ha advertido sobre la incertidumbre política: “El partido está preparado, pero debe estarlo más. Las elecciones próximas serán cuando Sánchez quiera o cuando estalle el próximo escándalo. Los españoles no podemos imaginar algo más gordo que un presidente aferrado al sillón”.

El acto se ha cerrado con una llamada a la acción coral. Tellado ha reiterado que “cada voto, cada escaño, reforzará el proyecto”, mientras Mazón ha insistido en que “la provincia de Alicante ha sido y debe seguir siendo motor del cambio”. Toni Pérez, por su parte, ha zanjado el encuentro con un último mensaje: “La ambición no está reñida con la humildad. Necesitamos a Feijóo ya en el Gobierno de España”.