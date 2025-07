Compromís adopta el "poli bueno, poli malo" en Madrid

Àgueda Micó y Alberto Ibáñez no son policías, sino diputados de Compromís y no están ante la negociación para resolver un caso, sino en el centro de la tormenta política del Congreso con (teóricamente) dos años por delante de legislatura. Sin embargo, su papel en la Cámara Baja como representantes de la coalición valencianista bien podría haberlos introducido en la estrategia, conocida por las películas y series del género, del 'poli malo, poli bueno' ante Pedro Sánchez. Con la salvedad de que en los dos parlamentarios no es una táctica coordinada.

El pasado martes Micó e Ibáñez llevaron la separación en dos grupos distintos, la primera en el Mixto y el segundo en Sumar, a la pantalla de votaciones en la actualización de las entregas a cuenta. Vinculada a la financiación autonómica, es un tema que toca de lleno a la coalición y que llevó a Micó al voto en contra y a Ibáñez a favor. 'Poli mala' la dirigente de Més, crítica, marcando distancias con el Gobierno y afeando que no hay reforma del sistema; 'poli bueno' el de Iniciativa, exhibiendo conciliación y destacando que el contenido suponía una mejora para la Comunidad Valenciana.

Fuentes de Compromís explican que la divergencia de voto entre sus dos representantes no estaba planificada, pero sí comunicada. Los dos diputados hablaron antes del pleno y se trasladaron lo que votarían. Sin más. Los valencianistas consideran que esa diferencia de voto es una continuación a la separación de ambos en dos grupos distintos, la consecuencia práctica. De hecho, fuentes próximas a Micó resaltan que precisamente para eso se llevó a cabo la marcha de Sumar y que no será la última vez.

Ante un otoño complicado

Va a ser «habitual», admiten en la coalición donde se entrecruzarán las dos visiones distintas de relacionarse con el Gobierno central. La de Micó será desmarcándose de este y tratando de erigirse en un socio independiente más con el que el PSOE deberá negociar al estilo BNG o Coalición Canaria. «Cumplan el acuerdo de investidura», amenazó la dirigente de Més señalando el fondo de nivelación o la reforma del sistema. Es la línea «poli malo», con el anhelo de situarse como un elemento independiente que pueda ser clave en el resultado final a cambio de contrapartidas y más en un momento de cierta debilidad de los socialistas ante el caso Cerdán.

Otro camino está tomando Ibáñez. El poli bueno se centra en destacar los avances logrados por formar parte de la mayoría habitual que da apoyo al Gobierno. Ante las entregas a cuenta, fuentes de su equipo enviaron una nota explicativa remarcando que el decreto tenía «aspectos positivos» ya que suponía un nivel de ingresos (1.323 millones más) para la Comunidad Valenciana «un punto por encima de la media». El día de antes, también emitió un comunicado para aplaudir que el Ministerio de Cultura aprobase ayudas para entidades que fomentan el valenciano (Escola valenciana o Acció Cultural) recortadas por el Consell.

Esta situación llega con un otoño previsiblemente movido en el que se decidirá el futuro de la legislatura. Ahí ambos diputados (que representan dos de las almas de Compromís) desplegarán su estrategia con unos hipotéticos Presupuestos para 2026 y la reforma de la financiación autonómica como los grandes melones por abrir. Cómo se consigue más, si con el palo y la zanahoria con el guante de seda se podrá ver entonces. Si es que por el camino no hay un adelanto electoral, otro frente con distintas estrategias en Compromís.