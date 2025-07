José Ángel Núñez: "Aemet informó en tiempo real de la dana al 112 y al Cecopi en todo momento"

¿Comparte el informe de la Guardia Civil a la jueza de la dana en el que, actuando como Policía Judicial, señala a la Aemet por la falta de avisos el 29-O?

Considero que contiene errores de interpretación sobre los protocolos de la Aemet, lo que hace que se extraigan conclusiones equivocadas acerca de nuestra actuación el día de la dana. Hay un error de interpretación sobre el plan Meteoalerta, y de ahí se suceden los errores encadenados. Ese error inicial es que se considera que un boletín de avisos de fenómenos adversos observados es un canal para informar lo que está ocurriendo en tiempo presente, dando por supuesto que las observaciones de lo que ocurrió el trágico día 29 se debían haber incluido en esos boletines.

¿Por qué es un error considerar a un boletín de avisos como el canal para transmitir información en tiempo real?

Los avisos pueden ser previstos, en los que el meteorólogo sobre la base de una previsión establece el aviso correspondiente, u observados. Es decir, de pronto, salta una tormenta no prevista que está superando el umbral de riesgo establecido y se procede a dar el aviso. Mientras la situación meteorológica adversa no varía no se emiten nuevos boletines. El 29-O a partir de las 9.41 horas tres cuartas partes de la provincia estaban en aviso rojo de peligro extraordinario, que es el nivel extremo y no hay otro más alto. Si durante casi 7 horas no se produjo ninguna actualización, es porque el aviso rojo seguía vigente y no era necesario emitir un nuevo boletín. De hecho, el aviso rojo estuvo activo de forma ininterrumpida hasta las 22 horas.

¿Cómo hizo llegar la Aemet al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat la información en tiempo real de la evolución de la dana?

A través de otros canales oficiales de transmisión de la información por parte de Aemet, que no son tenidos en cuenta en el informe pericial, como nuestra web y redes sociales, que son canales oficiales de comunicación de la Agencia, y sobre todo, mediante el más importante de ellos: la comunicación directa entre técnicos de servicio de Aemet y técnicos de Emergencias, que está permanente abierto las 24 horas al día los 365 días del año. Tan importante es, que esas comunicaciones quedan registradas y son grabadas por Emergencias. Aemet lo que hace es anotar cada llamada y un resumen de lo tratado. A pesar de la importancia de este canal, no se hace referencia a él en el informe pericial, ni a las 24 llamadas entre exitosas y fallidas entre Aemet y el 112 de la Generalitat que se hicieron el día de la dana entre las 06.30 y las 22.02 horas

¿Qué datos aportaron a Emergencias de la Generalitat en esas llamadas telefónicas?

Además de la previsión y actualizaciones de avisos, se ofrecía información de observaciones. Por ejemplo, en la llamada de las 13.26 se informó de la «actualización de la situación, valores de precipitación sobre la zona de litoral sur donde las precipitaciones no cesan. Registros de precipitación muy elevados muchos puntos. Se habla sobre las crecidas de los ríos y sobre la zona de Utiel», según se recoge en el informe emitido por Aemet y enviado en su día a la jueza de la dana.

En el informe pericial se afirma que no consta que usted aportase datos en tiempo real durante sus intervenciones en el Cecopi...

Sí que aporté a la reunión del Cecopi datos de lo que estaba sucediendo en tiempo real y así consta en las diligencias del Juzgado. Cada vez que se requirió mi intervención hice un análisis de la situación meteorológica en tiempo real y una previsión de corto plazo, compartiendo con los asistentes imágenes radar, que son un instrumento de observación que mostraba de forma clara dónde estaba lloviendo en esos momentos, es decir, en tiempo real. Los autores del informe no han tenido en cuenta ni la transcripción de mi declaración de 7 horas y media, que consta en las diligencias, ni el documento de 36 páginas que aporté en el que se hace una cronología de lo ocurrido en el Cecopi, probablemente la cronología más completa de lo sucedido en aquella reunión. Este documento fue cotejado por la Letrada de la Administración de Justicia con el contenido en mi teléfono móvil y en mi ordenador portátil e incorporado a las diligencias. Ambos documentos incluyen numerosas informaciones sobre los datos en tiempo real que fui aportando en el Cecopi.

¿Cómo piensa que el juzgado o las partes deberían actuar ante esos «errores de interpretación» del informe de la Guardia Civil respecto a la Aemet que usted apunta?

Yo no soy jurista y, por tanto, no sé lo que se debe hacer o no en un asunto del que desconozco todo. Lo que estoy diciendo es que hay errores de interpretación que llevan a extraer unas conclusiones equivocadas por parte de quienes han realizado el informe, pues está demostrado que la Aemet informó en tiempo real de la dana al 112 y al Cecopi en todo momento. Por lo que, como siempre, estamos a su disposición para resolver las dudas que puedan tener.