Génova avala la gestión de Mazón en la dana: "Tenían información de lluvias pero no de caudales"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, no ha dudado en respaldar la figura del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día que se celebra la novena manifestación para exigir su dimisión. Así, preguntada por los periodistas sobre l informe de la Guardia Civil que señalaba ala CHJ y la Aemet "por la falta de avisos" Muñoz ha asegurado que "efectivamente muchos de los datos que acredita la UCO eran conocidos porque el informe se realiza con los datos que Aemet y la CHJ mandan a la jueza".

"En la gestión de una emergencia hay una cuestión que es clave: tener información. Porque muchas veces tú estás dirigiendo una emergencia fuera de la emergencia y eso es precisamente lo que pasó esa noche porque la gente que estaba en el Cecopi no estaba en el barranco del Poyo o en la presa de Forata y tomaban decisiones con la información que los organismos competentes les mandan", ha explicado.

En esta misma línea, Muñoz ha destacado que respecto al mensaje del sistema Es Alert "la gente no sabe que no se envió por el barranco del Poyo sino por la presa de Forata". "En ese Cecopi no se estaba hablando del barranco del Poyo sino de la presa de Forata. A las 16,30 horas el último informe que mandaba de caudales la CHJ era de que estaban en 27 metros cúbicos, y bajando. Es el último mail que se recibe en el centro de emergencias. Y el siguiente mail se recibe a las 18:45 horas diciendo que estaba en 1.600 metros cúbicos, cuando en realidad estaban en 1.900. La ley dice que la CHJ debe mandar alerta cuando se superan un umbral y es el de 150 metros cúbicos", ha asegurado.

Entre lluvias y caudales

Es más, la portavoz popular ha recalcado la diferencia entre datos que registran lluvias o caudales. "Sí se mandaron emails desde CHJ a Emergencias sobre lluvias. CHJ manda muchos mensajes sobre lluvias, embalses y caudales. Los mensajes sobre lluvias son automáticos, una máquina dice cuánto esta lloviendo por metro cúbico. Pero la capacidad de traspasar esos datos de lluvias a caudales es de la CHJ que es quien tiene el equipo, los procedimientos, la capacidad y la responsabilidad". Y no mandan email de caudales desde las 16,30 hasta las 18:45 pasando de 27 metros cúbicos y bajando a 1.600 que en realidad eran 1.900".

Por ello, la portavoz popular ha preguntado:"¿Qué hacía el presidente de la CHJ que formaba parte del Cecopi pero no hablaba de nada?". Y se ha contestado ella misma, pero con la agenda del gobierno estatal y obviando la del autonómico. "Ese día el secretario de Estado estaba en Colombia, la directora general de Protección Civil esa misma mañana cogió un vuelo a Brasil, la ministra estaba en París estudiando para un examen suyo obviando todo lo que estaba pasando (la primera llamada de la ministra es a las 19,30 horas) y el presidente Sanchez estaba en la India en una fiesta con su mujer", ha especificado.

Además, Muñoz ha criticado "a quien ha utilizado política y torticeramente la dana" ya que "esa misma mañana había aquí gente paralizando el pleno y aprobando el asalto a televisión española. Esa misma mañana había gente llamando 'asesino' sin saber lo que había pasado. Yo entiendo que haya gente que esté muy molesta con este informe porque acredita la verdad, lo que se lleva meses abiendo. Y vuelvo a insistir: en la gestión de una emergencia hay una cuestión prioritaria y es tener información. Si quien te tiene que pasar información no te la manda es muy difícil tomar decisiones. Gente que tenía los datos como el presidente de la CHJ o la Aemet no dieron ningun aviso".